https://crimea.ria.ru/20230109/v-krymu-poschitali-turistov-za-proshlyy-god-i-za-novogodnie-kanikuly-1126307869.html

В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы

В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 09.01.2023

В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы

За минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года. Такую... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T13:51

2023-01-09T13:51

2023-01-09T13:51

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. За минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года. Такую статистику привел глава республики Сергей Аксенов.Туристическая статистика"За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников – 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90 %", – написал руководитель региона в своем TeIegram-канале.Несмотря на "закрытое небо"По его данным, в 80 процентах случаев туристы приезжали в Крым на автобусах и собственных автомобилях, остальные выбирали железную дорогу. При этом число отдыхающих, приехавших поездами, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. По мнению Аксенова, такие показатели в условиях "закрытого неба" достигнуты благодаря мерам господдержи туристической отрасли на региональном и федеральном уровнях, а также работе отельеров, сохранивших высокое качество услуг и ценовое разнообразие.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявлял, что туристический сектор Крыма и Севастополя в 2022 году получил уникальные меры господдержки. В 2023-ем Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. В планах реализация ряда крупных проектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в КрымуКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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