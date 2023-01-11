https://crimea.ria.ru/20230111/v-ozhidanii-investorov-v-krymu-formiruyut-ploschadki-dlya-bolshogo-biznesa-1126335700.html
В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T09:42
2023-01-11T09:42
2023-01-11T09:42
новости крыма
крым
новости
экономика
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_9384d5c60aba4f99af342219e37d6e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма, участки ждут потенциальных инвесторов, увидеть их можно на инвестиционной карте на Инвестиционном портале республики.По его словам, в прошлом году Корпорация впервые получила право от крымского правительства формировать площадки для потенциальных инвесторов в муниципалитетах республики. Ранее участки не использовались, их границы зачастую не были определены, в том числе из-за отсутствия на это средств у муниципалитетов. Теперь земли планируют передавать в аренду под размещение предприятий, благодаря чему рассчитывают увеличить еще и налоговые поступления в бюджет.Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для КрымаШесть лет намерений: как создают индустриальные парки в КрымуВ Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_89:0:1920:1373_1920x0_80_0_0_09f305f441ffe5451a1d0d20e97edd9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новости, экономика, инвестиции
В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
В Крыму на свободной земле создают инвестплощадки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма, участки ждут потенциальных инвесторов, увидеть их можно на инвестиционной карте на Инвестиционном портале республики.
"В 2022 году кадастровые инженеры корпорации внесли в Реестр инвестиционных площадок 139 земельных участков, которые ранее не были востребованы, по 33 видам деятельности. Это растениеводство, животноводство, садоводство, хранение и переработка сельхозпродукции, курорты и туризм, спорт и другие", – цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации Даниила Пидаева.
По его словам, в прошлом году Корпорация впервые получила право от крымского правительства формировать площадки для потенциальных инвесторов в муниципалитетах республики. Ранее участки не использовались, их границы зачастую не были определены, в том числе из-за отсутствия на это средств у муниципалитетов. Теперь земли планируют передавать в аренду под размещение предприятий, благодаря чему рассчитывают увеличить еще и налоговые поступления в бюджет.
Ранее сообщалось
, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.
Читайте также на РИА Новости Крым: