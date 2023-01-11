https://crimea.ria.ru/20230111/v-ozhidanii-investorov-v-krymu-formiruyut-ploschadki-dlya-bolshogo-biznesa-1126335700.html

В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса

В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса - РИА Новости Крым, 11.01.2023

В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса

За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T09:42

2023-01-11T09:42

2023-01-11T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год в Крыму на свободных участках создали 139 инвестиционных площадок общей кадастровой стоимостью более 4,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма, участки ждут потенциальных инвесторов, увидеть их можно на инвестиционной карте на Инвестиционном портале республики.По его словам, в прошлом году Корпорация впервые получила право от крымского правительства формировать площадки для потенциальных инвесторов в муниципалитетах республики. Ранее участки не использовались, их границы зачастую не были определены, в том числе из-за отсутствия на это средств у муниципалитетов. Теперь земли планируют передавать в аренду под размещение предприятий, благодаря чему рассчитывают увеличить еще и налоговые поступления в бюджет.Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для КрымаШесть лет намерений: как создают индустриальные парки в КрымуВ Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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