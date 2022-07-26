https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-budut-stroit-bystrovozvodimye-modulnye-oteli-1123958567.html

В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели

В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели - РИА Новости Крым, 26.07.2022

В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели

Крым получил из российского бюджета 300 миллионов рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей, сообщил зампредседателя правительства России... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T11:05

2022-07-26T11:05

2022-07-26T11:05

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Крым получил из российского бюджета 300 миллионов рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.Чернышенко выразил уверенность, что эти отели будут пользоваться большой популярностью.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты >>Вице-премьер РФ и глава Крыма также обсудили развитие инфраструктуры науки и высшего образования. По словам Чернышенко, планируется строительство 11 объектов за 5,5 млрд рублей. Самые значимые из них – возведение учебных лабораторных корпусов Крымского федерального университета и двух корпусов общежития вуза на 700 мест. В частности, учебные корпуса должны быть введены в эксплуатацию к 2025 году.

https://crimea.ria.ru/20220508/kak-poyavlenie-modulnykh-oteley-skazhetsya-na-turizme-v-rossii-1123163621.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, экономика