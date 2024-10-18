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В Симферополе включат отопление в домах
В Симферополе включат отопление в домах - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Симферополе включат отопление в домах
В Симферополе начнут подавать тепло в жилые дома, сообщил глава городской администрации Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T09:35
2024-10-18T09:35
2024-10-18T09:37
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отопительный сезон
симферополь
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе начнут подавать тепло в жилые дома, сообщил глава городской администрации Михаил Афанасьев.При этом Афанасьев акцентировал, что процесс займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
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В Симферополе включат отопление в домах
В Симферополе с пятницы включат отопление в жилых домах
09:35 18.10.2024 (обновлено: 09:37 18.10.2024)