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Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:44
2023-08-15T11:44
2023-08-15T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, по итогам текущего курортного сезона в Крыму проанализируют работу предприятий туротрасли, после чего будут приняты решения о дополнительных мер поддержки отельеров.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов.Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбораСевастополь включат в эксперимент по взиманию курортного сбора с туристовКак поддержат внутренний туризм в 2023 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, туризм в крыму, крым курортный, введение курортного сбора в крыму
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
Аксенов: Крым не будет вводить курортный сбор до завершения СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален. Более того, необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее", - отметил он.
По словам Аксенова, по итогам текущего курортного сезона в Крыму проанализируют работу предприятий туротрасли, после чего будут приняты решения о дополнительных мер поддержки отельеров.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов.
Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.
Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора
. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.
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