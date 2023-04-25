https://crimea.ria.ru/20230425/kak-aprelskie-zamorozki-otrazyatsya-na-urozhae-kostochkovykh-i-ozimykh-v-krymu-1128346763.html

Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

Длительное снижение температуры до отрицательных значений может нанести серьезный урон будущему урожаю косточковых и озимых культур в Крыму. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T12:41

2023-04-25T12:41

2023-04-25T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Длительное снижение температуры до отрицательных значений может нанести серьезный урон будущему урожаю косточковых и озимых культур в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.Ранее республиканский гидрометцентр предупредил о высокой вероятности заморозков на почве в отдельных районах Крыма.Косточковые не перенесут заморозковКак пояснила Радченко, для завязи косточковых культур опасны не столько сами заморозки, сколько их экспозиция – то есть время и продолжительность снижения температуры.Она уточнила, что падение температуры в утренние часы, когда она снижается только перед рассветом, а потом повышается, не так опасно. Гораздо большее беспокойство вызывает длительная экспозиция – когда снижение температуры начинается с вечера и продолжается всю ночь до утра.Озимые набирают весПри этом для озимых погодные условия, напротив, вполне комфортны. Сейчас они находятся в фазе формирования и нуждаются в достаточном количестве влаги, продолжила собеседница. При этом заморозки также опасны для будущего урожая."Колос уже образовался внутри соломины. Если будут минусовые температуры, то велик риск повреждения верхней части, а при сильных заморозках – всего колоса", – продолжила Радченко.Собеседница отметила, что в начале весны в некоторых районах республики было недостаточное количество осадков. Проведенный учеными мониторинг метрового слоя почвы показывал недостаточное количество влаги. В результате часть озимых раскустились слабо или не раскустились совсем. Сейчас у растений уже идет другая фаза роста и распуститься больше они уже не смогут, добавила замдиректора университета."Осадки, которые недавно прошли в Крыму, в основном были продуктивными. Это очень благоприятно повлияло на развитие озимых, так как пришлось на самую востребованную фазу формирования колоса. Ожидается, что он будет крупным, а количество зерен – больше. Если и дальше погода будет благоприятствовать – масса тысячи (семян – ред.) будет хорошая. При этом на другую составляющую урожайности – продуктивную кустистость – повлиять уже не удастся. Она не будет высокой из-за малого числа осадков в первые месяцы весны. В этой связи не следует ожидать урожая выше, чем годом ранее", – резюмировала Радченко.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в последнюю неделю апреля в Крыму начнется потеплением до 22 градусов, а завершится дождями и похолоданием до +12…+17 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"Крым впятеро увеличит площадь посевов под рисФермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт

https://crimea.ria.ru/20230401/kak-i-gde-v-krymu-delayut-muku-dlya-poleznogo-chernogo-khleba-1127790045.html

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2023

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