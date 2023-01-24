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Как поддержат внутренний туризм в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20230124/kak-podderzhat-vnutrenniy-turizm-v-2023-godu-1126561324.html
Как поддержат внутренний туризм в 2023 году
Как поддержат внутренний туризм в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Как поддержат внутренний туризм в 2023 году
Минэкономразвития инициировало увеличение мер поддержки туристической отрасли для увеличения внутреннего турпотока и обновления номерного фонда и... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T18:01
2023-01-24T18:01
туризм
туризм в крыму
россия
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экономика
максим решетников
внутренний туризм
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Минэкономразвития инициировало увеличение мер поддержки туристической отрасли для увеличения внутреннего турпотока и обновления номерного фонда и инфраструктуры. Об этом в ходе совещания под председательством президента России Владимира Путина заявил министр экономического развития Максим Решетников.Глава министерства отметил, что турпоток за предыдущий год вырос на восемь процентов и приблизился к доковидным показателям, несмотря на закрытые аэропорты юга страны. В частности, число туристических поездок с размещением в гостиницах достигло 62 миллионов, против 65 миллионов человек в 2019 году. На долю организованных туров пришлось 30%, рост год к году составил 14%.Реконструкция и строительство отелей"У нас достаточно много номерного фонда, который требует глубокой реконструкции. Мы предлагает поддержать этот момент, но установить норматив на 20% ниже, чем на строительство новых гостиниц, – продолжил Решетников. – Предлагаем установить несколько групп территориальных приоритетов. Первый и самый важный – это гостиницы в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа".В России насчитывается десять таких ОЭС: на Байкале, в Алтае, Северном Кавказе и в Тверской области. И также к первой приоритетной группе предлагается отнести и новые территории.Указанные меры позволят снизить среднюю стоимость номера и обеспечить строительство 20 тысяч номеров. Льготный портфель может составить до 200 миллионов рублей.Отмена НДС для туроператоровРешетников озвучит просьбу операторов отменить для них налог на добавленную стоимость. Он пояснил, что июле 2022 года был подписан закон об отмене этого налога для гостиниц и многих железнодорожных и авиаперевозок. В результате туроператоры, которые оптом покупают билеты и обеспечивают наполняемость гостиниц, имеют "нулевой" НДС на входе, но обязаны платить исходящий в размере 20% со всей суммы.В результате системные операторы стали проигрывать компаниям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом туроператоры крайне необходимы для развития туротрасли, так как они гарантируют комплексный продукт и его качество, а также "раскатывают" новые маршруты.Модульные гостиницыВ период 2023 – 2024 годов предлагается также перераспределить средства нацпроекта по туризму для создания модульных средств размещения."Предлагаем часть ресурсов нацпроекта перенаправить на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц... Предлагаем в рамках нацпроекта выделить еще 8 миллиардов рублей на ближайшие два года", – сказал Решетников.Отбор проектов предложено провести сразу на 2023-2024 годы, чтобы бизнес запустил строительство всего объема номерного фонда уже в этом году. За использование такой модели высказались отельеры и туроператоры в ходе состоявшегося на прошлой недели совещания, добавил он.Также в повестке – запуск и регулирование гостевых домов, придание статуса кемпингам, вопросы курортного сбора, повышение ответственности отрасли перед туристами.Ранее Крым получил 259,5 млн на развитие пляжных зон, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников и другие рекреационные проекты, еще 184,5 млн на эти цели было выделено Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестораКурортный сезон-2023 в Крыму: каким его видят чиновники и бизнесКрым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга
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туризм в крыму, россия, общество, экономика, максим решетников, внутренний туризм, новости
Как поддержат внутренний туризм в 2023 году

В 2023 году туроператоров могут освободить от НДС и направить на модульные гостиницы 8 млн

18:01 24.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Минэкономразвития инициировало увеличение мер поддержки туристической отрасли для увеличения внутреннего турпотока и обновления номерного фонда и инфраструктуры. Об этом в ходе совещания под председательством президента России Владимира Путина заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Глава министерства отметил, что турпоток за предыдущий год вырос на восемь процентов и приблизился к доковидным показателям, несмотря на закрытые аэропорты юга страны. В частности, число туристических поездок с размещением в гостиницах достигло 62 миллионов, против 65 миллионов человек в 2019 году. На долю организованных туров пришлось 30%, рост год к году составил 14%.

Реконструкция и строительство отелей

"У нас достаточно много номерного фонда, который требует глубокой реконструкции. Мы предлагает поддержать этот момент, но установить норматив на 20% ниже, чем на строительство новых гостиниц, – продолжил Решетников. – Предлагаем установить несколько групп территориальных приоритетов. Первый и самый важный – это гостиницы в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа".
В России насчитывается десять таких ОЭС: на Байкале, в Алтае, Северном Кавказе и в Тверской области. И также к первой приоритетной группе предлагается отнести и новые территории.
Указанные меры позволят снизить среднюю стоимость номера и обеспечить строительство 20 тысяч номеров. Льготный портфель может составить до 200 миллионов рублей.
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Отмена НДС для туроператоров

Решетников озвучит просьбу операторов отменить для них налог на добавленную стоимость. Он пояснил, что июле 2022 года был подписан закон об отмене этого налога для гостиниц и многих железнодорожных и авиаперевозок. В результате туроператоры, которые оптом покупают билеты и обеспечивают наполняемость гостиниц, имеют "нулевой" НДС на входе, но обязаны платить исходящий в размере 20% со всей суммы.
В результате системные операторы стали проигрывать компаниям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом туроператоры крайне необходимы для развития туротрасли, так как они гарантируют комплексный продукт и его качество, а также "раскатывают" новые маршруты.
"Поэтому министерство рекомендует освободить от НДС туристический продукт, но только для внутреннего и въездного туризма", – уточнил Решетников. Данную меру предлагается запустить с 1 января текущего года и продлить до июля 2025 года.
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Модульные гостиницы

В период 2023 – 2024 годов предлагается также перераспределить средства нацпроекта по туризму для создания модульных средств размещения.
"Предлагаем часть ресурсов нацпроекта перенаправить на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц... Предлагаем в рамках нацпроекта выделить еще 8 миллиардов рублей на ближайшие два года", – сказал Решетников.
Отбор проектов предложено провести сразу на 2023-2024 годы, чтобы бизнес запустил строительство всего объема номерного фонда уже в этом году. За использование такой модели высказались отельеры и туроператоры в ходе состоявшегося на прошлой недели совещания, добавил он.
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Также в повестке – запуск и регулирование гостевых домов, придание статуса кемпингам, вопросы курортного сбора, повышение ответственности отрасли перед туристами.
Ранее Крым получил 259,5 млн на развитие пляжных зон, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников и другие рекреационные проекты, еще 184,5 млн на эти цели было выделено Севастополю.
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