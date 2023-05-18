https://crimea.ria.ru/20230518/putin-agrarii-v-novykh-regionakh-poluchat-vsyu-neobkhodimuyu-podderzhku-1128802509.html

Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку

Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку

Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T12:54

2023-05-18T12:54

2023-05-18T12:58

владимир путин (политик)

сельское хозяйство

поддержка аграриев

новости

минсельхоз рф

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной кампании и развития переработки и хранения продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Президент также отметил необходимость оказания помощи сельхозпредприятиям и фермерам в этих регионах, несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную кампанию, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи.Аграрии в новых регионах должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая использование таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат, добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации фермерам: осталось три дня для подачи документовАксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсацийВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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