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Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023 - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023
Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023 - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023
заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, советник председателя Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-27T07:47
2022-12-26T13:48
радио "спутник в крыму"
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крым
алексей волков
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Некоторым представителям туриндустрии в Крыму будет непросто пережить зиму по итогам уходящего года, однако за последние восемь лет на полуострове научились противостоять многочисленным вызовам, в том числе благодаря поддержке государства, и уходящий год не исключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, советник председателя Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волков.Итоги и прогнозыПо словам Волкова, с экономической точки зрения для Крыма стал "очень хорошим август": несмотря на то, что в абсолютных цифрах – количестве туристов – показатель оказался меньше, "доходы для индустрии были больше". В то же время сфера общепита потеряла на менее 20% в ситуации, сложившейся в уходящем году, в том числе с логистикой, отметил он.При этом отели в высоком сезоне "делали невозможное", встречая гостей, предлагая различные скидки и дополнительные услуги, в частности по встрече гостей на вокзалах, в непростых для них самих условиях. В то же время, по его словам, к зиме ситуацию нельзя назвать оптимистичной.На новогодние праздники 90% крымских отелей новогодние программы не проводят: "и средств на это нет, и загрузки нет", – заметил он. Что касается в целом зимы, то пережить ее, по словам Волкова, будет сложнее крупным отелям, у которых иная финансовая модель программ лояльности и экономика бизнеса, нежели у малых и средних."И когда у тебя 1 000 и больше сотрудников, да даже если 500, просто фонд оплаты труда колоссальный. Поэтому выжить небольшим – на 100, 200, 300 номеров, – где можно привлечь корпоратив условно на 50 номеров, где можно привлечь семьи с детьми – еще 50 номеров, 50 номеров привлечь какими-то скидками, акциями и покупая "три за два", "семь за пять" и так далее", – пояснил эксперт.Перспективные решенияПо словам Волкова, на сегодняшний день во всей России около 350 пятизвездочных отелей, что "конечно катастрофически мало", поэтому спрос на заграничные поездки остается. В то же время он занимает сегодня всего 2-3% туристического рынка. А на фоне новых важных решений на уровне государства у туротрасли есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом, считает он.В частности, речь идет об упразднении Ростуризма, все функции которого, согласно октябрьскому указу президента РФ Владимир Путина, были переданы Минэкономразвития."Передача эта для нас, наверное, судьбоносна, потому что туризм в Минэкономразвития как большой структуре, в которой не 170 человек, а 1 700, у которого задача консолидировать все ведомства и распределять федеральные программы и федеральные средства, взаимодействовать с Минфином не на принципе "нет/да", а на принципе необходимости и обоснованности распределения средств. Здесь мы как раз рассчитываем, что Минэкономразвития и вся команда, которая сформирована... все эти люди заряжены на результат: они умеют работать с регионами, со средствами", – рассказал Волков.Кроме того, из резервного фонда правительства России Крыму выделены 1 млрд 407 млн рублей для поддержки туризма и связанных с туризмом ним отраслей, а это значит, что уже до конца года средства смогут получить 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, добавил он.Кроме того, "очень сильная и правильная поддержка" была оказана по направлению развития модульных от отелей в РФ. "Экотуризм, трекинг, отдых в горах, развлечения – создаются модульные объекты как раз благодаря грантовой поддержке: появляются какие-то глэмпинги, модульные дома", – отметил Волков.По словам Волкова, в целом сегодня "отрасль с оптимизмом смотрит вперед и понимает, что правительство предпринимает все меры по безопасности".Достижения и ожиданияНа фоне имеющихся проблем немало и достижений, подчеркнул Волков.В частности, "небывалый запрос наблюдается от инвесторов, которые в Крыму ищут "санатории, отели, даже недострои – спрос колоссальный, так как кризис – это всегда время приобретения территорий", отметил Волков.Кроме того, уже достроен университет креативных индустрий в рамках проекта "Таврида. арт": "начинаются технические запуски", а полноценный старт заплаван на май-июнь.Также в следующем году в Крыму откроется несколько новых пляжей, а в рамках поручения президента о создании новых морских курортов начнется возведение в Судаке, в Капсельской бухте, в окружении Нового Света и Коктебеля, первого в стране большого молодежного просветительского курорта.По словам Волкова, на следующий год необходимо предусмотреть грантовую поддержку представителям отрасли, пересмотреть меры поддержки бизнесу, а также кешбэк в том числе детский, особенно в связи с созданием всероссийского движения детей и молодежи В то же время, несмотря на то, что новогодние праздники "пока не внушают каких-то оптимистических цифр", железнодорожные билеты в Крым раскуплены. А также остаются надежды на то, что те туристы, которые могут добраться в Крым своим ходом, воспользуются такой возможностью и приедут на полуостров на зимний отдых по отремонтированному Крымскому мосту на автомобиле, добавил он."Крым с 2014 года постоянно находится в турбулентности, в изменениях, в сложностях. Есть яркие взлеты – послепандемийный, например, 2021 год очень хороший. Но в целом Крым научился противостоять любым вызовам", – заключил Волков.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Севастополе: за и против Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма
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туризм в крыму, новости крыма, крым, алексей волков, экономика
Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023

В Госдуме рассказали о результатах работы туротрасли за год и ожиданиях от 2023-го

07:47 27.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Некоторым представителям туриндустрии в Крыму будет непросто пережить зиму по итогам уходящего года, однако за последние восемь лет на полуострове научились противостоять многочисленным вызовам, в том числе благодаря поддержке государства, и уходящий год не исключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, советник председателя Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волков.

Итоги и прогнозы

По словам Волкова, с экономической точки зрения для Крыма стал "очень хорошим август": несмотря на то, что в абсолютных цифрах – количестве туристов – показатель оказался меньше, "доходы для индустрии были больше". В то же время сфера общепита потеряла на менее 20% в ситуации, сложившейся в уходящем году, в том числе с логистикой, отметил он.
При этом отели в высоком сезоне "делали невозможное", встречая гостей, предлагая различные скидки и дополнительные услуги, в частности по встрече гостей на вокзалах, в непростых для них самих условиях. В то же время, по его словам, к зиме ситуацию нельзя назвать оптимистичной.
"В отличие от всех предыдущих периодов за последние 8 лет мы не видим вообще пока бронирований по лету. Раньше всегда Крым... крупные отели всегда уже к декабрю планировали июль – август, это было 30-40% загрузки. Сейчас эта загрузка в целом 3-5%, ну до 15% – практически никакой", – сказал Волков.
На новогодние праздники 90% крымских отелей новогодние программы не проводят: "и средств на это нет, и загрузки нет", – заметил он. Что касается в целом зимы, то пережить ее, по словам Волкова, будет сложнее крупным отелям, у которых иная финансовая модель программ лояльности и экономика бизнеса, нежели у малых и средних.
"И когда у тебя 1 000 и больше сотрудников, да даже если 500, просто фонд оплаты труда колоссальный. Поэтому выжить небольшим – на 100, 200, 300 номеров, – где можно привлечь корпоратив условно на 50 номеров, где можно привлечь семьи с детьми – еще 50 номеров, 50 номеров привлечь какими-то скидками, акциями и покупая "три за два", "семь за пять" и так далее", – пояснил эксперт.

Перспективные решения

По словам Волкова, на сегодняшний день во всей России около 350 пятизвездочных отелей, что "конечно катастрофически мало", поэтому спрос на заграничные поездки остается. В то же время он занимает сегодня всего 2-3% туристического рынка. А на фоне новых важных решений на уровне государства у туротрасли есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом, считает он.
В частности, речь идет об упразднении Ростуризма, все функции которого, согласно октябрьскому указу президента РФ Владимир Путина, были переданы Минэкономразвития.
"Передача эта для нас, наверное, судьбоносна, потому что туризм в Минэкономразвития как большой структуре, в которой не 170 человек, а 1 700, у которого задача консолидировать все ведомства и распределять федеральные программы и федеральные средства, взаимодействовать с Минфином не на принципе "нет/да", а на принципе необходимости и обоснованности распределения средств. Здесь мы как раз рассчитываем, что Минэкономразвития и вся команда, которая сформирована... все эти люди заряжены на результат: они умеют работать с регионами, со средствами", – рассказал Волков.
Кроме того, из резервного фонда правительства России Крыму выделены 1 млрд 407 млн рублей для поддержки туризма и связанных с туризмом ним отраслей, а это значит, что уже до конца года средства смогут получить 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, добавил он.
Кроме того, "очень сильная и правильная поддержка" была оказана по направлению развития модульных от отелей в РФ. "Экотуризм, трекинг, отдых в горах, развлечения – создаются модульные объекты как раз благодаря грантовой поддержке: появляются какие-то глэмпинги, модульные дома", – отметил Волков.
"Это для Крыма дало определенный эффект. Мы пока не понимаем, какие в итоге будут выделены средства. Отрасль ответственно реагирует на необходимость государства помогать специальной военной операции и понимает, что приоритеты сейчас не на туризме", – заметил Волков.
По словам Волкова, в целом сегодня "отрасль с оптимизмом смотрит вперед и понимает, что правительство предпринимает все меры по безопасности".

Достижения и ожидания

На фоне имеющихся проблем немало и достижений, подчеркнул Волков.
В частности, "небывалый запрос наблюдается от инвесторов, которые в Крыму ищут "санатории, отели, даже недострои – спрос колоссальный, так как кризис – это всегда время приобретения территорий", отметил Волков.
Кроме того, уже достроен университет креативных индустрий в рамках проекта "Таврида. арт": "начинаются технические запуски", а полноценный старт заплаван на май-июнь.
Также в следующем году в Крыму откроется несколько новых пляжей, а в рамках поручения президента о создании новых морских курортов начнется возведение в Судаке, в Капсельской бухте, в окружении Нового Света и Коктебеля, первого в стране большого молодежного просветительского курорта.
По словам Волкова, на следующий год необходимо предусмотреть грантовую поддержку представителям отрасли, пересмотреть меры поддержки бизнесу, а также кешбэк в том числе детский, особенно в связи с созданием всероссийского движения детей и молодежи В то же время, несмотря на то, что новогодние праздники "пока не внушают каких-то оптимистических цифр", железнодорожные билеты в Крым раскуплены. А также остаются надежды на то, что те туристы, которые могут добраться в Крым своим ходом, воспользуются такой возможностью и приедут на полуостров на зимний отдых по отремонтированному Крымскому мосту на автомобиле, добавил он.
"Крым с 2014 года постоянно находится в турбулентности, в изменениях, в сложностях. Есть яркие взлеты – послепандемийный, например, 2021 год очень хороший. Но в целом Крым научился противостоять любым вызовам", – заключил Волков.
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