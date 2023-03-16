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Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России
Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России
За девять лет нахождения в составе России в экономику Крыма вложено 1 триллион 439 миллиардов рублей, в том числе более 820 миллиардов - из внебюджетных... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T17:12
2023-03-16T17:13
ольга ковитиди
крым
россия
крымская весна: девять лет вместе
экономика
государственная дума рф
совет федерации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. За девять лет нахождения в составе России в экономику Крыма вложено 1 триллион 439 миллиардов рублей, в том числе более 820 миллиардов - из внебюджетных источников. Об этом сообщила сенатор РФ от исполнительной власти региона Ольга Ковитиди.Инвестиции в КрымСенатор добавила, что на территории республики реализуется более полутора тысяч инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 580 млрд рублей. Только за последний год заключено 167 инвестсоглашений с заявленным объемом инвестиций свыше 270 млрд рублей.Ситуация в экономике КрымаПо словам политика, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и факторы, связанные с проведением специальной военной операции. Так, по итогам прошлого года снижение валового регионального продукта (ВРП) составляет 0,5%. Это в четыре раза меньше, чем в целом по России. При этом в 2024 году ожидается рост ВРП республики на уровне 3,4%.Ковитиди отметила, что за девять лет в Крыму зафиксирован значительный рост в основных отраслях производства. Так, обрабатывающая промышленность выросла вдвое, производство электронных и оптических изделий – более чем в пять раз, пищевых продуктов – в полтора раза, аквакультуры – в 6,5 раза.Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета республики выросли по сравнению с 2013 годом более чем в 4,5 раза, а среднемесячная заработная плана за девять лет возросла в 2,5 раза – с 16,5 до 40 тысяч рублей, добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуКрым за год вдвое превысил план по инвестициям
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ольга ковитиди, крым, россия, крымская весна: девять лет вместе, экономика, государственная дума рф, совет федерации, новости
Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России

Сенатор Ковитиди: за 9 лет в экономику Крыма вложено 1,5 триллиона рублей

17:12 16.03.2023 (обновлено: 17:13 16.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. За девять лет нахождения в составе России в экономику Крыма вложено 1 триллион 439 миллиардов рублей, в том числе более 820 миллиардов - из внебюджетных источников. Об этом сообщила сенатор РФ от исполнительной власти региона Ольга Ковитиди.

Инвестиции в Крым

"Всего за девять лет в экономику Республики Крым как субъекта РФ вложено 1 триллион 439 миллиардов рублей инвестиций. Это только в основной капитал, в том числе 827 миллиардов рублей – из внебюджетных источников", - сказала Ковитиди в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
Сенатор добавила, что на территории республики реализуется более полутора тысяч инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 580 млрд рублей. Только за последний год заключено 167 инвестсоглашений с заявленным объемом инвестиций свыше 270 млрд рублей.

Ситуация в экономике Крыма

По словам политика, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и факторы, связанные с проведением специальной военной операции. Так, по итогам прошлого года снижение валового регионального продукта (ВРП) составляет 0,5%. Это в четыре раза меньше, чем в целом по России. При этом в 2024 году ожидается рост ВРП республики на уровне 3,4%.
Ковитиди отметила, что за девять лет в Крыму зафиксирован значительный рост в основных отраслях производства. Так, обрабатывающая промышленность выросла вдвое, производство электронных и оптических изделий – более чем в пять раз, пищевых продуктов – в полтора раза, аквакультуры – в 6,5 раза.
Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета республики выросли по сравнению с 2013 годом более чем в 4,5 раза, а среднемесячная заработная плана за девять лет возросла в 2,5 раза – с 16,5 до 40 тысяч рублей, добавила она.
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