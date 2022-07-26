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В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели
В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели - РИА Новости Крым, 26.07.2022
В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели
Крым получил из российского бюджета 300 миллионов рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей, сообщил зампредседателя правительства России... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T11:05
2022-07-26T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Крым получил из российского бюджета 300 миллионов рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.Чернышенко выразил уверенность, что эти отели будут пользоваться большой популярностью.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты &gt;&gt;Вице-премьер РФ и глава Крыма также обсудили развитие инфраструктуры науки и высшего образования. По словам Чернышенко, планируется строительство 11 объектов за 5,5 млрд рублей. Самые значимые из них – возведение учебных лабораторных корпусов Крымского федерального университета и двух корпусов общежития вуза на 700 мест. В частности, учебные корпуса должны быть введены в эксплуатацию к 2025 году.
https://crimea.ria.ru/20220508/kak-poyavlenie-modulnykh-oteley-skazhetsya-na-turizme-v-rossii-1123163621.html
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, экономика
В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели

Чернышенко: Крым получил 300 млн рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей

11:05 26.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМоре берег дикий пляж весна Евпатория
Море берег дикий пляж весна Евпатория - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Крым получил из российского бюджета 300 миллионов рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Крым вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей. Было выделено 300 млн рублей. Земля, где появятся новые места размещения, уже определена", – приводит слова вице-премьера пресс-служба главы РК.
Чернышенко выразил уверенность, что эти отели будут пользоваться большой популярностью.
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты >>
Вице-премьер РФ и глава Крыма также обсудили развитие инфраструктуры науки и высшего образования. По словам Чернышенко, планируется строительство 11 объектов за 5,5 млрд рублей. Самые значимые из них – возведение учебных лабораторных корпусов Крымского федерального университета и двух корпусов общежития вуза на 700 мест. В частности, учебные корпуса должны быть введены в эксплуатацию к 2025 году.
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