https://crimea.ria.ru/20220717/na-avto-po-krymu-video-sovety-turistam-ot-feodosii-do-alushty-1123854870.html
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты - РИА Новости Крым, 17.07.2022
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты
Корреспонденты РИА Новости Крым снова путешествуют по Крыму. Но это не значит, что они бездельничают: наша редакция продолжает цикл публикаций для тех, кто... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T17:20
2022-07-17T17:20
2022-07-17T18:20
туризм
крым
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феодосия
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общество
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Корреспонденты РИА Новости Крым снова путешествуют по Крыму. Но это не значит, что они бездельничают: наша редакция продолжает цикл публикаций для тех, кто приехал в Крым на собственном автомобиле.В этом выпуске расскажем об особенностях рыночной фруктовой экономики, о местах, где лучше не купаться и даже не дышать, а еще о том, что портит не только вид на море, но и туристические впечатления. В общем, подкладываем автотуристам соломки.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Тамани до Феодосии>>Из бонусов - как достичь туристической нирваны и опробовать все 33 курортных удовольствия.Вторая часть видеоблога - дорога от Феодосии по одной из самых сложных крымских трасс к Южнобережной Алуште.
крым
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты
2022-07-17T17:20
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PT8M22S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, алушта, судак, феодосия, туризм в крыму, общество, видео
На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты
На авто по Крыму: дорога от Феодосии к Алуште по одной из самых сложных крымских трасс
17:20 17.07.2022 (обновлено: 18:20 17.07.2022)