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В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора
В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора
В Крыму продлят введенный ранее мораторий на установление курортного сбора. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T09:19
2022-12-03T09:19
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продлят введенный ранее мораторий на установление курортного сбора. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.В июле 2022 года в Совфеде рекомендовали включить Севастополь в эксперимент по курортному сбору с туристов.
https://crimea.ria.ru/20211120/komu-pomeshaet-kurortnyy-sbor-v-krymu-ekspert-vyskazalsya-o-novom-naloge-1121484754.html
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туризм в крыму, владимир константинов, крым, общество
В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора

Власти Крыма заявили о намерении продлить мораторий на введение курортного сбора

09:19 03.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанный сервис
Ресторанный сервис - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продлят введенный ранее мораторий на установление курортного сбора. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"В нынешних условиях, когда у нас нет авиаперевозок и Крымский мост находится в ремонте, мы продлим этот мораторий. Вернемся к этой теме, когда все стабилизируется. Рассмотрим все возможности. Мы не против курортного сбора категорически, но в нынешней ситуации считаем его введение в Крыму преждевременным", – цитирует Константинова ТАСС.
Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.
Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.
В июле 2022 года в Совфеде рекомендовали включить Севастополь в эксперимент по курортному сбору с туристов.
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