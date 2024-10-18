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В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут тепло

В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут тепло - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут тепло

В Ялте начинается отопительный сезон. Об этом сообщает замглавы администрации города Янина Павленко в своемTelegram-канале. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Ялте начинается отопительный сезон. Об этом сообщает замглавы администрации города Янина Павленко в своемTelegram-канале.Что касается остальных соцсобъектов, то, по словам Янины Павленко, в них ежедневно проводится мониторинг температуры.Она также уточнила, что по прогнозу погоды со следующей недели в Ялте ожидается потепление. Однако при наступлении некомфортного температурного режима власти готовы подключать жилфонд, не дожидаясь среднесуточных +8 градусов.Янина Павленко напомнила потребителям о своевременной оплате коммунальных услуг, поскольку от этого напрямую зависит качественное проведение отопительного сезона.Ранее глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что в городе начнут подавать тепло в многоквартирные жилые дома. Отопление в объектах социальной сферы — больницах, детских садах, школах уже подается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

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