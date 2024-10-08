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Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах

Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесах

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Севастополя Севприроднадзор наложил штрафы на граждан на общую сумму более чем миллион рублей. Об этом на... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T07:36

2024-10-08T07:36

2024-10-08T09:12

севастополь

севприроднадзор

новости

штрафы

коап

михаил развожаев

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Севастополя Севприроднадзор наложил штрафы на граждан на общую сумму более чем миллион рублей. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова.Всего, по ее информации, вынесено 56 постановлений в соответствии с кодексом об административных правонарушениях.По ее словам, за истекший период года в границах севастопольского лесничества произошло 17 лесных пожаров общей площадью более 9 гектаров. Все возгорания ликвидированы в первые сутки, отметила Гаврилова.Она напомнила, что объявленный 15 апреля пожароопасный сезон продолжает действовать в городе, особый противопожарный режим уже отменен в Севастополе, а с 27 сентября снят запрет посещения людьми лесов и въезда транспорта."Установлено 10 шлагбаумов, на сегодня у нас 102 шлагбаума, которые преграждают въезд в леса там, где это запрещено", – добавила Гаврилова.Теперь в лесах можно разводить костры и разжигать мангалы, но только в оборудованных для этого местах отдыха, подчеркнула директор департамента. Их перечень опубликован на странице Севприроднадзора на официальном сайте правительства Севастополя, уточнила она.При этом оборудовать произвольные места отдыха без приготовления пищи на огне можно в любом месте по желанию отдыхающих с учетом требований, установленных в границах некоторых особо охраняемых природных территорий. А также, наконец, официально разрешено собирать грибы.По словам главы Севприроднадзора, сейчас сотрудниками лесничества в лесах организованы маршруты патрулирования общей протяженностью более чем 91 тысяча километров. Все противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме."Основными являлись реконструкции лесных дорог. Из 75 километров существующих 25 километров подлежали реконструкции. Осуществлена прочистка просек и уход за противопожарными разрывами – это более чем 90 гектаров. А также прочистка и обновление пожарных минерализованных полос – более чем 2 000 километров", – уточнила Гаврилова.Заслушав доклад, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил еще раз проверить наличие всех аншлагов на Севастопольской тропе, особенно популярной у туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменитсяСелфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающихСохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севприроднадзор, новости, штрафы, коап, михаил развожаев, правительство севастополя