https://crimea.ria.ru/20230425/v-krymu-zamorozki-na-pochve--prognoz-na-vtornik-1128338929.html

В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник

В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 24.04.2023

В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник

В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-25T00:01

2023-04-25T00:01

2023-04-24T22:11

крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123060361_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d8a2d575ac78d7beeabe22c2fb46987.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17 градусов.Из-за ночных заморозков на почве в Крыму объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Финал апреля: прогноз погоды на неделю в КрымуКаким будет май в КрымуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых

https://crimea.ria.ru/20230422/kogda-v-krym-vernetsya-teplo-1128311256.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма