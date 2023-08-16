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Царский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальше

Царский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальше - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Царский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальше

Ровно два года назад, в середине августа, в Керчи произошло наводнение, после которого Царский курган был закрыт. Почему на нем до сих пор не начаты... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T08:12

2023-08-16T08:12

2023-08-16T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Ровно два года назад, в середине августа, в Керчи произошло наводнение, после которого Царский курган был закрыт. Почему на нем до сих пор не начаты ремонтно-реставрационные работы и когда туристы снова смогут его посетить, РИА Новости Крым рассказал заместитель заведующего отделом охраны памятников и охранно-археологических исследований Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Фролов.Последствия наводненияИзначальное разрушение гравитационной кладки Царского кургана произошло в июне 2021 года при первом наводнении в Керчи. После согласования с Департаментом государственной охраны культурного наследия при министерстве культуры Крыма, Восточно-крымский музей-заповедник смог обеспечить доступ посетителей и возобновить экскурсии на Царском кургане.Однако после второго потопа в августе того же года продолжать экскурсии стало невозможно. До сих пор курган закрыт.Бумажная работаС 2021 года в связи с введением чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории Керчи Царский курган стал одним из 12 объектов музея-заповедника, вошедших в федеральную программу по разработке научно-проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий.В 2022 году представители Министерства культуры РФ снова приезжали в Керчь, чтобы повторно оценить ущерб, нанесенный природой объектам культурного наследия. Из резервного фонда правительства РФ только на разработку научно-проектной документации было выделено более 60 миллионов рублей.В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16"Мы ждем уже два года. Но все работы, которые связаны с объектами культурного наследия, в том числе и разработка проектной документации, требуют продолжительного периода", - говорит Владимир Фролов.Реставрация на Царском кургане еще не ведется. По факту имеется пакет документов: научно-проектная документация на проведение первоочередных противоаварийных работ. Она уже рассмотрена на научно-методическом совете по культурному наследию при профильном министерстве Крыма и рекомендована для дальнейшей работы.Сейчас началась вторая стадия: согласование сметной стоимости производства работ. Проектной организацией является ООО "Кирамет" из Симферополя. Сметы находятся в Росгосэкспертизе в Москве. После утверждения будет названа точная сумма.Собеседник подчеркивает, что речь идет не о комплексных ремонтно-реставрационных работах. Это только та их часть, которая направлена на остановку дальнейшего процесса разрушения входной группы Царского кургана и позволит туристам снова его посещать.Археологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не толькоВладимир Фролов рассказывает, что для подготовки документации проводились дополнительные исследования: изучались геологические породы под курганом, велась топографическая инструментальная съемка, чтобы определить высоту нахождения определенных частей и элементов как самого тела кургана, так и насыпи.Когда же начнутся непосредственно ремонтно-реставрационные работы, то, вероятно, посетители смогут все увидеть сами. Музей-заповедник рассматривает возможность проведения экскурсий в процессе восстановительных работ. Для Керчи очень важно снова принимать гостей на Царском кургане. Ведь он второй по посещаемости после Аджимушкайских каменоломен.Возможно, посетители узнают, что работы проводились на Царском кургане и во второй половине XIX века. То, что можно сейчас наблюдать, – боковые стенки в виде откосов – это, как раз, сооружения того века. Они призваны обеспечить сохранность кургана от осыпания откосов насыпи.В 20-е годы XX века сотрудниками завода Войкова была сделана ограда и перекрытие перед входом в дромос. Это было вызвано необходимостью ограничить посещение кургана местными жителями, которые оставляли там современные граффити. После этого никакие работы по реставрации не проводились.Курган пострадал в годы Гражданской войны, когда на нем были сооружены окопы, и, безусловно, в годы Великой Отечественной войны - там подполковник Бурмин держал оборону до соединения с подземным гарнизоном в Аджимушкайских каменоломнях.В советский период, в 70 – 80-е годы, посетителям разрешалось подниматься на вершину кургана, откуда открывался панорамный вид на каменоломни. Но это негативно повлияло на общее состояние тела кургана. Поэтому посещение его верхней точки запретили."Далее развал Советского Союза, период Украины, Автономной Республики Крым, когда средства на производство ремонтно-реставрационных работ не выделялись, - говорит Владимир Фролов. - Все это в совокупности и привело к размыванию грунта под гравитационным кладками в 2021 году после двух больших ливней в июне и августе".В соответствии с программой все работы планируется завершить до конца 2025 года. А посетителей, возможно, начнут пускать уже в 2024 году.Когда снимут строительные леса с исторических зданий в центре КерчиМоре разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятникиНа плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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