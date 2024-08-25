https://crimea.ria.ru/20240825/okhota-v-krymu-kak-vse-ustroeno-i-chto-skoro-izmenitsya-1139811812.html

Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится

Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится

Охотничьи билеты единого федерального образца в Крыму получили уже около 40 тысяч человек, и популярность охоты на полуострове по ряду причин растет. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T07:07

2024-08-25T07:07

2024-08-25T07:07

крым

радио "спутник в крыму"

рустам шафиев

охота

минэкологии крыма

природа

экология

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Начальник управления охотничьего хозяйства Рустам Шафиев Начальник управления охотничьего хозяйства Рустам Шафиев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Охотничьи билеты единого федерального образца в Крыму получили уже около 40 тысяч человек, и популярность охоты на полуострове по ряду причин растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор Республики Крым Министерства экологии и природных ресурсов РК Рустам Шафиев.Как начать охотиться в КрымуПо словам Шафиева, с 2014 года на территории Республики Крым Минэкологии выдало порядка 33,5 тысяч охотничьих билетов единого федерального образца."Заведомо мы считаем, что все они являются охотниками, и популярность Крыма возрастает. С 1 июня мы выдали уже на общедоступные охотничьи угодья чуть больше 17 тысяч разрешений. За весь прошлый было выдано порядка 19 тысяч. То есть до конца года, думаю, догоним и перегоним показатели прошлого года", – сказал Шафиев.По его словам, рост обусловлен тем, что охотиться в Крым едут много людей с материка и даже из соседнего региона – Севастополя, где охота запрещена.В Севастополе запретили охоту по примеру Питера и Москвы>>Министерство экологии и природных ресурсов Крыма выдает разрешения на охоту на территории так называемых общедоступных угодий. Еще одна категория – закрепленные угодья, то есть предоставленные в пользование юридическому лицу, которое самостоятельно выдает разрешения и определяет места охоты, отметил Шафиев.В первом случае желающий охотиться оплачивает государственную пошлину 650 рублей и подает заявление, после чего в течение 5-7 рабочих дней получает разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Подать документ можно несколькими способами: на личном приеме у инспектора в ведомстве, через Госуслуги, посредством электронной почты (у заявителя должна быть квалифицированная электронная подпись), а также в ближайшее время будет доступен вариант взаимодействия с Минэкологии через МФЦ, сказал инспектор."У охотпользователя процедура такая же. Но там только личный прием, человек приезжает, составляет договор, оплачивает услуги в соответствии с прейскурантом того или иного охотничьего хозяйства и идет на охоту", – уточнил он.В обоих случаях охотники должны иметь охотничьи билеты, которые получают после ознакомления с требованиями так называемого охотничьего минимума, сказал Шафиев. Но со следующего года эта процедура ужесточится.На какую дичь охотятся в КрымуСезон охоты по разным видам дичи довольно раздроблен и протяжен во времени, сказал Шафиев. С 17 августа в Крыму открыта охота на пернатую дичь."Сейчас сезон охоты на перепела больше открыт. Это довольно простая охота. Поэтому люди, приезжая на отдых в Крым, иногда берут с собой ружье, договариваются с егерями, на егерское обслуживание, потому что все-таки нужна здесь собака, заказывают услуги человека с легавой. Все хотят охотиться на перепелку. Птица в достатке. Также это лесной голубь, в том числе горлица ", – рассказал инспектор.Охоту на перепелку, как более "ленивую дичь", выбирают, по словам Шафиева, как правило, молодые охотники. "Тепло, легкая одежда, птица недалеко взлетает", – объяснил он предпочтения начинающих.Целью охотников советской закалки, по его словам, является чаще заяц-русак, которого ловят, собираясь большими компаниями. Охота на него откроется чуть позже в сентябре.А уже с 1 сентября откроется охота на водоплавающую птицу (это утка, лысуха, вальдшнеп, или лесной кулик), а также на благородного оленя. На косулю охота открывается по этапам – первая часть сезонной охоты уже прошла и будет доступна позже осенью, заметил инспектор.Тогда же откроется охота на оседлых птиц Крыма – фазана и куропатку. А еще спустя некоторое время на гуся, который прилетает с Севера с началом холодов, добавил Шафиев.По его словам, численность популяции охотничьих ресурсов в Крыму довольно стабильна, и сказать, что она уменьшилась с ростом числа охотников, нельзя."Потому что есть естественные динамики и колебания, все-таки понятия "хищник" и "жертва" никто не отменял. Когда возрастает численность охотничьих ресурсов, возрастает численность хищников, по мере роста которой падают ресурсы, и так далее", – объяснил Шафиев.Что с браконьерами в КрымуПо словам инспектора, в текущем году Минэкологии составило порядка 300 административных протоколов за правонарушения во время охоты."В целом это показатель прошлого года за весь год. Но я бы не сказал, что это связано с возросшим количеством браконьеров. Это больше связано с тем, что появился ряд полномочий в части федерального охотничьего надзора по проведению режима постоянного рейда. И у государственных инспекторов появилась возможность более часто и продолжительно находиться на территории охотничьих угодий", – пояснил Шафиев.Как правило, нарушения выявляются незначительные, и связаны с тем, что люди забывают дома документы: охотничий билет, разрешение на добычу или хранение и ношение оружия.Что касается серьезного браконьерства, то, по словам Шафиева, это случаи нечастые. Как правило, они касаются незаконной добычи оленя, кабана и зайца. Такая охота часто ведется с применением механического транспортного средства ночью, с применением фар."Заяц или копытное, попадая в световой тоннель, не может никуда убежать и становится легкой добычей для правонарушителя", – подытожил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказникеРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера

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крым, рустам шафиев, охота, минэкологии крыма, природа, экология