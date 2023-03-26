https://crimea.ria.ru/20230326/pravitelstvo-odobrilo-proekt-o-sozdanii-sez-v-novykh-regionakh-1127778144.html

Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах

Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах

Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T12:51

2023-03-26T12:51

2023-03-26T12:51

правительство россии

новые регионы россии

экономика

общество

сэз в новых регионах россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.ОО подготовке законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил накануне в ходе отчета перед Госдумой. Он подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье. И призвал парламентариев поддержать этот законопроект.Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону - МишустинНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса

https://crimea.ria.ru/20230324/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-v-novykh-regionakh-chto-predlozhat-investoram-1127752767.html

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2023

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