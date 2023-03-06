https://crimea.ria.ru/20230306/v-kerchi-osudili-rybnykh-brakonerov-chto-nelzya-lovit-v-krymu-1127363436.html

В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму

В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2023

В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму

В Керчи два браконьера получили условные сроки за незаконный вылов лов рыбы и креветки, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T13:31

2023-03-06T13:31

2023-03-06T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Керчи два браконьера получили условные сроки за незаконный вылов лов рыбы и креветки, сообщает прокуратура Крыма. Незаконный улов на 300 тысячПо подсчетам правоохранителей, ущерб природе составил более 300 тыс. рублей. За незаконную добычу водных биологических ресурсов каждый из злоумышленников получил по два году лишения свободы условно с испытательными сроками на аналогичный период. Пока приговор в законную силу не вступил.Сколько рыбы можно ловить в КрымуКак сообщили РИА Новости Крым в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, запретными для вылова в Крыму являются морские млекопитающие, осетровые, черноморский лосось, светлый горбыль, морской петух, самки пресноводного рака, вынашивающие икру и личинок, а также любые другие краснокнижные животные и растения.По вылову остальных видов установлены нормы. В частности любители рыбалки в сутки могут поймать до трех килограммов зубарика, до пяти килограммов саргана, столько же тарани, барабули, сельди, морских ерша, карася и налима, камбалы-глосса, темного горбыля, скумбрии, пеламиды, мидии, бычков, катрана, морской лисицы, ската-хвостокола, сардины, солнечника, смариды и тюльки.Ограничения в 7,5 килограммов установлены на камбалу-калкан и кефаль, в десять килограммов - на ставриду, пиленгас, атерину, мерланг, хамсу шпрот, лаврак, луфарь, карася серебряного.Черноморских креветок за сутки можно выловить не более 2 кг, зато рапана - 30 кг, раков - 30 экземпляров. Еще нельзя ловить больше двух экземпляров судака и толстолобика, трех экземпляров жереха, двадцати экземпляров голавля.Запреты и штрафы для рыбаков"С 1 апреля по 31 мая во всех водных объектах рыбохозяйственного значения, кроме Витязевского лимана и Черного моря, объявлен запрет на лов рыбы", - уточняют в крымском подразделении Росрыболовства.С 1 ноября по 28 февраля нельзя ловить любых морских обитателей ближе, чем в 100 метрах от акватории ялтинского порта и порта Артек, вдоль всей центральной набережной Ялты, в Феодосийском заливе - от центрального причала до мыса Чумка, от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, от Меганома до Пещерного мыса.С 20 августа по 10 сентября повсеместно и с 1 декабря по 30 апреля на закрытых акваториях портов запрещена добыча кефали. С 1 мая по 15 июня в море нельзя ловить бычков. С 14 февраля по 1 мая в море и лиманах запрещен лов камбалы-глоссы, исключение - Каркинитский залив. С 1 июня по 31 августа запрещено ловить черноморскую креветку и мидию. Кроме того с 1 апреля до 31 мая действует запрет на любительский лов рыбы во всех внутренних водоемах, кроме республиканских, муниципальных и частных прудов. До 15 июля запрещен лов раков во всех пресноводных объектах полуострова.Нарушителям грозят штрафы: от 2 до 5 тысяч рублей - физическим лицам, от 20 до 30 тыс. - должностным, от 100 до 200 тысяч - юридическим. Кроме того, у них могут конфисковать плавсредства, орудия лова и обязать возместить ущерб."Также за незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 2 до 3 лет, либо до 480 часов обязательных работ, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок", - напоминают в Азово-Черноморском территориальном управлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму банда браконьеров добывали краснокнижную рыбуВылов камбалы и осетра обернулся для крымчан исправительными работамиЛесорубов-браконьеров предложили судить по уголовной статье

https://crimea.ria.ru/20220528/dlya-spaseniya-delfinov-rybalku-v-chernom-more-predlozhili-ogranichit-1123366411.html

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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, браконьерство, незаконный лов рыбы, азовское море, общество, росрыболовство