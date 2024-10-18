https://crimea.ria.ru/20241018/v-simferopole-vklyuchat-otoplenie-v-domakh-1141176894.html

В Симферополе включат отопление в домах

В Симферополе включат отопление в домах - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Симферополе включат отопление в домах

В Симферополе начнут подавать тепло в жилые дома, сообщил глава городской администрации Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T09:35

2024-10-18T09:35

2024-10-18T09:37

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

симферополь

михаил афанасьев

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе начнут подавать тепло в жилые дома, сообщил глава городской администрации Михаил Афанасьев.При этом Афанасьев акцентировал, что процесс займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отоплениеОтопительный сезон на носу: как подготовлен КрымУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

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2024

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