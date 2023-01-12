https://crimea.ria.ru/20230112/na-plato-eski-kermen-arkheologi-obnaruzhili-ruiny-drevnego-khrama-1126368076.html

На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма

На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма - РИА Новости Крым, 12.01.2023

На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма

При раскопах на территории древнего городища на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили ранее неизвестный храм. Находка позволила... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T17:42

2023-01-12T17:42

2023-01-12T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. При раскопах на территории древнего городища на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили ранее неизвестный храм. Находка позволила по-новому взглянуть на топографию и историю города. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора института археологии Крыма РАН Эльзара Хайрединова.По ее словам, до этого момента ученые имели определенное представление о площади обнаруженного на плато Эски-Кермен древнего города. Раскопки на этой территории шли много лет, и все исследователи изображали план городища одинаково. По их мнению, оно заканчивалось в северной части плато, ориентиром служила поперечная стена и следовавший за ней вал.В 2022 году в ходе очередных раскопок крымские археологи провели исследование этого вала и выяснили, что казавшийся стеной объект – продолжение кварталов на краю городской застройки.Эксперт предполагает, что при гибели города в конце XIII века реликвии забрали. Она отметила, что храм сложен с использованием цемянки – специального раствора из битой черепицы, – что свидетельствует о раннем периоде сооружения.Находка позволила ученым по-новому взглянуть на историю города и считать, что при изначальной закладке крепости на плато, из которой позднее разросся город, закладывались и храмы – один в центре, известный как Большая базилика, а теперь и второй, еще не получивший названия.Читайте также на РИА Новости Крым: Археологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не толькоСтатистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за годВ Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века

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