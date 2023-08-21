https://crimea.ria.ru/20230821/novyy-rukovoditel-zapovednogo-kryma---o-rabote-lyudyakh-i-zadachakh-1130856670.html

Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачах

Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачах - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачах

За последний год крымские заповедники дважды наблюдали смену руководства. Последние полтора месяца Объединенную дирекцию заповедников Крыма в статусе... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T19:42

2023-08-21T19:42

2023-08-21T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Наталия Мешкова. За последний год крымские заповедники дважды наблюдали смену руководства. Последние полтора месяца Объединенную дирекцию заповедников Крыма в статусе исполняющего обязанности возглавляет Артур Мурзаханов – личность в природоохранной сфере практически легендарная. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он поделился первым впечатлением от полуострова, рассказал, что его уже удивило и какие задачи он ставит перед коллективом "Заповедного Крыма" на ближайшую перспективу.- Вы работаете в Крыму уже полтора месяца. Какие первые впечатления?- Я еще не до конца понял Крым. Текущие заботы и хлопоты пока не дают насладиться красотами, и я еще не понял, насколько здесь красиво. Я же был на территориях всех российских заповедников и национальных парков. И могу сказать, что каждая территория уникальна по-своему, у каждой есть свои “фишки”. Поэтому я, наверное, все еще увижу, когда немного уменьшится бумажная рутина, когда закончим налаживать работу. Учитывая, что я еще фотограф и блогер, думаю, успею насладиться Крымом, пойму его, пойму море.Зато я точно впечатлен людьми. Здесь работают действительно преданные заповедному делу люди. Вот пример: у нас буквально на прошлой неделе возник пожар на территории Ялтинского ГЛЗ. Через две минуты после получения сообщения наши выдвинулись. От начала пожара до ликвидации прошло всего 3,5 часа. А это же нужно еще по горе было подняться. А эффективность такая, потому что мониторинг и патрулирование у нас ведутся круглосуточно, особенно когда класс пожароопасности четвертый или пятый. Поэтому в такие короткие сроки и уложились с ликвидацией. Разумеется ,служба уже была поставлена. Но мы пошли немного дальше.- Усиливаете охрану территорий?- Сейчас раз в неделю, каждый вторник, мы проводим специальные учения. Начинали с государственных инспекторов, потом подключились лесники, потом присоединились сотрудники из отдела по экопросу (экологическое просвещение – ред.) и туризму. Основная задача теперь – всю работу выполнять совместно. Теперь получается, что у нас каждый, кроме своих обязанностей, привлечен и к патрулированию. У нас далеко не все понимают, что значит охранять природу. И со взрослыми работать намного сложнее, чем с детьми, им труднее объяснять такие вещи. А чтобы объяснить, надо работать в полях, а не в кабинетах. Теперь у нас все выходят в поля с лесниками и инспекторами, работают с людьми. И, конечно, профилактика дает свои результаты.- А сотрудников в целом хватает? Нет в службе дефицита кадров? Все-таки территории большие, много интересных объектов.- Сотрудников хватает. Но мы же смотрим в будущее. Вот, например, открыли мы новую тропу – соответственно, ставим на нее хотя бы пару государственных инспекторов, кто бы патрулировал объект. К сожалению, это необходимо, потому что, повторю, не все у нас понимают, что к природе нужно относиться бережно. Серебряную беседку еще не успели открыть – а кто-то уже ночью, оказывается, побродил и по свежевыкрашенным перилам ногами прошелся, следы оставил… Ну, как так можно?Все заповедники и заказники Крыма - инфографикаПоэтому, анализируя ситуацию, мы уже предполагаем, что будем просить Министерство природы увеличить штатную численность. Хотя нам и так идут навстречу: буквально на неделе мне утвердили новую структуру штата и добавили туда пять единиц.- До конца курортного сезона планируете открытие еще каких-то объектов?- Обязательно. Кроме Серебряной беседки мы уже открыли Черешневый сад. Будут еще интересные объекты – новые стоянки, тропы. Но, что именно – пусть остается загадкой: когда наперед знаете, уже неинтересно.- До назначения вам вообще приходилось бывать в Крыму?- Я приезжал к вам, когда в 2016-2017 годах меня приглашали на “Заповедную смену”. Но мы были в начале лета и тогда было не так жарко. А для меня, для сибиряка, сейчас немного жарковато. Вроде уже привык, но еще тяжело.- Спустя почти два месяца работы, что можете сказать о хозяйстве? Какие задачи сейчас ставите перед собой и перед коллективом? Есть какие-то сферы, которые надо дорабатывать?Что касается задач на будущее, наше руководство уже дало поручение, чтобы к концу сентября был готов проект развития наших территорий на ближайшие три года. В него мы уже включим и структуру, и необходимую технику, и развитие по каждому отделу. У нас запланированы очень интересные моменты, новые, небывалые для всех заповедников, но вперед я забегать не буду – пусть сначала утвердят. Увеличение штатной численности, кстати, тоже будем закладывать.- Кстати о “новых моментах” и туризме. В Крыму, когда речь идет об особо охраняемых природных территориях, не утихает дискуссия о том, где баланс между развитием туризма в заповедниках и все-таки охраной природы. И на открытие новых объектов многие крымчане реагируют болезненно, считая, что природа страдает в угоду туристам и излишнему “развивательству”. На ваш взгляд, где проходит эта грань между популяризацией и сохранением?- Первое, что поэтому поводу скажу, это лично мое мнение: Ялтинский заповедник все-таки должен был быть национальным парком, учитывая близость к городу. Что касается баланса: мы же не создаем ничего нового. Мы просто берем старые объекты, те места, по которым люди столетиями ходили до нас. У нас сейчас принято жаловаться на антропогенную нагрузку. При этом люди сами могут сходить с тропы, рвать редкие растения – делают то, чего делать нельзя. Поэтому для того, чтобы не нарушали, у нас и работает охрана и лесники. Мы же часто восстанавливаем то, что уже было. И стараемся улучшать в отдельных моментах. Возьмем, например, Штангеевскую тропу: ее каждый год чистят от обвалов, каждый год из-за этого закрывают участок тропы. Мы подумали: зачем каждый год мучиться с расчисткой еще и рисковать, не дай бог, кого-то заденет? Поэтому решили сделать там мостик. Вроде бы новшество – но на самом деле это только пойдет на благо тому, что существовало десятки лет. Этим и соблюдается баланс: не надо лезть в природу, пытаться что-то прорубать и прокладывать. Достаточно того, что уже есть. Просто надо где-то подновить, где-то чуть улучшить, где-то упорядочить. Это и есть сохранение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вошел в историю кордон Красный камень в лесу над ЯлтойАртефакты “Тавриды”: в Керчи представили последние находки археологовПрокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак

https://crimea.ria.ru/20230604/vzglyad-iznutri-zachem-turistam-v-krymu-pokazyvayut-iznanku-predpriyatiy-1129120189.html

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Наталья Мешкова

Наталья Мешкова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Мешкова

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