https://crimea.ria.ru/20221120/glempingi-v-sevastopole-za-i-protiv-1125437535.html

Глэмпинги в Севастополе: за и против

Глэмпинги в Севастополе: за и против - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Глэмпинги в Севастополе: за и против

На днях правительство Севастополя определилось с получателями грантов на строительство глэмпингов, предполагающих отдых практически дикарем. Ими стали две... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T08:57

2022-11-20T08:57

2022-11-20T08:57

севастополь

общество

туризм в крыму

мнения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. На днях правительство Севастополя определилось с получателями грантов на строительство глэмпингов, предполагающих отдых практически дикарем. Ими стали две компании – дебютант "Альбатрос СК" и ветеран - агрофирма "Золотая Балка". В севастопольском управлении туризма РИА Новости Крым рассказали, что модные туробъекты будут строить в Нахимовском и Балаклавском районах.По условиям конкурса участник вкладывает не менее 50% собственных средств по запрашиваемому гранту. После заключения соглашений предприниматели получат бюджетные деньги на создание суммарно 24 модулей. В плюсах управление развития туризма видит привлечение отдельными застройщиками крымских стройматериалов.Всего на сегодня по итогам уже проведенных грантовых конкурсов поддержку получили проекты по строительству более 100 модульных гостиниц.В рамках одного проекта предпринимателей обязуют построить не менее десяти модульных домиков. Финансовая поддержка на один модуль составляет половину от его стоимости, но не более 1,5 млн рублей. Общий бюджет конкурса – 150 млн рублей.Руководитель ООО "Альбатрос СК" Игорь Ковылин отказался от каких-либо комментариев по теме. В "Золотой балке" также пока не говорят, как и где будут осваивать грантовую часть предложенного ими проекта.Швейцария по-севастопольскиСамый большой резонанс и тревогу севастопольцев вызывают земли Байдарской долины, в народе ее называют "маленькая Швейцария". Также местные обеспокоены судьбой земель под виноградники.Пока жители Байдарской долины справляются без канализации и газа – студентам СевГУ доверили нарисовать экоглемпинги будущего. По последним трендам студенческая команда проектирует торговые точки, зоопарк, парковку, фото и жилую зоны на распаеванных землях долины. Сами жители Байдарской не в восторге от туристского соседства."Прежде чем заниматься строительством гостиниц, пусть власти разберутся с мусором и незаконными свалками. Везут со всей округи и частными машинами, и грузовиками. Одно время проводили рейды депутаты и общественники, но толку от этого мало", – рассказала жительница села Передового Валентина Матвеевна.По информации члена общественного совета Севастополя Юрия Чайкина, шикарные виды севастопольской Швейцарии засыпали преимущественно стройотходами IV–V класса опасности – это асфальтовый камень и бетонные валуны с арматурой.Неудобные угодьяЧто касается виноградников, то эксперты солидарны – микроклимат Балаклавы и Северной стороны самый выгодный для развития терруаров. Тем не менее, правительство города решило отдать 95 гектаров бесценной земли под коттеджный поселок.Власти признали земли бывшего совхоза имени Софьи Перовской бесперспективными для сельского хозяйства. 279 коттеджей только в ТСН "Нижняя Учкуевка" затронут часть виноградников и лавандовых полей. Департамент сельского хозяйства, куда РИА Новости Крым обратился за комментариями, не нашел, что ответить по теме. При этом проект публично критиковали депутат Госдумы Татьяна Лобач и председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев."Мы обсуждали на градостроительном совете, что правительство планирует построить коттеджный поселок на распаеванных землях. Моя принципиальная позиция – необходимо сохранить подходы к морю, с соблюдением сервитутов, - говорит Татьяна Лобач. - Кроме этого, в проекте прописать этажность и единый архитектурный стиль. Мы все прекрасно понимаем, что именно Северная сторона Севастополя будет активно развиваться, земля там будет только дорожать. Если мы предоставляем возможность строительства в таком перспективном месте, то и к застройщикам должны быть жесткие требования. Чтобы это не выглядело хаотично и неопрятно, но самое важное, опять-таки, – сохранить доступ к морю для рядовых севастопольцев. Вопрос находится у меня на контроле, как и по Байдарской долине".По словам севастопольского винодела Александра Лебедева, в бывшем совхозе имени Перовской в принципе не было плохих земель. Часть виноградников просто со временем отдали под лавандовые поля."В Севастополе по сути дефицит сельскохозяйственной земли и ценность ее с годами только растет. Отдавать виноградники под рекреацию – недопустимо. Другое дело, если эти земли относятся к так называемым неудобьям. Конечно, люди едут в Крым и им нужно где-то жить. Полуостров должен развиваться, но без какого-либо ущерба для виноградников и винодельческой отрасли в целом. Самая большая ценность Крыма - в уникальной природе и климате, которые власти обязаны сохранить", – считает Лебедев.Luxury-усталостьВ Севприроднадзоре РИА Новости Крым сообщили, что для аренды лесных участков с возможностью дальнейшего размещения глэмпингов представлены четыре территории Орлиновского лесничества и одна — Мекензиевского лесничества. Срок аренды – 20 лет."По сути территории остаются лесными и общедоступными для жителей, то есть участки запрещено огораживать. Деятельность должна вестись с учетом требований лесного кодекса и положений об особо охраняемых территориях, если участок находится в таких границах. Организация будет следить за чистотой, вывозить мусор. В конце сезона вся территория будет убрана и природа останется нетронутой, – пообещала глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова и заверила, что на аукцион ведомство выставило только те территории, которые были определены в плане развития экологического туризма региона.При этом депутат Госдумы от Севастополя придерживается иного мнения по строительству глэмпингов в Нахимовском районе."Я считаю, что строить глэмпинги в лесах неразумно. Там растет краснокнижная крымская сосна, и ущерб природе неминуем. Кроме этого, Северная сторона и так перегружена гостевыми домами, которые мало кто регистрирует. В этом нужно наводить порядок и подумать, какая колоссальная нагрузка ложится на сети. Никакой логики в этом нет", – уверена Татьяна Лобач.В целом эксперты считают, что спрос на экотуризм в России растет. Вопрос лишь в том, насколько грамотно и на каких землях он будет организован."Суть экотуризма как раз уход от luxury. Люди действительно устают от шума и суетливого темпа жизни, хотят отдыхать как можно ближе к природе. Запрос на это достаточно высок. Но здесь важно, чтобы палатки и домики не стоили как гостиничный номер, это отдых по критерию "комфорт по доступной цене". И, конечно, надо заранее продумывать, где наиболее уместны палаточные городки и домики. Крым и Севастополь не стоит превращать в Сочи, "закатывая" уникальную природу и побережье туристической инфраструктурой", – прокомментировала РИА Новости Крым председатель республиканской Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова.

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https://crimea.ria.ru/20220928/v-sevastopole-poyavilis-novye-zony-okhrany-s-ogranicheniem-stroitelstva-1124652620.html

https://crimea.ria.ru/20220619/sudba-unikalnogo-parka-danilevskogo-v-krymu-uvidyat-li-ego-turisty-1123582849.html

https://crimea.ria.ru/20221111/sevastopol-lishilsya-zemli-na-4-mln-rubley-iz-za-podloga-v-pravitelstve-1125337418.html

https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-pyat-uchastkov-lesa-sdadut-v-arendu-pod-kempingi-1123675288.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, туризм в крыму, мнения