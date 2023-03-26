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Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах
Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T12:51
2023-03-26T12:51
правительство россии
новые регионы россии
экономика
общество
сэз в новых регионах россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.ОО подготовке законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил накануне в ходе отчета перед Госдумой. Он подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье. И призвал парламентариев поддержать этот законопроект.Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону - МишустинНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
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правительство россии, новые регионы россии, экономика, общество, сэз в новых регионах россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах

Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областях

12:51 26.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ в Москве. Архивное фото
Дом Правительства РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
ОО подготовке законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил накануне в ходе отчета перед Госдумой. Он подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье. И призвал парламентариев поддержать этот законопроект.
Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.
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