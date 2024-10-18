https://crimea.ria.ru/20241018/patsient-skoree-mertv-kuda-zavedet-ukrainu-prodazha-doley-gosbankov-1141180649.html

Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков

Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков

Новый украинский закон о продаже пакетов акций госбанков является попыткой пополнить бюджет, однако это не спасет уже разрушенную экономику Украины, и может... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T11:24

2024-10-18T11:24

2024-10-18T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый украинский закон о продаже пакетов акций госбанков является попыткой пополнить бюджет, однако это не спасет уже разрушенную экономику Украины, и может стать одним из шагов, которые приведут украинский народ к еще большему обнищанию. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил финансовый омбудсмен и заслуженный экономист России Павел Медведев.Глава Киевского режима Владимир Зеленский накануне подписал законопроект об особенностях продажи пакетов акций госбанков. Согласно документу, на Украине разрешается продажа любой доли государства в банке."С одной стороны это способ пополнить бюджет, с другой - сделать экономику более рациональной. Если активы принадлежат частным лицам, то часто в среднем ими управляют эффективнее. Бывают, конечно, чиновники, которые очень стараются, но в среднем - экономическая теория заметила это уже 200 лет назад - частное управление более эффективно", - оценивает Медведев такую практику в целом.Однако конкретно для Украины, которая фактически уже находится в состоянии дефолта, эта мера спасительной не станет. Все это - часть грандиозного плана приватизации Украины по схеме, аналогичной той, которая реализовывалась в 90-х годах прошлого века, когда приватизаторы фактически грабили государство. И если отталкиваться от тех процессов, которые сейчас происходят на Украине, говорить о пользе для самих украинцев трудно, считает Медведев.Оценивая шансы реанимации украинской экономики, доктор экономических наук говорит следующее:Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями, заявлял ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник ЗеленскогоЗастряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 годаШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, экономика, украина, банк, мнения, павел медведев, владимир зеленский, верховная рада украины