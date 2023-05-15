https://crimea.ria.ru/20230515/ekonomisty-predrekli-krymu-uvelichenie-investpotokov-v-blizhayshie-gody-1128730511.html

Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы

Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы

В Крыму и Севастополе сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций, реализации долгосрочных инвестпроектов. Именно этим... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T14:47

2023-05-15T14:47

2023-05-15T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций, реализации долгосрочных инвестпроектов. Именно этим объясняется включение субъектов в лидеры рейтинга инвестиционной активности регионов РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая.В понедельник Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал рейтинг, согласно которому Республика Крым заняла 13 место, а Севастополь – второе по динамике роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий."Инвестиционная активность региона всегда показывает настроения и тренды в отношении экономического развития региона. Это уровень экономических и деловых ожиданий бизнеса и населения", – пояснила Вершицкая.При этом динамика инвестиционной привлекательности еще и показатель доверия к региону как со стороны бизнеса, так и госсектора. Инвестиции – это всегда расчет на будущее с целью приумножить активы или хотя бы сохранить свои средства, отметила экономист.В качестве примера они привела рост числа промышленных и перерабатывающих предприятий в Крыму, развитие аграрного сектора, логистики и других направлений. Для открытия новых, модернизации существующих или увеличения объемов продукции необходимы инвестиции как раз в основные средства предприятия.По мнению специалиста, 13 строчка в рейтинге инвестиционной активности регионов России – наглядный показатель не только достигнутых позиций, но и почва для весьма позитивных прогнозов на будущие годы.В свою очередь глава ФоРГО Константин Костин сообщил, что в 2022 году объем инвестиций в основной капитал в целом по стране увеличился на 4,63 трлн рублей или 19,9%, по сравнению с 2021 годом. "В сопоставимых ценах общий рост инвестиций составил 4,6%", – добавил он.Лидерами по объему привлеченных инвестиций за прошлый год в абсолютном выражении стали Москва с 5,9 трлн рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,4 трлн рублей, Ханты-Мансийский автономный округ -1,3 трлн рублей, Московская область – 1,3 трлн рублей и Санкт-Петербург – 997,478 млрд рублей.По словам Костина, инвестиции в капитал, частный и/или государственный – единственный возможный источник будущего роста производства и занятости населения, а следовательно, увеличения его покупательной способности. Поэтому рост объема инвестиций означает будущий общий рост экономики на уровне государства, резюмировал глава ФоРГО.Ранее председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщала, что собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона

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