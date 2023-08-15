https://crimea.ria.ru/20230815/aksenov-sdelal-zayavlenie-po-kurortnomu-sboru-v-krymu-1130741904.html

Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму

Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:44

2023-08-15T11:44

2023-08-15T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, по итогам текущего курортного сезона в Крыму проанализируют работу предприятий туротрасли, после чего будут приняты решения о дополнительных мер поддержки отельеров.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов.Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбораСевастополь включат в эксперимент по взиманию курортного сбора с туристовКак поддержат внутренний туризм в 2023 году

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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