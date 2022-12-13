https://crimea.ria.ru/20221213/schepki-letyat-ekologi-protiv-oteley-v-lesakh-kryma-1125856243.html
Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма
Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма
Строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне Крыма может нанести экосистеме региона больший вред, чем возможные РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T20:51
2022-12-13T20:51
2022-12-13T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне Крыма может нанести экосистеме региона больший вред, чем возможные дивиденды от привлечения гостей, уверены эксперты. По их мнению, более рационально — провести реконструкцию или заново отстроить закрытые или заброшенные дома отдыха, гостиницы и детские лагеря.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает строить объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По мнению инициатора нововведения – минэкономики РФ – оно позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления.Представители научного сообщества встретили инициативу настороженно. По словам старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ИнБЮМ), кандидата биологических наук Лилии Бондаревой, земли полуострова и так вовлечены в хозяйственную деятельность на 75-80%. Это кране высокий показатель.Повсюду охраняемая жизнь"Дело в том, что на территории Крымского полуострова соседствуют как средиземноморские, так и бореальные — распространенные в хвойных лесах умеренной зоны Северного полушария — виды растений. Их сочетание уникально и для России, и для планеты в целом", – поясняет Бондарева.Именно поэтому Крым нельзя сравнивать с другими регионами, где однородные по своей структуре леса простираются на многие километры. К примеру, в тайге потери от изъятия какого-либо участка не будут значительными. Их легко можно компенсировать высадкой новых растений на другом участке. В Крыму это невозможно, подчеркнула кандидат биологических наук.Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма >>В свою очередь руководитель лаборатории фиторесурсов федерального исследовательского центра ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова указала, что многие деревья включены в реестр охраняемых по версиям красной книги РФ, Республики Крым или Севастополя.Ограничения распространяются также на расположенные в границах русел рек водоохранные леса. И даже если территория не обладает защитным статусом, она может быть биотопом или средой обитания для редких охраняемых видов животных, птиц и растений. По этой причине решение о возможности ведения строительных работ на любом участке должно приниматься крайне взвешенно и только после всестороннего изучения вопроса, подчеркнула эксперт.Гектары и палатки с удобствамиВ министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что общая площадь земель лесного фонда на 1 января текущего года составляла 236, 938 тысяч гектаров, из них на лесные земли приходилось 190,7 тысяч гектаров.Таким образом, более половины лесных земель в республике относятся к особо охраняемым и не могут рассматриваться в качестве мест возведения объектов капитального строительства. На остальных участках возможна аренда под определенный вид использования. Например, рекреацию. Однако и здесь строительство высотных зданий недопустимо."Это не может быть гостиница в пять-десять этажей. Но могут быть какие-то экологичные некапитальные домики без фундамента. Нормативно они ограничены в своих размерах – не более 3% от предоставленного участка, по высоте – не выше 15 метров", – пояснил замминистра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев. Он подчеркнул: такие строения после окончания срока аренды собственник обязан демонтировать, а участок привести в первозданный вид.Правила меняются: как крымчанам бесплатно попасть в заповедники >>Собеседник отметил, что в силу туристической специфики региона направление необходимо развивать. Однако важно контролировать ситуацию и не допускать нанесения вреда окружающей среде. При таком подходе применение сборно-разборных палаток, где гости могут разместиться с комфортом – оптимальная история.Инвестор знает большеВ республиканском министерстве строительства не смогли оперативно предоставить информацию относительно требований к допустимым параметрам капительных объектов, пятну застройки, уровню экологичности материалов и ограничениям по использованию тяжелой строительной техники. Также не сообщили о наличии заявок на строительство капитальных объектов. При этом в тексте распоряжения правительства РФ указано, что площадь участка не должна превышать 1 гектар, а застройка – занимать более 20% площади. Еще одно ограничение – земля должна быть свободна от лесных насаждений.В свою очередь представители бизнес сообщества отметили, что открывшаяся возможность скорее найдет отклик в регионах материковой части страны. Они также указали на более привлекательные для инвесторов объекты: многочисленные заброшенные пансионаты и детские лагеря, которые цепью растянулись вдоль южного берега, западного и восточного побережья Крыма, а также в предгорных и горных районах полуострова.Как оживает таинственный заповедник на востоке Крыма >>С одной стороны это достаточно затратный для инвестора путь, говорят собеседники. Прежде, чем приступить к строительству, необходимо демонтировать строения и решить вопрос с утилизацией сотен тысяч тонн строительных отходов.Почти два десятка лет назад члены Международного союза охраны природы определили горный Крым как уникальный центр биологического разнообразия. И сегодня ученые сходятся во мнении: значимость его природоохранной, водоохранной и природообразующей функций сложно переоценить. Возможно, стоит прислушаться к экспертам и сохранить уникальные природные объекты, тем более, что вдоль побережья десятки объектов ждут шанса на вторую жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями МинэкаГлэмпинги в Севастополе: за и противОтели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме
https://crimea.ria.ru/20210811/pochem-zapovednaya-zemlya-kak-v-krymu-boryutsya-s-zastroykoy-v-oopt-1120486325.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
крым, новости крыма, новости, экология
Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма
Капитальные отели в лесах Крыма: эксперты оценили возможность строительства
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне Крыма может нанести экосистеме региона больший вред, чем возможные дивиденды от привлечения гостей, уверены эксперты. По их мнению, более рационально — провести реконструкцию или заново отстроить закрытые или заброшенные дома отдыха, гостиницы и детские лагеря.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
, которое разрешает строить объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По мнению инициатора нововведения – минэкономики РФ – оно позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления.
Представители научного сообщества встретили инициативу настороженно. По словам старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ИнБЮМ), кандидата биологических наук Лилии Бондаревой, земли полуострова и так вовлечены в хозяйственную деятельность на 75-80%. Это кране высокий показатель.
Повсюду охраняемая жизнь
"Дело в том, что на территории Крымского полуострова соседствуют как средиземноморские, так и бореальные — распространенные в хвойных лесах умеренной зоны Северного полушария — виды растений. Их сочетание уникально и для России, и для планеты в целом", – поясняет Бондарева.
Именно поэтому Крым нельзя сравнивать с другими регионами, где однородные по своей структуре леса простираются на многие километры. К примеру, в тайге потери от изъятия какого-либо участка не будут значительными. Их легко можно компенсировать высадкой новых растений на другом участке. В Крыму это невозможно, подчеркнула кандидат биологических наук.
В свою очередь руководитель лаборатории фиторесурсов федерального исследовательского центра ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова указала, что многие деревья включены в реестр охраняемых по версиям красной книги РФ, Республики Крым или Севастополя.
"В силу особенностей экосистемы Крыма, капстроительство запрещено не только на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и в лесах первой защитной категории, но и в местах произрастания можжевельника высокого и дельтовидного, фисташки туполистной, сосны Палласа или сосны крымской (краснокнижное растение для Севастополя, – ред.) и ряда других видов", – заявила Мильчакова.
Ограничения распространяются также на расположенные в границах русел рек водоохранные леса. И даже если территория не обладает защитным статусом, она может быть биотопом или средой обитания для редких охраняемых видов животных, птиц и растений. По этой причине решение о возможности ведения строительных работ на любом участке должно приниматься крайне взвешенно и только после всестороннего изучения вопроса, подчеркнула эксперт.
Гектары и палатки с удобствами
В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что общая площадь земель лесного фонда на 1 января текущего года составляла 236, 938 тысяч гектаров, из них на лесные земли приходилось 190,7 тысяч гектаров.
"На территории республики располагается 194 ООПТ регионального значения общей площадью 96,614 тысяч гектаров. Также в Белогорском районе создана ООПТ местного значения - природная достопримечательность "Пещера Таврида" площадью 0,0713 гектаров. Совокупная площадь ООПТ регионального и местного значения превышает 96,614 тысяч гектаров", – уточнили в Минприроды.
Таким образом, более половины лесных земель в республике относятся к особо охраняемым и не могут рассматриваться в качестве мест возведения объектов капитального строительства. На остальных участках возможна аренда под определенный вид использования. Например, рекреацию. Однако и здесь строительство высотных зданий недопустимо.
"Это не может быть гостиница в пять-десять этажей. Но могут быть какие-то экологичные некапитальные домики без фундамента. Нормативно они ограничены в своих размерах – не более 3% от предоставленного участка, по высоте – не выше 15 метров", – пояснил замминистра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев. Он подчеркнул: такие строения после окончания срока аренды собственник обязан демонтировать, а участок привести в первозданный вид.
Собеседник отметил, что в силу туристической специфики региона направление необходимо развивать. Однако важно контролировать ситуацию и не допускать нанесения вреда окружающей среде. При таком подходе применение сборно-разборных палаток, где гости могут разместиться с комфортом – оптимальная история.
Инвестор знает больше
В республиканском министерстве строительства не смогли оперативно предоставить информацию относительно требований к допустимым параметрам капительных объектов, пятну застройки, уровню экологичности материалов и ограничениям по использованию тяжелой строительной техники. Также не сообщили о наличии заявок на строительство капитальных объектов. При этом в тексте распоряжения правительства РФ указано, что площадь участка не должна превышать 1 гектар, а застройка – занимать более 20% площади. Еще одно ограничение – земля должна быть свободна от лесных насаждений.
В свою очередь представители бизнес сообщества отметили, что открывшаяся возможность скорее найдет отклик в регионах материковой части страны. Они также указали на более привлекательные для инвесторов объекты: многочисленные заброшенные пансионаты и детские лагеря, которые цепью растянулись вдоль южного берега, западного и восточного побережья Крыма, а также в предгорных и горных районах полуострова.
С одной стороны это достаточно затратный для инвестора путь, говорят собеседники. Прежде, чем приступить к строительству, необходимо демонтировать строения и решить вопрос с утилизацией сотен тысяч тонн строительных отходов.
"Но есть и плюсы: получение земельного участка с разрешенным видом использования "рекреация", "обслуживание гостиниц" и т.д., уже существующие, пусть и требующие ремонта или замены, сети и целый ряд других преимуществ", – заверили специалисты.
Почти два десятка лет назад члены Международного союза охраны природы определили горный Крым как уникальный центр биологического разнообразия. И сегодня ученые сходятся во мнении: значимость его природоохранной, водоохранной и природообразующей функций сложно переоценить. Возможно, стоит прислушаться к экспертам и сохранить уникальные природные объекты, тем более, что вдоль побережья десятки объектов ждут шанса на вторую жизнь.
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