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Армия России освободила Лозоватское в ДНР - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Армия России освободила Лозоватское в ДНР
Армия России освободила Лозоватское в ДНР - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Армия России освободила Лозоватское в ДНР
В Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T13:06
2024-07-27T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение противнику возле Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков ВСУ.23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад"освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкорАрмия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова ЯраШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина
Армия России освободила Лозоватское в ДНР

В ДНР освобожден населенный пункт Лозоватское - Минобороны

13:06 27.07.2024 (обновлено: 13:32 27.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение противнику возле Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков ВСУ.
23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад"освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.
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