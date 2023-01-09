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В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы
В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 09.01.2023
В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы
За минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года. Такую... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T13:51
2023-01-09T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. За минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года. Такую статистику привел глава республики Сергей Аксенов.Туристическая статистика"За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников – 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90 %", – написал руководитель региона в своем TeIegram-канале.Несмотря на "закрытое небо"По его данным, в 80 процентах случаев туристы приезжали в Крым на автобусах и собственных автомобилях, остальные выбирали железную дорогу. При этом число отдыхающих, приехавших поездами, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. По мнению Аксенова, такие показатели в условиях "закрытого неба" достигнуты благодаря мерам господдержи туристической отрасли на региональном и федеральном уровнях, а также работе отельеров, сохранивших высокое качество услуг и ценовое разнообразие.Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявлял, что туристический сектор Крыма и Севастополя в 2022 году получил уникальные меры господдержки. В 2023-ем Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. В планах реализация ряда крупных проектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в КрымуКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
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сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, туризм в крыму, минтуризма крыма, совет министров рк
В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы

Аксенов: за год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов

13:51 09.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. За минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года. Такую статистику привел глава республики Сергей Аксенов.

Туристическая статистика

"За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников – 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90 %", – написал руководитель региона в своем TeIegram-канале.

Несмотря на "закрытое небо"

По его данным, в 80 процентах случаев туристы приезжали в Крым на автобусах и собственных автомобилях, остальные выбирали железную дорогу. При этом число отдыхающих, приехавших поездами, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. По мнению Аксенова, такие показатели в условиях "закрытого неба" достигнуты благодаря мерам господдержи туристической отрасли на региональном и федеральном уровнях, а также работе отельеров, сохранивших высокое качество услуг и ценовое разнообразие.
"По данным "Медиалогии", наша республика наряду с Москвой и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по упоминаниям в контексте новогоднего туризма", – констатировал глава Крыма.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявлял, что туристический сектор Крыма и Севастополя в 2022 году получил уникальные меры господдержки. В 2023-ем Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. В планах реализация ряда крупных проектов.
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Сергей АксеновКрымНовостиНовости КрымаТуризм в КрымуМинтуризма КрымаСовет министров РК
 
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