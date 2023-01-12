https://crimea.ria.ru/20230112/vse-bolshe-rossiyan-vybirayut-organizovannyy-turizm--ator-1126345794.html

Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР

Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР

В России растет востребованность в организованных турах внутри страны. Число организованных туристов в период Нового года и каникул превысило 28% от общего... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T07:45

2023-01-12T07:45

2023-01-12T07:45

туризм в крыму

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общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России растет востребованность в организованных турах внутри страны. Число организованных туристов в период Нового года и каникул превысило 28% от общего объема и достигло 3 миллионов человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).По предварительным подсчетам в путешествие на праздники отправились 10,3 миллиона россиян, что на 7% больше показателей прошлого года. Ломидзе отметила. Что данные будут корректироваться в пользу увеличения по мере поступления информации из регионов.Наиболее популярными направлениями в организации назвали Москву и Московскую область. Число туристов в этих регионов совокупно превысило 4 миллиона человек. Третью позицию занят Санкт-Петербург. Северную столицу посетило более миллиона гостей, что на 7% выше показателей прошлого года. Далее следуют Тверская область – 700 тысяч и Краснодарский край – 430 тысяч человек, из которых 200 тысяч провели праздники в СочиЛидером по росту турпотока в этом году стала Вологодская область, которая прибавила 61% гостей, Ставропольский край (Кавминводы) принял на 40% больше и Липецкая область, где число туристов увеличилось на 35%.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеРоссия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяКрымские отели уровня 4* и 5* снижают цены после окончания зимних каникул

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, ростуризм, общество, новости