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Армия России освободила Лозоватское в ДНР

Армия России освободила Лозоватское в ДНР - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Армия России освободила Лозоватское в ДНР

В Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T13:06

2024-07-27T13:06

2024-07-27T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение противнику возле Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков ВСУ.23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад"освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкорАрмия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова ЯраШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина