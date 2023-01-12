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На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма
На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма - РИА Новости Крым, 12.01.2023
На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма
При раскопах на территории древнего городища на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили ранее неизвестный храм. Находка позволила... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T17:42
2023-01-12T17:42
2023-01-12T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. При раскопах на территории древнего городища на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили ранее неизвестный храм. Находка позволила по-новому взглянуть на топографию и историю города. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора института археологии Крыма РАН Эльзара Хайрединова.По ее словам, до этого момента ученые имели определенное представление о площади обнаруженного на плато Эски-Кермен древнего города. Раскопки на этой территории шли много лет, и все исследователи изображали план городища одинаково. По их мнению, оно заканчивалось в северной части плато, ориентиром служила поперечная стена и следовавший за ней вал.В 2022 году в ходе очередных раскопок крымские археологи провели исследование этого вала и выяснили, что казавшийся стеной объект – продолжение кварталов на краю городской застройки.Эксперт предполагает, что при гибели города в конце XIII века реликвии забрали. Она отметила, что храм сложен с использованием цемянки – специального раствора из битой черепицы, – что свидетельствует о раннем периоде сооружения.Находка позволила ученым по-новому взглянуть на историю города и считать, что при изначальной закладке крепости на плато, из которой позднее разросся город, закладывались и храмы – один в центре, известный как Большая базилика, а теперь и второй, еще не получивший названия.Читайте также на РИА Новости Крым: Археологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не толькоСтатистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за годВ Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века
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крым, археология в крыму, общество, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, история, бахчисарай, новости крыма
На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма
На месте древнего городища на плато Эски-Кермен обнаружили ранее неизвестный храм
17:42 12.01.2023 (обновлено: 18:16 12.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. При раскопах на территории древнего городища на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили ранее неизвестный храм. Находка позволила по-новому взглянуть на топографию и историю города. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора института археологии Крыма РАН Эльзара Хайрединова.
По ее словам, до этого момента ученые имели определенное представление о площади обнаруженного на плато Эски-Кермен древнего города. Раскопки на этой территории шли много лет, и все исследователи изображали план городища одинаково. По их мнению, оно заканчивалось в северной части плато, ориентиром служила поперечная стена и следовавший за ней вал.
В 2022 году в ходе очередных раскопок крымские археологи провели исследование этого вала и выяснили, что казавшийся стеной объект – продолжение кварталов на краю городской застройки.
"Мы стали дальше искать, была ли все-таки где-то эта поперечная стена, и оказалось, что почти у северного спуска, так называемой "Северной калитки", расщелины между скал, по дну которой пробиты ступеньки, находится храм. Мы внезапно обнаружили новый, совершенно удивительный храм. Он больших размеров, мы еще полностью его не раскрыли, хорошо сохранились остатки абсиды, сохранился алтарь, на подпорном столбе алтаря высечены кресты и видны углубления для реликвий", - рассказала Хайрединова.
Эксперт предполагает, что при гибели города в конце XIII века реликвии забрали. Она отметила, что храм сложен с использованием цемянки – специального раствора из битой черепицы, – что свидетельствует о раннем периоде сооружения.
Находка позволила ученым по-новому взглянуть на историю города и считать, что при изначальной закладке крепости на плато, из которой позднее разросся город, закладывались и храмы – один в центре, известный как Большая базилика, а теперь и второй, еще не получивший названия.
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