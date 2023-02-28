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В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья
В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья
В Крыму за прошлый год ввели в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T13:06
2023-02-28T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год ввели в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.По словам Шеряко, за 2023-2024 годы запланирован ввод свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья.Для достижения поставленных целей привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на 7,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить ввод более 1 млн "квадратов" жилья в Саках, Симферополе и Евпатории, уточнил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тыс квадратов жилья.Общая сумма финансирования региональных проектов до 2024 года превышает 83 млрд рублей. Из них 50 млрд поступают из федерального бюджета, 31,8 млрд рублей – из республиканского, еще 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников.Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыхаНовая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережьеДороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
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РИА Новости Крым
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жилье в крыму, жилье, новости крыма, крым, дмитрий шеряко, минэкономики крыма
В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья

За прошлый год в Крыму ввели в эксплуатацию 927 тысяч "квадратов" жилья

13:06 28.02.2023
 
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Покраска стены - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год ввели в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.
"Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья 705,5 тысячи, многоквартирного – 221,7 тысячи квадратных метров", – рассказал министр на сессии Госсовета республики.
По словам Шеряко, за 2023-2024 годы запланирован ввод свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья.
Для достижения поставленных целей привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на 7,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить ввод более 1 млн "квадратов" жилья в Саках, Симферополе и Евпатории, уточнил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тыс квадратов жилья.
Общая сумма финансирования региональных проектов до 2024 года превышает 83 млрд рублей. Из них 50 млрд поступают из федерального бюджета, 31,8 млрд рублей – из республиканского, еще 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников.
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