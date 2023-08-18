https://crimea.ria.ru/20230818/barkhatnyy-sezon-kakie-kurorty-vybirayut-rossiyskie-turisty-1130793432.html

Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы

Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы

Российские туристы продолжают бронировать путевки на черноморские курорты в бархатный сезон – в лидерах Краснодарский край, Крым – в аутсайдерах: падение продаж РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T08:32

2023-08-18T08:32

2023-08-18T08:32

крым

отдых в крыму

туризм

общество

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

краснодарский край

абхазия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские туристы продолжают бронировать путевки на черноморские курорты в бархатный сезон – в лидерах Краснодарский край, Крым – в аутсайдерах: падение продаж по этому направлению, по данным аналитиков Ассоциации туроператоров (АТОР), достигает 30 – 50%.Согласно данным АТОР, сегодня российские туристы планируют свои поездки за 2-3 недели. Туроператоры отмечают хороший спрос на туры в Сочи, а также Анапу и Геленджик, "несмотря на то, что аэропорты этих курортов закрыты". На треть возрос и спрос на туры в Абхазию.По данным экспертов сразу нескольких туроператоров, объем продаж по Краснодарскому краю "растет с каждым днем, и лучше прошлого года на 20%". Особенно активно бронируется сентябрь, "октябрь – сдержанно".Что касается Крыма, то он, согласно данным агрегатора, находится в аутсайдерах спроса на бархатный сезон.Сложившуюся ситуацию участники рынка поясняют тем, что спрос на Крым во многом держится благодаря "постоянной и верной аудитории направления", а также гибкой ценовой политике местных отелей и ж/д сообщению.Накануне в эфире телеканала "Россия 24" председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что курортный сезон в Крыму не является провальным: в среднем загрузка отелей составляет 60%. При этом подчеркнул, что "цифры по регионам разные".Ранее эксперты турбизнеса в Севастополе поделились своим видением ситуации с турпотоком в регионе этим летом и ожиданиями на бархатный сезон. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023 Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели

крым

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краснодарский край

абхазия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отдых в крыму, туризм, общество, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, краснодарский край, абхазия