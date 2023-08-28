https://crimea.ria.ru/20230828/ruzhe-patrony-i-manok-v-yaltinskom-zapovednike-poymali-brakonera-1131002438.html
Ружье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
Ружье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Ружье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
В Ялтинском горно-лесном заповеднике задержан нарушитель, подозреваемый в незаконной охоте на территории особо охраняемой природной территории, сообщает в... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T21:41
2023-08-28T21:41
2023-08-28T20:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике задержан нарушитель, подозреваемый в незаконной охоте на территории особо охраняемой природной территории, сообщает в понедельник пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".Нарушителя поймали накануне ночью, во время патрулирования территории. Его авто задержали вдали от транзитных маршрутов для проверки документов, однако предоставить транспортного средства для досмотра мужчина отказался, чем вызвал подозрения.В отношении нарушителя составлен протокол.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачахВ Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедкиВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму
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фгбу "заповедный крым", новости крыма, крым, ялта, происшествия, общество, браконьерство
Ружье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
"Заповедный Крым": в Ялтинском заповеднике задержали браконьера