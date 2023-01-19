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Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга
Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга
Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T12:54
2023-01-19T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в России", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Многолетнее лидерствоТакже, по мнению главы региона, это результат взаимодействия между крымскими чиновниками от туризма и представителями сферы. При этом он признал, что в отрасли еще много проблем и "почивать на лаврах" нельзя.Что учитывает рейтингАксенов отметил, что авторы рейтинга оценивают значимость туристической отрасли в региональной экономике, ее доходность, уровень туристической инфраструктуры, гостиниц и санаториев. Также учитывается интерес к региону в Интернете.Ранее в Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы. В 2022-м в Крыму отдохнуло 6,5 млн человек, еще почти 180 тыс. посетили курорты республики в период новогодних каникул 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – экспертПрофессия родом из Крыма: как распознать настоящего гидаБолее тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию
https://crimea.ria.ru/20221227/turizm-v-krymu-itogi-goda-i-ozhidaniya-2023--1126129326.html
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Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга

Аксенов: Крым сохраняет лидирующие позиции в национальном туристическом рейтинге

12:54 19.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в России", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Многолетнее лидерство

"Крым входит в пятерку рейтинга вот уже на протяжении нескольких лет. Такой результат показывает устойчивость туристической отрасли республики и способность турбизнеса к адаптации в сложных ситуациях", — констатировал Аксенов.
Также, по мнению главы региона, это результат взаимодействия между крымскими чиновниками от туризма и представителями сферы. При этом он признал, что в отрасли еще много проблем и "почивать на лаврах" нельзя.

Что учитывает рейтинг

Аксенов отметил, что авторы рейтинга оценивают значимость туристической отрасли в региональной экономике, ее доходность, уровень туристической инфраструктуры, гостиниц и санаториев. Также учитывается интерес к региону в Интернете.
Ранее в Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы. В 2022-м в Крыму отдохнуло 6,5 млн человек, еще почти 180 тыс. посетили курорты республики в период новогодних каникул 2023 года.
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