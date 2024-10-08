Рейтинг@Mail.ru
Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241008/shtrafov-na-million-vypisali-v-sevastopole-za-narusheniya-v-lesakh-1140906819.html
Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах
Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Севастополя Севприроднадзор наложил штрафы на граждан на общую сумму более чем миллион рублей. Об этом на... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T07:36
2024-10-08T09:12
севастополь
севприроднадзор
новости
штрафы
коап
михаил развожаев
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e34da9fb21d9f014a77fc3b649e0fa67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Севастополя Севприроднадзор наложил штрафы на граждан на общую сумму более чем миллион рублей. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова.Всего, по ее информации, вынесено 56 постановлений в соответствии с кодексом об административных правонарушениях.По ее словам, за истекший период года в границах севастопольского лесничества произошло 17 лесных пожаров общей площадью более 9 гектаров. Все возгорания ликвидированы в первые сутки, отметила Гаврилова.Она напомнила, что объявленный 15 апреля пожароопасный сезон продолжает действовать в городе, особый противопожарный режим уже отменен в Севастополе, а с 27 сентября снят запрет посещения людьми лесов и въезда транспорта."Установлено 10 шлагбаумов, на сегодня у нас 102 шлагбаума, которые преграждают въезд в леса там, где это запрещено", – добавила Гаврилова.Теперь в лесах можно разводить костры и разжигать мангалы, но только в оборудованных для этого местах отдыха, подчеркнула директор департамента. Их перечень опубликован на странице Севприроднадзора на официальном сайте правительства Севастополя, уточнила она.При этом оборудовать произвольные места отдыха без приготовления пищи на огне можно в любом месте по желанию отдыхающих с учетом требований, установленных в границах некоторых особо охраняемых природных территорий. А также, наконец, официально разрешено собирать грибы.По словам главы Севприроднадзора, сейчас сотрудниками лесничества в лесах организованы маршруты патрулирования общей протяженностью более чем 91 тысяча километров. Все противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме."Основными являлись реконструкции лесных дорог. Из 75 километров существующих 25 километров подлежали реконструкции. Осуществлена прочистка просек и уход за противопожарными разрывами – это более чем 90 гектаров. А также прочистка и обновление пожарных минерализованных полос – более чем 2 000 километров", – уточнила Гаврилова.Заслушав доклад, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил еще раз проверить наличие всех аншлагов на Севастопольской тропе, особенно популярной у туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменитсяСелфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающихСохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_9139ce783505db67041df3e78ddbdc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севприроднадзор, новости, штрафы, коап, михаил развожаев, правительство севастополя
Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах

Штрафов на миллион рублей за нарушения в лесах выписал Севприроднадзор

07:36 08.10.2024 (обновлено: 09:12 08.10.2024)
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Севастополя Севприроднадзор наложил штрафы на граждан на общую сумму более чем миллион рублей. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова.
Всего, по ее информации, вынесено 56 постановлений в соответствии с кодексом об административных правонарушениях.

"Наложено штрафов более чем 1 миллион рублей, из них 250 тысяч взыскано. В основном это касалось нарушения правил пожарной безопасности в лесах людьми, посещающими лес, и теми, кто живет на смежной территории", – рассказала Гаврилова.

По ее словам, за истекший период года в границах севастопольского лесничества произошло 17 лесных пожаров общей площадью более 9 гектаров. Все возгорания ликвидированы в первые сутки, отметила Гаврилова.
Она напомнила, что объявленный 15 апреля пожароопасный сезон продолжает действовать в городе, особый противопожарный режим уже отменен в Севастополе, а с 27 сентября снят запрет посещения людьми лесов и въезда транспорта.
"Установлено 10 шлагбаумов, на сегодня у нас 102 шлагбаума, которые преграждают въезд в леса там, где это запрещено", – добавила Гаврилова.
Теперь в лесах можно разводить костры и разжигать мангалы, но только в оборудованных для этого местах отдыха, подчеркнула директор департамента. Их перечень опубликован на странице Севприроднадзора на официальном сайте правительства Севастополя, уточнила она.
При этом оборудовать произвольные места отдыха без приготовления пищи на огне можно в любом месте по желанию отдыхающих с учетом требований, установленных в границах некоторых особо охраняемых природных территорий. А также, наконец, официально разрешено собирать грибы.

"Разрешается осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, причаливание водного транспорта к лесным участкам, устройство туристических стоянок, палаточных лагерей и оборудование мест отдыха", – сказала Гаврилова.

По словам главы Севприроднадзора, сейчас сотрудниками лесничества в лесах организованы маршруты патрулирования общей протяженностью более чем 91 тысяча километров. Все противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме.
"Основными являлись реконструкции лесных дорог. Из 75 километров существующих 25 километров подлежали реконструкции. Осуществлена прочистка просек и уход за противопожарными разрывами – это более чем 90 гектаров. А также прочистка и обновление пожарных минерализованных полос – более чем 2 000 километров", – уточнила Гаврилова.
Заслушав доклад, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил еще раз проверить наличие всех аншлагов на Севастопольской тропе, особенно популярной у туристов.

"Сейчас люди пойдут активно: осень любимое время. Еще раз пройдите все аншлаги, посмотрите, потому что там, к сожалению, вандализм у нас продолжает оставаться проблемой. Многие повреждены частично, а некоторые просто лежат. Один из таких на подъеме в Балаклаву. Надо это все в порядок привести", – поручил глава города.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится
Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих
Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
 
СевастопольСевприроднадзорНовостиШтрафыКоАПМихаил РазвожаевПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой
09:53В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы
09:46Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ялте
09:44В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек
09:30ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов по внешней торговле
09:09Очередная мощная магнитная буря обрушилась на Землю
08:37Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты
08:18Куба просит статус страны-партнера БРИКС
07:56Новый гимн может появиться в Крыму уже к концу текущего года
07:36Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах
07:19Два дрона сбиты над Черным морем
07:13COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях
06:51Взрыв прогремел в порту Одессы
06:37Часть Севастополя во вторник останется без света
06:10Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит
00:01Дожди отступают: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 октября
22:30Главное за день: 7 октября
22:15Главные новости Крыма: 7 октября
21:54Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США
Лента новостейМолния