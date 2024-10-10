https://crimea.ria.ru/20241010/krymchane-zadolzhali-pochti-milliard-rubley-za-otoplenie-1140985236.html
Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
Сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T19:42
2024-10-10T19:42
2024-10-10T19:42
радио "спутник в крыму"
жкх крыма и севастополя
отопление
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Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам генерального директора предприятия, в целом, согласно статистике, процент сбора задолженностей по оплате за услугу теплоснабжения в Крыму стал лучше. Тем не менее долг, накопившийся за десять лет – за период с 2014 года, когда было создано ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" – все еще огромен.И призвал всех граждан своевременно оплачивать услугу теплоснабжения, отметив, что, если суммы задолженностей накопились большие, то предприятие готово помочь их выплатить, не доводя дело до разбирательств, в том числе судебных.Он подчеркнул, что на непогашенный долг насчитывается пеня, вслед за которой начинается досудебная работа по убеждению абонента погасить задолженность. И только после, если и это не дает результатов, принимаются радикальные меры.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей"Вода Крыма" прощает пени должникам – условияШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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жкх крыма и севастополя, отопление, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, крым, отопительный сезон в крыму
Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление
Почти миллиард рублей задолжали крымчане за услугу теплоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым.
Сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил генеральный директор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
По словам генерального директора предприятия, в целом, согласно статистике, процент сбора задолженностей по оплате за услугу теплоснабжения в Крыму стал лучше. Тем не менее долг, накопившийся за десять лет – за период с 2014 года, когда было создано ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" – все еще огромен.
"Долг составляет на сегодняшний день 915 миллионов рублей. То есть это колоссальные средства, которые предприятие недополучило. И, соответственно, нам сложнее готовиться к отопительному сезону", – сказал Прилипко.
И призвал всех граждан своевременно оплачивать услугу теплоснабжения, отметив, что, если суммы задолженностей накопились большие, то предприятие готово помочь их выплатить, не доводя дело до разбирательств, в том числе судебных.
"Мы всегда идем навстречу в части заключения договора о реструктуризации, чтобы можно было задолженность оплатить по графику", – пояснил Прилипко.
Он подчеркнул, что на непогашенный долг насчитывается пеня, вслед за которой начинается досудебная работа по убеждению абонента погасить задолженность. И только после, если и это не дает результатов, принимаются радикальные меры.
"Это обращение в суд и направление в Федеральную службу судебных приставов о принудительном взыскании долга. Эта система тоже работает. Так или иначе мы все эти средства с абонентов соберем. Но проще и благоразумнее прийти и добровольно это сделать", – подытожил гендиректор предприятия.
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