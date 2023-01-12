Рейтинг@Mail.ru
Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230112/vse-bolshe-rossiyan-vybirayut-organizovannyy-turizm--ator-1126345794.html
Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР
Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР
В России растет востребованность в организованных турах внутри страны. Число организованных туристов в период Нового года и каникул превысило 28% от общего... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T07:45
2023-01-12T07:45
туризм в крыму
ростуризм
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1e/1118675947_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_5d9434bc5dc63a430422dbeeb65f5ead.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России растет востребованность в организованных турах внутри страны. Число организованных туристов в период Нового года и каникул превысило 28% от общего объема и достигло 3 миллионов человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).По предварительным подсчетам в путешествие на праздники отправились 10,3 миллиона россиян, что на 7% больше показателей прошлого года. Ломидзе отметила. Что данные будут корректироваться в пользу увеличения по мере поступления информации из регионов.Наиболее популярными направлениями в организации назвали Москву и Московскую область. Число туристов в этих регионов совокупно превысило 4 миллиона человек. Третью позицию занят Санкт-Петербург. Северную столицу посетило более миллиона гостей, что на 7% выше показателей прошлого года. Далее следуют Тверская область – 700 тысяч и Краснодарский край – 430 тысяч человек, из которых 200 тысяч провели праздники в СочиЛидером по росту турпотока в этом году стала Вологодская область, которая прибавила 61% гостей, Ставропольский край (Кавминводы) принял на 40% больше и Липецкая область, где число туристов увеличилось на 35%.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеРоссия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяКрымские отели уровня 4* и 5* снижают цены после окончания зимних каникул
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1e/1118675947_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b01857409c21ccd77af95bcf08cb8a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, ростуризм, общество, новости
Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР

АТОР: почти треть россиян в Новогодние каникулы предпочли организованный отдых

07:45 12.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВылет иностранных граждан из Москвы в Нью-Йорк и Нур-Султан
Вылет иностранных граждан из Москвы в Нью-Йорк и Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России растет востребованность в организованных турах внутри страны. Число организованных туристов в период Нового года и каникул превысило 28% от общего объема и достигло 3 миллионов человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По наблюдениям аналитиков АТОР, продолжила расти доля организованного туризма. Оценочно, организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 миллионов человек или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок", – сообщила, исполнительный директор организации Майя Ломидзе.
По предварительным подсчетам в путешествие на праздники отправились 10,3 миллиона россиян, что на 7% больше показателей прошлого года. Ломидзе отметила. Что данные будут корректироваться в пользу увеличения по мере поступления информации из регионов.
Наиболее популярными направлениями в организации назвали Москву и Московскую область. Число туристов в этих регионов совокупно превысило 4 миллиона человек. Третью позицию занят Санкт-Петербург. Северную столицу посетило более миллиона гостей, что на 7% выше показателей прошлого года. Далее следуют Тверская область – 700 тысяч и Краснодарский край – 430 тысяч человек, из которых 200 тысяч провели праздники в Сочи
Лидером по росту турпотока в этом году стала Вологодская область, которая прибавила 61% гостей, Ставропольский край (Кавминводы) принял на 40% больше и Липецкая область, где число туристов увеличилось на 35%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январе
Россия может стать основным направлением выездного туризма для Китая
Крымские отели уровня 4* и 5* снижают цены после окончания зимних каникул
Туризм в КрымуРостуризмОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Путин призвал защищать права участников СВО
08:41Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору
08:24В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
07:45Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР
07:36Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач
07:03Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава
03:33Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года
00:01Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
22:07В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов
21:58ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены
21:56Главные события и заявления дня: 11 января
21:45Без света на два дня: часть Симферополя и прилегающие села
21:24ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известно
21:21Главные новости Крыма: 11 января
20:32Кто быстрее привыкает к новому рабочему месту – опрос
20:02Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
19:57Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
19:41Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
19:15Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара
Лента новостейМолния