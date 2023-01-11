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В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T09:42
2023-01-11T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма, участки ждут потенциальных инвесторов, увидеть их можно на инвестиционной карте на Инвестиционном портале республики.По его словам, в прошлом году Корпорация впервые получила право от крымского правительства формировать площадки для потенциальных инвесторов в муниципалитетах республики. Ранее участки не использовались, их границы зачастую не были определены, в том числе из-за отсутствия на это средств у муниципалитетов. Теперь земли планируют передавать в аренду под размещение предприятий, благодаря чему рассчитывают увеличить еще и налоговые поступления в бюджет.Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для КрымаШесть лет намерений: как создают индустриальные парки в КрымуВ Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
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новости крыма, крым, новости, экономика, инвестиции
В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса

В Крыму на свободной земле создают инвестплощадки

09:42 11.01.2023
 
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© Pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма, участки ждут потенциальных инвесторов, увидеть их можно на инвестиционной карте на Инвестиционном портале республики.

"В 2022 году кадастровые инженеры корпорации внесли в Реестр инвестиционных площадок 139 земельных участков, которые ранее не были востребованы, по 33 видам деятельности. Это растениеводство, животноводство, садоводство, хранение и переработка сельхозпродукции, курорты и туризм, спорт и другие", – цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации Даниила Пидаева.

По его словам, в прошлом году Корпорация впервые получила право от крымского правительства формировать площадки для потенциальных инвесторов в муниципалитетах республики. Ранее участки не использовались, их границы зачастую не были определены, в том числе из-за отсутствия на это средств у муниципалитетов. Теперь земли планируют передавать в аренду под размещение предприятий, благодаря чему рассчитывают увеличить еще и налоговые поступления в бюджет.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.
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