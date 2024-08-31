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Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров

Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров

Агросектор Запорожской области ищет специалистов узкого профиля и готов им предложить высокие зарплаты и полный социальный пакет. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T19:19

2024-08-31T19:19

2024-08-31T19:19

запорожская область

сельское хозяйство

новости

новые регионы россии

мелитополь

мелитопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Агросектор Запорожской области ищет специалистов узкого профиля и готов им предложить высокие зарплаты и полный социальный пакет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.Нужны также комбайнеры и трактористы. Проблема возникла по причине того, что люди уехали из региона тогда, когда там линия боевого соприкосновения подошла близко к населенным пунктам."Сейчас линию уже отодвинули", - рассказал Селютин.Сейчас несколько человек обучаются за счет предприятия. Сотрудникам готовы предоставить жилье, полный социальный пакет, 13-ю зарплату и премии. Трудоустройство – только официальное."Я ищу зоотехника на зарплату в 120 тыс рублей. Средняя же зарплата по предприятию, без учета руководства – 45 тыс рублей на селе", - назвал цифры заместитель директора.К сожалению, существуют и некоторые проблемы. К примеру, в селе, где находится системообразующее предприятие, ВСУ разрушили школу, и теперь молодым специалистам приходится возить детей в соседнее село.При этом он убежден, что через несколько лет ситуация с кадрами в селах Запорожской области стабилизируется."Я хожу по Мелитополю, в городе очень много молодежи. Эта молодежь растет и учится. Для них было раньше диким, что образование бывает бесплатным. И сейчас молодые массово поступают в Мелитопольский госуниверситет", - резюмировал хозяйственник.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона

запорожская область

новые регионы россии

мелитополь

мелитопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, сельское хозяйство, новости, новые регионы россии, мелитополь, мелитопольский район