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Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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https://crimea.ria.ru/20230515/ekonomisty-predrekli-krymu-uvelichenie-investpotokov-v-blizhayshie-gody-1128730511.html
Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы
Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы
В Крыму и Севастополе сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций, реализации долгосрочных инвестпроектов. Именно этим... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T14:47
2023-05-15T14:47
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новости крыма
экономика
инвестиции
форго
севастополь
россия
константин костин
елена вершицкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций, реализации долгосрочных инвестпроектов. Именно этим объясняется включение субъектов в лидеры рейтинга инвестиционной активности регионов РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая.В понедельник Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал рейтинг, согласно которому Республика Крым заняла 13 место, а Севастополь – второе по динамике роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий."Инвестиционная активность региона всегда показывает настроения и тренды в отношении экономического развития региона. Это уровень экономических и деловых ожиданий бизнеса и населения", – пояснила Вершицкая.При этом динамика инвестиционной привлекательности еще и показатель доверия к региону как со стороны бизнеса, так и госсектора. Инвестиции – это всегда расчет на будущее с целью приумножить активы или хотя бы сохранить свои средства, отметила экономист.В качестве примера они привела рост числа промышленных и перерабатывающих предприятий в Крыму, развитие аграрного сектора, логистики и других направлений. Для открытия новых, модернизации существующих или увеличения объемов продукции необходимы инвестиции как раз в основные средства предприятия.По мнению специалиста, 13 строчка в рейтинге инвестиционной активности регионов России – наглядный показатель не только достигнутых позиций, но и почва для весьма позитивных прогнозов на будущие годы.В свою очередь глава ФоРГО Константин Костин сообщил, что в 2022 году объем инвестиций в основной капитал в целом по стране увеличился на 4,63 трлн рублей или 19,9%, по сравнению с 2021 годом. "В сопоставимых ценах общий рост инвестиций составил 4,6%", – добавил он.Лидерами по объему привлеченных инвестиций за прошлый год в абсолютном выражении стали Москва с 5,9 трлн рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,4 трлн рублей, Ханты-Мансийский автономный округ -1,3 трлн рублей, Московская область – 1,3 трлн рублей и Санкт-Петербург – 997,478 млрд рублей.По словам Костина, инвестиции в капитал, частный и/или государственный – единственный возможный источник будущего роста производства и занятости населения, а следовательно, увеличения его покупательной способности. Поэтому рост объема инвестиций означает будущий общий рост экономики на уровне государства, резюмировал глава ФоРГО.Ранее председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщала, что собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона
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крым, новости крыма, экономика, инвестиции, форго, севастополь, россия, константин костин, елена вершицкая
Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы

Эксперты оценили перспективы развития экономики и инвестиционной привлекательности Крыма

14:47 15.05.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций, реализации долгосрочных инвестпроектов. Именно этим объясняется включение субъектов в лидеры рейтинга инвестиционной активности регионов РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая.
В понедельник Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал рейтинг, согласно которому Республика Крым заняла 13 место, а Севастополь – второе по динамике роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий.
"Инвестиционная активность региона всегда показывает настроения и тренды в отношении экономического развития региона. Это уровень экономических и деловых ожиданий бизнеса и населения", – пояснила Вершицкая.
При этом динамика инвестиционной привлекательности еще и показатель доверия к региону как со стороны бизнеса, так и госсектора. Инвестиции – это всегда расчет на будущее с целью приумножить активы или хотя бы сохранить свои средства, отметила экономист.
"Рост инвестиционной активности прямо указывает на наличие условий для развития экономики в субъекте, характеризует сформировавшуюся бизнес-среду как устойчивую и стабильную. Дает сигнал, что в данном регионе бизнес можно и нужно развивать", – продолжила Вершицкая.
В качестве примера они привела рост числа промышленных и перерабатывающих предприятий в Крыму, развитие аграрного сектора, логистики и других направлений. Для открытия новых, модернизации существующих или увеличения объемов продукции необходимы инвестиции как раз в основные средства предприятия.
По мнению специалиста, 13 строчка в рейтинге инвестиционной активности регионов России – наглядный показатель не только достигнутых позиций, но и почва для весьма позитивных прогнозов на будущие годы.
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В свою очередь глава ФоРГО Константин Костин сообщил, что в 2022 году объем инвестиций в основной капитал в целом по стране увеличился на 4,63 трлн рублей или 19,9%, по сравнению с 2021 годом. "В сопоставимых ценах общий рост инвестиций составил 4,6%", – добавил он.
Лидерами по объему привлеченных инвестиций за прошлый год в абсолютном выражении стали Москва с 5,9 трлн рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,4 трлн рублей, Ханты-Мансийский автономный округ -1,3 трлн рублей, Московская область – 1,3 трлн рублей и Санкт-Петербург – 997,478 млрд рублей.
По словам Костина, инвестиции в капитал, частный и/или государственный – единственный возможный источник будущего роста производства и занятости населения, а следовательно, увеличения его покупательной способности. Поэтому рост объема инвестиций означает будущий общий рост экономики на уровне государства, резюмировал глава ФоРГО.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщала, что собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаЭкономикаИнвестицииФорГОСевастопольРоссияКонстантин КостинЕлена Вершицкая
 
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