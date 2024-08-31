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Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров
Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров
Агросектор Запорожской области ищет специалистов узкого профиля и готов им предложить высокие зарплаты и полный социальный пакет. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T19:19
2024-08-31T19:19
2024-08-31T19:19
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мелитополь
мелитопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Агросектор Запорожской области ищет специалистов узкого профиля и готов им предложить высокие зарплаты и полный социальный пакет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.Нужны также комбайнеры и трактористы. Проблема возникла по причине того, что люди уехали из региона тогда, когда там линия боевого соприкосновения подошла близко к населенным пунктам."Сейчас линию уже отодвинули", - рассказал Селютин.Сейчас несколько человек обучаются за счет предприятия. Сотрудникам готовы предоставить жилье, полный социальный пакет, 13-ю зарплату и премии. Трудоустройство – только официальное."Я ищу зоотехника на зарплату в 120 тыс рублей. Средняя же зарплата по предприятию, без учета руководства – 45 тыс рублей на селе", - назвал цифры заместитель директора.К сожалению, существуют и некоторые проблемы. К примеру, в селе, где находится системообразующее предприятие, ВСУ разрушили школу, и теперь молодым специалистам приходится возить детей в соседнее село.При этом он убежден, что через несколько лет ситуация с кадрами в селах Запорожской области стабилизируется."Я хожу по Мелитополю, в городе очень много молодежи. Эта молодежь растет и учится. Для них было раньше диким, что образование бывает бесплатным. И сейчас молодые массово поступают в Мелитопольский госуниверситет", - резюмировал хозяйственник.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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запорожская область, сельское хозяйство, новости, новые регионы россии, мелитополь, мелитопольский район
Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров
Агросектор Запорожья готов предложить зарплаты более чем в 100 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым.
Агросектор Запорожской области ищет специалистов узкого профиля и готов им предложить высокие зарплаты и полный социальный пакет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.
"У нас 147 человек в штате. С разнорабочими проблем нет. Но нам нужны узкие специалисты, начиная с административного персонала - это бухгалтеры, юристы, зоотехники, ветврачи", - сказал он.
Нужны также комбайнеры и трактористы. Проблема возникла по причине того, что люди уехали из региона тогда, когда там линия боевого соприкосновения подошла близко к населенным пунктам.
"Сейчас линию уже отодвинули", - рассказал Селютин.
Сейчас несколько человек обучаются за счет предприятия. Сотрудникам готовы предоставить жилье, полный социальный пакет, 13-ю зарплату и премии. Трудоустройство – только официальное.
"Я ищу зоотехника на зарплату в 120 тыс рублей. Средняя же зарплата по предприятию, без учета руководства – 45 тыс рублей на селе", - назвал цифры заместитель директора.
К сожалению, существуют и некоторые проблемы. К примеру, в селе, где находится системообразующее предприятие, ВСУ разрушили школу, и теперь молодым специалистам приходится возить детей в соседнее село.
При этом он убежден, что через несколько лет ситуация с кадрами в селах Запорожской области стабилизируется.
"Я хожу по Мелитополю, в городе очень много молодежи. Эта молодежь растет и учится. Для них было раньше диким, что образование бывает бесплатным. И сейчас молодые массово поступают в Мелитопольский госуниверситет", - резюмировал хозяйственник.
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