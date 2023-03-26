https://crimea.ria.ru/20230326/pravitelstvo-odobrilo-proekt-o-sozdanii-sez-v-novykh-regionakh-1127778144.html
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах
Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T12:51
2023-03-26T12:51
2023-03-26T12:51
правительство россии
новые регионы россии
экономика
общество
сэз в новых регионах россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111447/78/1114477868_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_a06e537a352a52c2e05550c84f86ae19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.ОО подготовке законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил накануне в ходе отчета перед Госдумой. Он подчеркнул, что именно благодаря быстрому принятию необходимых законов в новых регионах России была оперативно развернута система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями, оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье. И призвал парламентариев поддержать этот законопроект.Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону - МишустинНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
https://crimea.ria.ru/20230324/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-v-novykh-regionakh-chto-predlozhat-investoram-1127752767.html
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111447/78/1114477868_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_10e7d9840348102ed25a2240720dd107.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство россии, новые регионы россии, экономика, общество, сэз в новых регионах россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах
Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областях