https://crimea.ria.ru/20230508/v-khersonskoy-oblasti-pereraspredelyayut-zemli-selkhoznaznacheniya-1128600144.html

В Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения

В Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения - РИА Новости Крым, 08.05.2023

В Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения

В Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения, брошенные либо не перерабатываемые аграриями. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T08:02

2023-05-08T08:02

2023-05-08T08:02

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ЧАПЛЫНКА, 8 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения, брошенные либо не перерабатываемые аграриями. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Александр Хлюстов."Мы перераспределяем брошенные сельхозпроизводителями и не обрабатываемые земли, чтобы земля не зарастала и приносила пользу людям. Благодаря руководителю администрации Херсонской области было принято такое решение, и мы его выполняем", - сказал он.Чаплынский район, по словам Хлюстова, наравне с другими развивает экономические связи с регионами России, в частности, с Крымом и Москвой, которые предоставляют площадки для реализации продукции.Он также рассказал, что местные аграрии ждут решения вопроса с водой, поскольку производители овощей сильно зависят от водоснабжения."Сейчас меняется вся система севооборота, - пояснил глава района. - Семена теперь идут из России, и нужно менять всю технологию производства зерновых, масличных культур и плодово-овощной продукции".Прошлый сезон херсонские аграрии пережили благодаря господдержке. Производители, которые перешли в российское правовое поле и реализовывали товар по безналичному расчету через банки, получили субсидию, что помогло им сохранить производство.Жизнь в прифронтовой зонеВ последний месяц не было крупных разрушений из-за обстрелов ВСУ, радуется представитель власти."Те разрушения, которые были нанесены в феврале - начале марта, это все мы убрали. Люди очень обозлены из-за этих обстрелов, они не понимают, почему ВСУ стреляют по мирному поселку, где нет военных. Все, что было у нас разрушено - это обычные гражданские объекты", - подчеркивает Хлюстов.Тем не менее, сейчас в районе готовятся к открытию нескольких детских садов и школ, куда детей будут возить школьные автобусы. Также разрабатываются проекты реконструкции уличной дорожной сети, канализации и водоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская ЧаплынкаДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаСотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти

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Глава Чаплынского района Александр Хлюстов - о том, как пытаются наладить мирную жизнь в регионе Глава Чаплынского района Александр Хлюстов - о том, как пытаются наладить мирную жизнь в регионе 2023-05-08T08:02 true PT2M15S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, чаплынка, херсонская область, новые регионы россии, александр хлюстов, общество, сельское хозяйство, россия, сво, новости, видео, экономика