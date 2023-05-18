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Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку
Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку
Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T12:54
2023-05-18T12:58
владимир путин (политик)
сельское хозяйство
поддержка аграриев
новости
минсельхоз рф
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной кампании и развития переработки и хранения продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Президент также отметил необходимость оказания помощи сельхозпредприятиям и фермерам в этих регионах, несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную кампанию, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи.Аграрии в новых регионах должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая использование таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат, добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации фермерам: осталось три дня для подачи документовАксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсацийВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения
новые регионы россии
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владимир путин (политик), сельское хозяйство, поддержка аграриев , новости, минсельхоз рф, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку

Путин: аграрии Донбасса и Новороссии получат необходимую поддержку в проведении посевной

12:54 18.05.2023 (обновлено: 12:58 18.05.2023)
 
© Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства КрымаБеспилотный комбайн во время уборки зерновых
Беспилотный комбайн во время уборки зерновых
© Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной кампании и развития переработки и хранения продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы недавно с коллегами говорили об этом, говорили о важности повысить доступность продуктов питания других товаров первой необходимости на этих территориях. Для этого, наряду с улучшением логистики и организации торговли, обязательно будем поддерживать и местных производителей, в том числе за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта", - сказал российский лидер на совещании о ходе весенних полевых работ.
Президент также отметил необходимость оказания помощи сельхозпредприятиям и фермерам в этих регионах, несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную кампанию, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи.
Аграрии в новых регионах должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая использование таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат, добавил Путин.
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Владимир Путин (политик)Сельское хозяйствоПоддержка аграриевНовостиМинсельхоз РФНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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