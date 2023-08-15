Рейтинг@Mail.ru
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/aksenov-sdelal-zayavlenie-po-kurortnomu-sboru-v-krymu-1130741904.html
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:44
2023-08-15T11:44
крым
новости крыма
сергей аксенов
туризм в крыму
крым курортный
введение курортного сбора в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/18/1118654175_0:231:3107:1979_1920x0_80_0_0_202c513a6b4f7f37253407e5663d0252.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, по итогам текущего курортного сезона в Крыму проанализируют работу предприятий туротрасли, после чего будут приняты решения о дополнительных мер поддержки отельеров.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов.Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбораСевастополь включат в эксперимент по взиманию курортного сбора с туристовКак поддержат внутренний туризм в 2023 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/18/1118654175_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_8eb410fcb727b6e7fe2de4e4c1fba021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, туризм в крыму, крым курортный, введение курортного сбора в крыму
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму

Аксенов: Крым не будет вводить курортный сбор до завершения СВО

11:44 15.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Евпатории
Отдыхающие на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нецелесообразным введение курортного сбора в регионе в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален. Более того, необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее", - отметил он.
По словам Аксенова, по итогам текущего курортного сезона в Крыму проанализируют работу предприятий туротрасли, после чего будут приняты решения о дополнительных мер поддержки отельеров.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов.
Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.
Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора
Севастополь включат в эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов
Как поддержат внутренний туризм в 2023 году
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновТуризм в КрымуКрым курортныйВведение курортного сбора в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
13:03Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
12:52Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа
12:31В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
12:19Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
12:07Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
11:54Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
11:50Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
11:44Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
11:40Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
11:34НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
11:26Идею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне
11:13На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов
11:05При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
11:02Авария в Симферополе: часть столицы надолго без воды
10:51Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
10:34Банк России повысил ключевую ставку до 12%
10:30Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
10:08С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
10:00Московская конференция по международной безопасности. Видео
Лента новостейМолния