https://crimea.ria.ru/20230705/more-razrushaet-bereg-v-khersonese--pod-ugrozoy-drevnie-pamyatniki-1129825793.html

Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники

Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники

Ценнейшие памятники истории и археологии на территории древнего городища Херсонес в Севастополе оказались под угрозой из-за разрушения берега. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T19:57

2023-07-05T19:57

2023-07-05T19:58

севастополь

херсонес

культура

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ценнейшие памятники истории и археологии на территории древнего городища Херсонес в Севастополе оказались под угрозой из-за разрушения берега. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Отмечается, что на береговом обрыве, который подвергается разрушительному воздействию морских волн, располагается ряд ценнейших памятников. И один из них сегодня особенно волнует ученых. Специалисты уже возобновили мониторинг прибрежных объектов заповедника для разработки мероприятий по их защите.Мониторинг ведется инновационными геофизическими методами георадиолокации, используется бесконтактная электротомография и сейсмического 3D-просвечивания, что позволяет точно определить строение и состояние берегового обрыва (клифа).Сейчас работы идут в Портовом районе Херсонеса – здесь реконструируется древняя береговая линия Карантинной бухты. На очереди – Шестистолпный храм, Первая башня и 28-я куртина оборонительной линии древнего города.Это уже второй этап комплексных исследований для спасения объектов на территории античного полиса. Сотрудники отделов подводной археологии и междисциплинарных исследований музея-заповедника проводят мониторинг совместно с коллегами из СевГУ и Санкт-Петербургского горного университета.Ранее сообщалось, когда начнется реставрация собора в Херсонесе.Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВо Владимирском соборе Херсонеса будут проводить экскурсииХрам, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230314/v-sevastopole-chastnaya-stroyka-unichtozhila-antichnuyu-usadbu-khersonesa--1127525780.html

севастополь

херсонес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонес, культура, природа