https://crimea.ria.ru/20241010/krymchane-zadolzhali-pochti-milliard-rubley-za-otoplenie-1140985236.html

Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление

Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление

Сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T19:42

2024-10-10T19:42

2024-10-10T19:42

радио "спутник в крыму"

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Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление Крымчане задолжали почти миллиард рублей за отопление audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам генерального директора предприятия, в целом, согласно статистике, процент сбора задолженностей по оплате за услугу теплоснабжения в Крыму стал лучше. Тем не менее долг, накопившийся за десять лет – за период с 2014 года, когда было создано ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" – все еще огромен.И призвал всех граждан своевременно оплачивать услугу теплоснабжения, отметив, что, если суммы задолженностей накопились большие, то предприятие готово помочь их выплатить, не доводя дело до разбирательств, в том числе судебных.Он подчеркнул, что на непогашенный долг насчитывается пеня, вслед за которой начинается досудебная работа по убеждению абонента погасить задолженность. И только после, если и это не дает результатов, принимаются радикальные меры.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей"Вода Крыма" прощает пени должникам – условияШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, отопление, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, крым, отопительный сезон в крыму