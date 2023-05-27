Все заповедники и заказники Крыма - инфографика
Все заповедники и заказники Крыма - инфографика
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В уникальном Крыму – множество различных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они относятся к объектам общенационального достояния. Они расположены в различных регионах – и в степи, и в горах, и даже в море!
ООПТ делятся на:
- государственные природные заповедники
- национальные парки
- природные парки
- государственные природные заказники
- памятники природы
- дендрологические парки и ботанические сады.
- национальные парки
- природные парки
- государственные природные заказники
- памятники природы
- дендрологические парки и ботанические сады.
Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к ООПТ федерального значения. В заповедниках под охрану попадают абсолютно все объекты животного и растительного мира. Заповедник – это территория, полностью закрытая для любого воздействия человека.
Национальные парки предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях. Также в них разрешен регулируемый познавательный туризм в особых зонах.
Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к ООПТ федерального или регионального значения. Государственные природные заказники - территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к ООПТ федерального или регионального значения. Государственные природные заказники - территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
Они могут иметь различный профиль, быть комплексными, биологическими, гидрологическими, ландшафтными и другими. В них запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности, например, охота, но разрешен познавательный туризм. Как правило, разбивка туристических стоянок на территории заказников запрещена, разрешается лишь прокладка туристских троп.
Природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Их задача - не только сохранение природной среды, природных ландшафтов, но и создание условий для отдыха, в том числе массового.
3 июня 2021, 17:17Где в Крыму появятся новые ООПТ – Минприроды РКВ 2021 году на территории республики планируется создание четырех новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.