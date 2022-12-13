https://crimea.ria.ru/20221213/schepki-letyat-ekologi-protiv-oteley-v-lesakh-kryma-1125856243.html

Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма

Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма

Строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне Крыма может нанести экосистеме региона больший вред, чем возможные РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T20:51

2022-12-13T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне Крыма может нанести экосистеме региона больший вред, чем возможные дивиденды от привлечения гостей, уверены эксперты. По их мнению, более рационально — провести реконструкцию или заново отстроить закрытые или заброшенные дома отдыха, гостиницы и детские лагеря.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает строить объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По мнению инициатора нововведения – минэкономики РФ – оно позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления.Представители научного сообщества встретили инициативу настороженно. По словам старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ИнБЮМ), кандидата биологических наук Лилии Бондаревой, земли полуострова и так вовлечены в хозяйственную деятельность на 75-80%. Это кране высокий показатель.Повсюду охраняемая жизнь"Дело в том, что на территории Крымского полуострова соседствуют как средиземноморские, так и бореальные — распространенные в хвойных лесах умеренной зоны Северного полушария — виды растений. Их сочетание уникально и для России, и для планеты в целом", – поясняет Бондарева.Именно поэтому Крым нельзя сравнивать с другими регионами, где однородные по своей структуре леса простираются на многие километры. К примеру, в тайге потери от изъятия какого-либо участка не будут значительными. Их легко можно компенсировать высадкой новых растений на другом участке. В Крыму это невозможно, подчеркнула кандидат биологических наук.Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма >>В свою очередь руководитель лаборатории фиторесурсов федерального исследовательского центра ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова указала, что многие деревья включены в реестр охраняемых по версиям красной книги РФ, Республики Крым или Севастополя.Ограничения распространяются также на расположенные в границах русел рек водоохранные леса. И даже если территория не обладает защитным статусом, она может быть биотопом или средой обитания для редких охраняемых видов животных, птиц и растений. По этой причине решение о возможности ведения строительных работ на любом участке должно приниматься крайне взвешенно и только после всестороннего изучения вопроса, подчеркнула эксперт.Гектары и палатки с удобствамиВ министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что общая площадь земель лесного фонда на 1 января текущего года составляла 236, 938 тысяч гектаров, из них на лесные земли приходилось 190,7 тысяч гектаров.Таким образом, более половины лесных земель в республике относятся к особо охраняемым и не могут рассматриваться в качестве мест возведения объектов капитального строительства. На остальных участках возможна аренда под определенный вид использования. Например, рекреацию. Однако и здесь строительство высотных зданий недопустимо."Это не может быть гостиница в пять-десять этажей. Но могут быть какие-то экологичные некапитальные домики без фундамента. Нормативно они ограничены в своих размерах – не более 3% от предоставленного участка, по высоте – не выше 15 метров", – пояснил замминистра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев. Он подчеркнул: такие строения после окончания срока аренды собственник обязан демонтировать, а участок привести в первозданный вид.Правила меняются: как крымчанам бесплатно попасть в заповедники >>Собеседник отметил, что в силу туристической специфики региона направление необходимо развивать. Однако важно контролировать ситуацию и не допускать нанесения вреда окружающей среде. При таком подходе применение сборно-разборных палаток, где гости могут разместиться с комфортом – оптимальная история.Инвестор знает большеВ республиканском министерстве строительства не смогли оперативно предоставить информацию относительно требований к допустимым параметрам капительных объектов, пятну застройки, уровню экологичности материалов и ограничениям по использованию тяжелой строительной техники. Также не сообщили о наличии заявок на строительство капитальных объектов. При этом в тексте распоряжения правительства РФ указано, что площадь участка не должна превышать 1 гектар, а застройка – занимать более 20% площади. Еще одно ограничение – земля должна быть свободна от лесных насаждений.В свою очередь представители бизнес сообщества отметили, что открывшаяся возможность скорее найдет отклик в регионах материковой части страны. Они также указали на более привлекательные для инвесторов объекты: многочисленные заброшенные пансионаты и детские лагеря, которые цепью растянулись вдоль южного берега, западного и восточного побережья Крыма, а также в предгорных и горных районах полуострова.Как оживает таинственный заповедник на востоке Крыма >>С одной стороны это достаточно затратный для инвестора путь, говорят собеседники. Прежде, чем приступить к строительству, необходимо демонтировать строения и решить вопрос с утилизацией сотен тысяч тонн строительных отходов.Почти два десятка лет назад члены Международного союза охраны природы определили горный Крым как уникальный центр биологического разнообразия. И сегодня ученые сходятся во мнении: значимость его природоохранной, водоохранной и природообразующей функций сложно переоценить. Возможно, стоит прислушаться к экспертам и сохранить уникальные природные объекты, тем более, что вдоль побережья десятки объектов ждут шанса на вторую жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями МинэкаГлэмпинги в Севастополе: за и противОтели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме

https://crimea.ria.ru/20210811/pochem-zapovednaya-zemlya-kak-v-krymu-boryutsya-s-zastroykoy-v-oopt-1120486325.html

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