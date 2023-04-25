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В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17 градусов.Из-за ночных заморозков на почве в Крыму объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Финал апреля: прогноз погоды на неделю в КрымуКаким будет май в КрымуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
https://crimea.ria.ru/20230422/kogda-v-krym-vernetsya-teplo-1128311256.html
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В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник

Во вторник в Крыму вероятны заморозки на почве до -2

00:01 25.04.2023
 
© Dmitry MakeevВ Опукском природном заповеднике
В Опукском природном заповеднике
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2, днем +13…18, в горах +7…12 градусов", - говорится в сообщении.
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22 апреля, 16:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крым вернется тепло
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17 градусов.
Из-за ночных заморозков на почве в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
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00:01В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
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