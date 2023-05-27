https://crimea.ria.ru/20230527/vse-zapovedniki-i-zakazniki-kryma---infografika-1129015533.html

Все заповедники и заказники Крыма - инфографика

Все заповедники и заказники Крыма - инфографика - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Все заповедники и заказники Крыма - инфографика

В уникальном Крыму – множество различных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они относятся к объектам общенационального достояния. Они расположены в... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T19:47

2023-05-27T19:47

2023-05-27T19:47

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В уникальном Крыму – множество различных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они относятся к объектам общенационального достояния. Они расположены в различных регионах – и в степи, и в горах, и даже в море!ООПТ делятся на:- государственные природные заповедники- национальные парки- природные парки- государственные природные заказники- памятники природы- дендрологические парки и ботанические сады.Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к ООПТ федерального значения. В заповедниках под охрану попадают абсолютно все объекты животного и растительного мира. Заповедник – это территория, полностью закрытая для любого воздействия человека.Национальные парки предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях. Также в них разрешен регулируемый познавательный туризм в особых зонах.Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к ООПТ федерального или регионального значения. Государственные природные заказники - территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Они могут иметь различный профиль, быть комплексными, биологическими, гидрологическими, ландшафтными и другими. В них запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности, например, охота, но разрешен познавательный туризм. Как правило, разбивка туристических стоянок на территории заказников запрещена, разрешается лишь прокладка туристских троп.Природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Их задача - не только сохранение природной среды, природных ландшафтов, но и создание условий для отдыха, в том числе массового.

https://crimea.ria.ru/20210603/Gde-v-Krymu-poyavyatsya-novye-OOPT--Minprirody-RK-1119645919.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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