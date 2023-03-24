https://crimea.ria.ru/20230324/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-v-novykh-regionakh-chto-predlozhat-investoram-1127752767.html

Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам

Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам

Законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предполагает... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T16:07

2023-03-24T16:07

2023-03-24T16:07

крым

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

экономика

финансы

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предполагает введение ряда льгот для ее участников. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.Так, участники свободной экономической зоны будут на 10 лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, региональной части – по решению субъектов, а также налога на имущество. Кроме того, предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога на 3 года, пониженные тарифы страховых взносов – 7,6 процента. Для участников СЭЗ будут также действовать процедуры свободной таможенной зоны, добавил премьер.О подготовке законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил накануне в ходе отчета перед Госдумой. Он подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье. И призвал парламентариев поддержать этот законопроект.Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону - МишустинНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса

крым

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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