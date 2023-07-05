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Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники
Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники
Ценнейшие памятники истории и археологии на территории древнего городища Херсонес в Севастополе оказались под угрозой из-за разрушения берега. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T19:57
2023-07-05T19:58
севастополь
херсонес
культура
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ценнейшие памятники истории и археологии на территории древнего городища Херсонес в Севастополе оказались под угрозой из-за разрушения берега. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Отмечается, что на береговом обрыве, который подвергается разрушительному воздействию морских волн, располагается ряд ценнейших памятников. И один из них сегодня особенно волнует ученых. Специалисты уже возобновили мониторинг прибрежных объектов заповедника для разработки мероприятий по их защите.Мониторинг ведется инновационными геофизическими методами георадиолокации, используется бесконтактная электротомография и сейсмического 3D-просвечивания, что позволяет точно определить строение и состояние берегового обрыва (клифа).Сейчас работы идут в Портовом районе Херсонеса – здесь реконструируется древняя береговая линия Карантинной бухты. На очереди – Шестистолпный храм, Первая башня и 28-я куртина оборонительной линии древнего города.Это уже второй этап комплексных исследований для спасения объектов на территории античного полиса. Сотрудники отделов подводной археологии и междисциплинарных исследований музея-заповедника проводят мониторинг совместно с коллегами из СевГУ и Санкт-Петербургского горного университета.Ранее сообщалось, когда начнется реставрация собора в Херсонесе.Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВо Владимирском соборе Херсонеса будут проводить экскурсииХрам, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230314/v-sevastopole-chastnaya-stroyka-unichtozhila-antichnuyu-usadbu-khersonesa--1127525780.html
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севастополь, херсонес, культура, природа
Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники

Ценнейшие памятники истории в Херсонесе под угрозой из-за разрушения морем обрыва

19:57 05.07.2023 (обновлено: 19:58 05.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ценнейшие памятники истории и археологии на территории древнего городища Херсонес в Севастополе оказались под угрозой из-за разрушения берега. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Отмечается, что на береговом обрыве, который подвергается разрушительному воздействию морских волн, располагается ряд ценнейших памятников. И один из них сегодня особенно волнует ученых. Специалисты уже возобновили мониторинг прибрежных объектов заповедника для разработки мероприятий по их защите.
"В этом сезоне объектом пристального внимания стал участок берега в районе Уваровской базилики. Целью исследований полевого сезона 2023 года... является выявление скрытых разрывов в береговом скальном массиве, локализация и наблюдение за формированием трещины отрыва, оценка устойчивости", – рассказали в учреждении.
Мониторинг ведется инновационными геофизическими методами георадиолокации, используется бесконтактная электротомография и сейсмического 3D-просвечивания, что позволяет точно определить строение и состояние берегового обрыва (клифа).
Сейчас работы идут в Портовом районе Херсонеса – здесь реконструируется древняя береговая линия Карантинной бухты. На очереди – Шестистолпный храм, Первая башня и 28-я куртина оборонительной линии древнего города.
Это уже второй этап комплексных исследований для спасения объектов на территории античного полиса. Сотрудники отделов подводной археологии и междисциплинарных исследований музея-заповедника проводят мониторинг совместно с коллегами из СевГУ и Санкт-Петербургского горного университета.
Ранее сообщалось, когда начнется реставрация собора в Херсонесе.
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