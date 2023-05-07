https://crimea.ria.ru/20230507/9-maya-v-novykh-regionakh-kak-gotovitsya-k-prazdniku-khersonskaya-chaplynka-1128589535.html

9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка

9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка - РИА Новости Крым, 07.05.2023

9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка

В пограничном с Крымом Чаплынском районе Херсонской области готовятся к празднованию 9 мая. О том, что уже сделано, и настроении людей РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T12:16

2023-05-07T12:16

2023-05-07T12:40

новые регионы россии

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александр хлюстов

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россия

общество

чаплынка

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ЧАПЛЫНКА, 7 мая - РИА Новости Крым. В пограничном с Крымом Чаплынском районе Херсонской области готовятся к празднованию 9 мая. О том, что уже сделано, и настроении людей РИА Новости Крым рассказал глава района Александр Хлюстов.По его словам, в районе более ста памятников и захоронений воинов Великой Отечественной войны, 80 процентов из них привели в порядок. Остальные восстановят в течение года."На больших монументах переведены (на русский - ред.) слова с украинского. Мы же знаем, что Великая Отечественная война длилась с 1941-го по 1945 -й. Мы вернули справедливые цифры, не 1939-1945, а 1941-1945", - отметил Хлюстов. Одно из самых знаковых событий - появление в поселке Чаплынка Вечного огня, который будет снабжаться от центрального газопровода.Как и по всей России, в регионе проходит акция "Георгиевская ленточка". В районе открыты несколько пунктов, где можно получить памятный символ. Однако, по словам Хлюстова, желающих столько, что на всех не всегда хватает.Он также заметил, что особенно радуются ветераны, которые в последние годы "считались изгоями в украинском обществе, их никто и никогда не поздравлял уже долгое время"."Очень взгляд у людей меняется, они очень довольные, особенно пожилые люди, они со слезами на глазах, со словами благодарности приходят сейчас к мемориалам. В селах отдаленных, где были похоронены земляки, ветераны Великой Отечественной войны, люди сами приходят и убирают могилы, которые никто никогда не убирал. Мы выделяем материалы, денежные средства, а люди уже сами приходят, проводят субботники и убирают", - сказал Хлюстов.Ранее руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтеры Победы" Алия Набиуллина рассказала, что во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы". Молодежь на освобожденных территориях создает реестр памятников и памятных знаков и участвует в их восстановлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье"Бессмертный полк-2023": как принять участиеБез всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"

новые регионы россии

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Глава Чаплынского района Херсонской области рассказал о подготовке к Дню Победы Глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов рассказал о подготовке к Дню Победы 2023-05-07T12:16 true PT2M30S

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