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Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
В Крыму реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T09:43
2023-02-17T09:43
нацпроекты в крыму
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства территорий и экологии общей стоимостью 16,7 млрд рублей. Об их выполнении сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Дороги, жилье, экологияПо его словам, в этом году запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог, протяженностью более 160 км, будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тыс квадратов жилья.По нацпроекту "Экология" до конца 2024 года в Белогорском и Сакском районах создадут экотехнопарки для переработки и утилизации мусора.Образование и медицина"В Симферополе благодаря национальному проекту "Образование" начнется строительство блока на 170 мест для начальных классов на базе Таврической школы-гимназии № 20 имени Святителя Луки Крымского. Сдать в эксплуатацию новое здание планируется к концу 2024 года", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.Кроме того, запланировано обновить материально-техническую базу десяти спортивных площадок, в одной из школ отремонтировать спортзал. А по проекту "Здравоохранение" в этом году будут построены 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов и капитально отремонтированы здания четырех медицинских организаций. Продолжится строительство двух поликлиник со сроком завершения в 2024 году.Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что в прошлом году Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.Республика Крым принимает участие в одиннадцати национальных проектах, нацеленных на улучшение качества жизни населения. Самые важные среди них: "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Безопасные качественные дороги", "Демография", "Образование", "Экология", "Культура". Общая сумма финансирования региональных проектов до 2024 года превышает 83 млрд рублей. Из них 50 млрд поступают из федерального бюджета, 31,8 млрд рублей – из республиканского, еще 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммыНацпроекты в Крыму: что сделаноНазваны самые проблемные объекты по нацпроектам в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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нацпроекты в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, здравоохранение в крыму и севастополе, ремонт и строительство дорог в крыму, экология, строительство, жилье в крыму
Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты

Аксенов: в Крыму реализуется 12 нацпроектов на 16,7 млрд рублей

09:43 17.02.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства территорий и экологии общей стоимостью 16,7 млрд рублей. Об их выполнении сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Дороги, жилье, экология

По его словам, в этом году запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог, протяженностью более 160 км, будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тыс квадратов жилья.
По нацпроекту "Экология" до конца 2024 года в Белогорском и Сакском районах создадут экотехнопарки для переработки и утилизации мусора.

Образование и медицина

"В Симферополе благодаря национальному проекту "Образование" начнется строительство блока на 170 мест для начальных классов на базе Таврической школы-гимназии № 20 имени Святителя Луки Крымского. Сдать в эксплуатацию новое здание планируется к концу 2024 года", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, запланировано обновить материально-техническую базу десяти спортивных площадок, в одной из школ отремонтировать спортзал. А по проекту "Здравоохранение" в этом году будут построены 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов и капитально отремонтированы здания четырех медицинских организаций. Продолжится строительство двух поликлиник со сроком завершения в 2024 году.
Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что в прошлом году Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.
Республика Крым принимает участие в одиннадцати национальных проектах, нацеленных на улучшение качества жизни населения. Самые важные среди них: "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Безопасные качественные дороги", "Демография", "Образование", "Экология", "Культура". Общая сумма финансирования региональных проектов до 2024 года превышает 83 млрд рублей. Из них 50 млрд поступают из федерального бюджета, 31,8 млрд рублей – из республиканского, еще 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников.
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