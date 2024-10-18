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Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков
Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков
Новый украинский закон о продаже пакетов акций госбанков является попыткой пополнить бюджет, однако это не спасет уже разрушенную экономику Украины, и может... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T11:24
2024-10-18T11:24
2024-10-18T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый украинский закон о продаже пакетов акций госбанков является попыткой пополнить бюджет, однако это не спасет уже разрушенную экономику Украины, и может стать одним из шагов, которые приведут украинский народ к еще большему обнищанию. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил финансовый омбудсмен и заслуженный экономист России Павел Медведев.Глава Киевского режима Владимир Зеленский накануне подписал законопроект об особенностях продажи пакетов акций госбанков. Согласно документу, на Украине разрешается продажа любой доли государства в банке."С одной стороны это способ пополнить бюджет, с другой - сделать экономику более рациональной. Если активы принадлежат частным лицам, то часто в среднем ими управляют эффективнее. Бывают, конечно, чиновники, которые очень стараются, но в среднем - экономическая теория заметила это уже 200 лет назад - частное управление более эффективно", - оценивает Медведев такую практику в целом.Однако конкретно для Украины, которая фактически уже находится в состоянии дефолта, эта мера спасительной не станет. Все это - часть грандиозного плана приватизации Украины по схеме, аналогичной той, которая реализовывалась в 90-х годах прошлого века, когда приватизаторы фактически грабили государство. И если отталкиваться от тех процессов, которые сейчас происходят на Украине, говорить о пользе для самих украинцев трудно, считает Медведев.Оценивая шансы реанимации украинской экономики, доктор экономических наук говорит следующее:Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями, заявлял ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник ЗеленскогоЗастряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 годаШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше
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новости, экономика, украина, банк, мнения, павел медведев, владимир зеленский, верховная рада украины
Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков
Закон Зеленского о продаже долей госбанков не спасет экономику страны - экономист
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Новый украинский закон о продаже пакетов акций госбанков является попыткой пополнить бюджет, однако это не спасет уже разрушенную экономику Украины, и может стать одним из шагов, которые приведут украинский народ к еще большему обнищанию. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил финансовый омбудсмен и заслуженный экономист России Павел Медведев.
Глава Киевского режима Владимир Зеленский накануне подписал законопроект об особенностях продажи пакетов акций госбанков. Согласно документу, на Украине разрешается продажа любой доли государства в банке.
"С одной стороны это способ пополнить бюджет, с другой - сделать экономику более рациональной. Если активы принадлежат частным лицам, то часто в среднем ими управляют эффективнее. Бывают, конечно, чиновники, которые очень стараются, но в среднем - экономическая теория заметила это уже 200 лет назад - частное управление более эффективно", - оценивает Медведев такую практику в целом.
Однако конкретно для Украины, которая фактически уже находится в состоянии дефолта, эта мера спасительной не станет. Все это - часть грандиозного плана приватизации Украины по схеме, аналогичной той, которая реализовывалась в 90-х годах прошлого века, когда приватизаторы фактически грабили государство. И если отталкиваться от тех процессов, которые сейчас происходят на Украине, говорить о пользе для самих украинцев трудно, считает Медведев.
"Предсказывать трудно, но такая цепочка шагов вполне может увести в ад. Я вспоминаю приватизацию начала 90-х: огромные ресурсы были растранжирены, огромные ресурсы попали в руки приватизаторов", - напоминает экономист.
Оценивая шансы реанимации украинской экономики, доктор экономических наук говорит следующее:
"Тут вспоминается старая шутка синоптиков: "Если вы хотите предсказать погоду на завтра, говорите, что она будет такой же как сегодня. Все предсказания основаны на продолжении тенденции. В целом тенденция такова, что Украина - страна-банкрот".
Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями
, заявлял ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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