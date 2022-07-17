https://crimea.ria.ru/20220717/na-avto-po-krymu-video-sovety-turistam-ot-feodosii-do-alushty-1123854870.html

На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты

На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты - РИА Новости Крым, 17.07.2022

На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты

Корреспонденты РИА Новости Крым снова путешествуют по Крыму. Но это не значит, что они бездельничают: наша редакция продолжает цикл публикаций для тех, кто... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T17:20

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туризм

крым

алушта

судак

феодосия

туризм в крыму

общество

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Корреспонденты РИА Новости Крым снова путешествуют по Крыму. Но это не значит, что они бездельничают: наша редакция продолжает цикл публикаций для тех, кто приехал в Крым на собственном автомобиле.В этом выпуске расскажем об особенностях рыночной фруктовой экономики, о местах, где лучше не купаться и даже не дышать, а еще о том, что портит не только вид на море, но и туристические впечатления. В общем, подкладываем автотуристам соломки.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Тамани до Феодосии>>Из бонусов - как достичь туристической нирваны и опробовать все 33 курортных удовольствия.Вторая часть видеоблога - дорога от Феодосии по одной из самых сложных крымских трасс к Южнобережной Алуште.

крым

алушта

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты 2022-07-17T17:20 true PT8M22S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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