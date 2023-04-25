https://crimea.ria.ru/20230425/v-krymu-zamorozki-na-pochve--prognoz-na-vtornik-1128338929.html
В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-25T00:01
2023-04-25T00:01
2023-04-24T22:11
крым
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123060361_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d8a2d575ac78d7beeabe22c2fb46987.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17 градусов.Из-за ночных заморозков на почве в Крыму объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Финал апреля: прогноз погоды на неделю в КрымуКаким будет май в КрымуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
https://crimea.ria.ru/20230422/kogda-v-krym-vernetsya-teplo-1128311256.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123060361_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9bbc3846acd0a9fa3dd022c157671f3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
Во вторник в Крыму вероятны заморозки на почве до -2
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму без существенных осадков, в отдельных районах возможны заморозки на почве. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2, днем +13…18, в горах +7…12 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17 градусов.
Из-за ночных заморозков на почве в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также на РИА Новости Крым: