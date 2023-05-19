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Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
Власти Запорожской области внесли ряд поправок к законопроекту о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ, окончательное решение по этому РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T13:12
2023-05-19T13:12
новые регионы россии
запорожская область
сэз в новых регионах россии
экономика
россия
налоги
новости
юрий гуськов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области внесли ряд поправок к законопроекту о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ, окончательное решение по этому вопросу будет принято в июне. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.И.о. министра также отметил, что при формировании пакета поправок к законопроекту власти региона активно взаимодействовали с коллегами из Крыма и Севастополя, где режим свободной экономической зоны действует с 2015 года.В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предполагает введение ряда льгот для ее участников. Предполагается, что участники СЭЗ будут на 10 лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, региональной части – по решению субъектов, а также налога на имущество. Кроме того, предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога на три года и пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). Для участников СЭЗ будут также действовать процедуры свободной таможенной зоны. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму.Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Свободная экономическая зона начала действовать в Республике Крым с 2015 года. Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов.По информации участников, за период функционирования СЭЗ на реализацию инвестиционных проектов направлено около 240 млрд рублей, из них капитальных вложений более 157 млрд рублей, создано более 78 тыс. рабочих мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуСвободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамЭкономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы
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новые регионы россии, запорожская область, сэз в новых регионах россии, экономика, россия, налоги, новости, юрий гуськов
Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона

Власти: окончательное решение о свободной экономической зоне на Запорожье примут в июне

13:12 19.05.2023
 
© РИА Новости КрымИсполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов
Исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области внесли ряд поправок к законопроекту о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ, окончательное решение по этому вопросу будет принято в июне. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На данный момент этот вопрос активно обсуждается. Нами внесен пакет поправок к закону, который лежит на рассмотрении (в Госдуме – ред.). 16 июня будет принято какое-то окончательное решение, и мы к концу июня уже сможем понимать, какие требования и какие преференции мы можем предоставлять нашим резидентам – участникам СЭЗ", - сказал Гуськов.
И.о. министра также отметил, что при формировании пакета поправок к законопроекту власти региона активно взаимодействовали с коллегами из Крыма и Севастополя, где режим свободной экономической зоны действует с 2015 года.
В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предполагает введение ряда льгот для ее участников. Предполагается, что участники СЭЗ будут на 10 лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, региональной части – по решению субъектов, а также налога на имущество. Кроме того, предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога на три года и пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). Для участников СЭЗ будут также действовать процедуры свободной таможенной зоны. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.
Свободная экономическая зона начала действовать в Республике Крым с 2015 года. Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов.
По информации участников, за период функционирования СЭЗ на реализацию инвестиционных проектов направлено около 240 млрд рублей, из них капитальных вложений более 157 млрд рублей, создано более 78 тыс. рабочих мест.
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Новые регионы РоссииЗапорожская областьСЭЗ в новых регионах РоссииЭкономикаРоссияНалогиНовостиЮрий Гуськов
 
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