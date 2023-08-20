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Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку
Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку
Знаменитую Серебряную беседку – жемчужину горы Пендикюль на старой дороге Ялта – Бахчисарай – крымчане и гости полуострова спустя долгие годы смогут увидеть в... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T14:47
2023-08-20T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Наталия Мешкова. Знаменитую Серебряную беседку – жемчужину горы Пендикюль на старой дороге Ялта – Бахчисарай – крымчане и гости полуострова спустя долгие годы смогут увидеть в обновленном виде. Чуть ли не первый капитальный ремонт достопримечательности Главной гряды Крымских гор провели своими силами сотрудники ФГБУ "Заповедный Крым". На торжественном открытии беседки после ремонта побывал и корреспондент РИА Новости Крым.Место для лечения тела и душиВоздушная белоснежная ротонда в горах, которую видно даже из Ялты, располагается на высоте 848 метров. Несмотря на то, что сама беседка появилась уже после Великой Отечественной войны, место как видовая площадка использовалось путешественниками с конца XIX века. По словам начальника отдела познавательного туризма "Заповедного Крыма" Сергея Клушина, видовая площадка рекомендовалась как место остановки ещё в дореволюционных путеводителях.“Дорога была довольно затяжная и сложная, поэтому именно здесь было принято делать небольшую остановку. На старинных открытках можно увидеть, что до беседки здесь была оборудована смотровая площадка, были установлены скамейки. Кроме того площадка рекомендовалась врачами и климатологами как место для оздоровления. В этом всегда была ценность крымского леса: благодаря сухому воздуху и огромному количеству фитонцидов он действительно лечит человека. Причем не только тело. Вся обстановка, можно сказать, лечит и душу”, - рассказывает Сергей Клушин туристам, кто приехал в числе первых увидеть обновленную беседку.Сама ротонда появилась здесь в 50-х годах XX века. Ее установили тогда в честь строителей дороги Ялта – Ай-Петри – Бахчисарай.Почему беседка стала называться Серебряной, точно никто и не помнит. Сегодня на экскурсиях можно услышать две версии (но обе, уверяет Сергей Клушин, окончательно не подтверждены).Сложнее, чем казалось на первый взглядЗа более чем полвека существования Серебряная беседка, по словам сотрудников Объединенной дирекции крымских заповедников, толком не видела капитальных ремонтов. Косметическими работами думали обойтись и в этот раз. Но уже после того, как процесс был запущен, стало ясно, что состояние объекта гораздо хуже.Работы полностью проводились силами сотрудников “Заповедного Крыма”. Кроме восстановления беседки было решено немного облегчить конструкцию: сплошную нижнюю часть заменили классической балюстрадой. Кроме того, сотрудники частично перебрали и укрепили подпорные стены, примыкающие к смотровой площадке.Это не последнее открытие новых и интересных объектов на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в этом сезоне, заверил и.о. директора ФГБУ “Заповедный Крым” Артур Мурзаханов.“В этом году мы планируем запустить ещё несколько экологических маршрутов. Но пусть они пока остаются загадкой: когда наперёд знаешь, уже не интересно. Но работы предстоит много, - отметил Артур Мурзаханов. – И здесь мы хотели быстрее запустить, поэтому большая часть работ была сделана буквально за последние две недели. Когда я первый раз увидел беседку, я был восхищен работой наших сотрудников. Просто уникальная работа”.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристыЦарский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальшеБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
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Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку

Одну из достопримечательностей Крымских гор - Серебряную беседку, обновили

14:47 20.08.2023 (обновлено: 14:53 20.08.2023)
 
© РИА Новости КрымСеребряная беседка уже больше полувека притягивает туристов.
Серебряная беседка уже больше полувека притягивает туристов. - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Наталия Мешкова. Знаменитую Серебряную беседку – жемчужину горы Пендикюль на старой дороге Ялта – Бахчисарай – крымчане и гости полуострова спустя долгие годы смогут увидеть в обновленном виде. Чуть ли не первый капитальный ремонт достопримечательности Главной гряды Крымских гор провели своими силами сотрудники ФГБУ "Заповедный Крым". На торжественном открытии беседки после ремонта побывал и корреспондент РИА Новости Крым.

Место для лечения тела и души

Воздушная белоснежная ротонда в горах, которую видно даже из Ялты, располагается на высоте 848 метров. Несмотря на то, что сама беседка появилась уже после Великой Отечественной войны, место как видовая площадка использовалось путешественниками с конца XIX века. По словам начальника отдела познавательного туризма "Заповедного Крыма" Сергея Клушина, видовая площадка рекомендовалась как место остановки ещё в дореволюционных путеводителях.
“Дорога была довольно затяжная и сложная, поэтому именно здесь было принято делать небольшую остановку. На старинных открытках можно увидеть, что до беседки здесь была оборудована смотровая площадка, были установлены скамейки. Кроме того площадка рекомендовалась врачами и климатологами как место для оздоровления. В этом всегда была ценность крымского леса: благодаря сухому воздуху и огромному количеству фитонцидов он действительно лечит человека. Причем не только тело. Вся обстановка, можно сказать, лечит и душу”, - рассказывает Сергей Клушин туристам, кто приехал в числе первых увидеть обновленную беседку.
Сама ротонда появилась здесь в 50-х годах XX века. Ее установили тогда в честь строителей дороги Ялта – Ай-Петри – Бахчисарай.
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт Серебряная беседка пережила чуть ли не впервые.
Капитальный ремонт Серебряная беседка пережила чуть ли не впервые.
1 из 3
Капитальный ремонт Серебряная беседка пережила чуть ли не впервые.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДостопримечательность легко найти по заметной деревянной входной группе.
Достопримечательность легко найти по заметной деревянной входной группе.
2 из 3
Достопримечательность легко найти по заметной деревянной входной группе.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБелая ротонда украшена ажурной лепниной.
Белая ротонда украшена ажурной лепниной.
3 из 3
Белая ротонда украшена ажурной лепниной.
© РИА Новости Крым
1 из 3
Капитальный ремонт Серебряная беседка пережила чуть ли не впервые.
© РИА Новости Крым
2 из 3
Достопримечательность легко найти по заметной деревянной входной группе.
© РИА Новости Крым
3 из 3
Белая ротонда украшена ажурной лепниной.
© РИА Новости Крым
Почему беседка стала называться Серебряной, точно никто и не помнит. Сегодня на экскурсиях можно услышать две версии (но обе, уверяет Сергей Клушин, окончательно не подтверждены).

“Первая версия заключается в том, что зимой из-за погодных условий беседка часто покрывается инеем. И если на нее смотреть из Ялты, то виден будто бы серебряный блеск. А вторая версия – в том, что сразу после постройки беседку покрыли так называемой серебрянкой (серебряной краской, которая в советское время часто использовалась для покрытия памятников – ред.)”, - рассказывает сотрудник “Заповедного Крыма”.

Сложнее, чем казалось на первый взгляд

За более чем полвека существования Серебряная беседка, по словам сотрудников Объединенной дирекции крымских заповедников, толком не видела капитальных ремонтов. Косметическими работами думали обойтись и в этот раз. Но уже после того, как процесс был запущен, стало ясно, что состояние объекта гораздо хуже.
“Изначально мы планировали снять верхний слой, побелить, покрасить, подновить лепнину. То есть, исправить то, что было видно. Но когда стали снимать штукатурку, выяснилось, что там в принципе состояние хуже: вода, как оказалось, проникала в несущие конструкции, морозобойное выветривание сильно разрушило колонны изнутри. Пришлось делать капитальные работы: специальную обрешетку, укреплять все конструкции”, - делится Сергей Клушин.
Работы полностью проводились силами сотрудников “Заповедного Крыма”. Кроме восстановления беседки было решено немного облегчить конструкцию: сплошную нижнюю часть заменили классической балюстрадой. Кроме того, сотрудники частично перебрали и укрепили подпорные стены, примыкающие к смотровой площадке.
Это не последнее открытие новых и интересных объектов на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в этом сезоне, заверил и.о. директора ФГБУ “Заповедный Крым” Артур Мурзаханов.
© РИА Новости КрымВид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль
Вид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости Крым
Вид на Ялту со смотровой площадки на вершине горы Пендикюль
“В этом году мы планируем запустить ещё несколько экологических маршрутов. Но пусть они пока остаются загадкой: когда наперёд знаешь, уже не интересно. Но работы предстоит много, - отметил Артур Мурзаханов. – И здесь мы хотели быстрее запустить, поэтому большая часть работ была сделана буквально за последние две недели. Когда я первый раз увидел беседку, я был восхищен работой наших сотрудников. Просто уникальная работа”.
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