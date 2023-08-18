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Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы
Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы
Российские туристы продолжают бронировать путевки на черноморские курорты в бархатный сезон – в лидерах Краснодарский край, Крым – в аутсайдерах: падение продаж РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T08:32
2023-08-18T08:32
крым
отдых в крыму
туризм
общество
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
краснодарский край
абхазия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские туристы продолжают бронировать путевки на черноморские курорты в бархатный сезон – в лидерах Краснодарский край, Крым – в аутсайдерах: падение продаж по этому направлению, по данным аналитиков Ассоциации туроператоров (АТОР), достигает 30 – 50%.Согласно данным АТОР, сегодня российские туристы планируют свои поездки за 2-3 недели. Туроператоры отмечают хороший спрос на туры в Сочи, а также Анапу и Геленджик, "несмотря на то, что аэропорты этих курортов закрыты". На треть возрос и спрос на туры в Абхазию.По данным экспертов сразу нескольких туроператоров, объем продаж по Краснодарскому краю "растет с каждым днем, и лучше прошлого года на 20%". Особенно активно бронируется сентябрь, "октябрь – сдержанно".Что касается Крыма, то он, согласно данным агрегатора, находится в аутсайдерах спроса на бархатный сезон.Сложившуюся ситуацию участники рынка поясняют тем, что спрос на Крым во многом держится благодаря "постоянной и верной аудитории направления", а также гибкой ценовой политике местных отелей и ж/д сообщению.Накануне в эфире телеканала "Россия 24" председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что курортный сезон в Крыму не является провальным: в среднем загрузка отелей составляет 60%. При этом подчеркнул, что "цифры по регионам разные".Ранее эксперты турбизнеса в Севастополе поделились своим видением ситуации с турпотоком в регионе этим летом и ожиданиями на бархатный сезон. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023 Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели
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крым, отдых в крыму, туризм, общество, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, краснодарский край, абхазия
Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы

АТОР: Крым в аутсайдерах спроса на бархатный сезон, в лидерах – Краснодарский край

08:32 18.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКурортный сезон в Крыму
Курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские туристы продолжают бронировать путевки на черноморские курорты в бархатный сезон – в лидерах Краснодарский край, Крым – в аутсайдерах: падение продаж по этому направлению, по данным аналитиков Ассоциации туроператоров (АТОР), достигает 30 – 50%.
Согласно данным АТОР, сегодня российские туристы планируют свои поездки за 2-3 недели. Туроператоры отмечают хороший спрос на туры в Сочи, а также Анапу и Геленджик, "несмотря на то, что аэропорты этих курортов закрыты". На треть возрос и спрос на туры в Абхазию.
По данным экспертов сразу нескольких туроператоров, объем продаж по Краснодарскому краю "растет с каждым днем, и лучше прошлого года на 20%". Особенно активно бронируется сентябрь, "октябрь – сдержанно".
Что касается Крыма, то он, согласно данным агрегатора, находится в аутсайдерах спроса на бархатный сезон.
"Эксперты оценивают падение продаж по крымскому направлению от 30% до 50% по отношению к августу 2022 года. Глубина продаж туров на полуостров минимальная из всех черноморских курортов", – говорится в сообщении.
Сложившуюся ситуацию участники рынка поясняют тем, что спрос на Крым во многом держится благодаря "постоянной и верной аудитории направления", а также гибкой ценовой политике местных отелей и ж/д сообщению.
Накануне в эфире телеканала "Россия 24" председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что курортный сезон в Крыму не является провальным: в среднем загрузка отелей составляет 60%. При этом подчеркнул, что "цифры по регионам разные".
Ранее эксперты турбизнеса в Севастополе поделились своим видением ситуации с турпотоком в регионе этим летом и ожиданиями на бархатный сезон.
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КрымОтдых в КрымуТуризмОбществоАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияКраснодарский крайАбхазия
 
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