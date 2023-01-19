https://crimea.ria.ru/20230119/krym-derzhitsya-v-pervoy-pyaterke-natsionalnogo-turisticheskogo-reytinga-1126473971.html

Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга

Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга

Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T12:54

2023-01-19T12:54

2023-01-19T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в России", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Многолетнее лидерствоТакже, по мнению главы региона, это результат взаимодействия между крымскими чиновниками от туризма и представителями сферы. При этом он признал, что в отрасли еще много проблем и "почивать на лаврах" нельзя.Что учитывает рейтингАксенов отметил, что авторы рейтинга оценивают значимость туристической отрасли в региональной экономике, ее доходность, уровень туристической инфраструктуры, гостиниц и санаториев. Также учитывается интерес к региону в Интернете.Ранее в Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы. В 2022-м в Крыму отдохнуло 6,5 млн человек, еще почти 180 тыс. посетили курорты республики в период новогодних каникул 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – экспертПрофессия родом из Крыма: как распознать настоящего гидаБолее тысячи отелей Крыма прошли обязательную классификацию

https://crimea.ria.ru/20221227/turizm-v-krymu-itogi-goda-i-ozhidaniya-2023--1126129326.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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