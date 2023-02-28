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В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья

В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья - РИА Новости Крым, 28.02.2023

В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья

В Крыму за прошлый год ввели в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T13:06

2023-02-28T13:06

2023-02-28T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год ввели в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.По словам Шеряко, за 2023-2024 годы запланирован ввод свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья.Для достижения поставленных целей привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на 7,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить ввод более 1 млн "квадратов" жилья в Саках, Симферополе и Евпатории, уточнил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тыс квадратов жилья.Общая сумма финансирования региональных проектов до 2024 года превышает 83 млрд рублей. Из них 50 млрд поступают из федерального бюджета, 31,8 млрд рублей – из республиканского, еще 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников.Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыхаНовая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережьеДороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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