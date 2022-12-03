https://crimea.ria.ru/20221203/v-krymu-prodlyat-moratoriy-na-vvedenie-kurortnogo-sbora-1125660813.html

В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора

В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора - РИА Новости Крым, 03.12.2022

В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора

В Крыму продлят введенный ранее мораторий на установление курортного сбора. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T09:19

2022-12-03T09:19

2022-12-03T09:19

туризм

туризм в крыму

владимир константинов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продлят введенный ранее мораторий на установление курортного сбора. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым.Позже в РК отменили решение о введении курортного сбора. А в феврале 2022 года приняли закон, в котором были определены курорты полуострова, где его могли взимать. До этого взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.В июле 2022 года в Совфеде рекомендовали включить Севастополь в эксперимент по курортному сбору с туристов.

https://crimea.ria.ru/20211120/komu-pomeshaet-kurortnyy-sbor-v-krymu-ekspert-vyskazalsya-o-novom-naloge-1121484754.html

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туризм в крыму, владимир константинов, крым, общество