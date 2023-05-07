Рейтинг@Mail.ru
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230507/9-maya-v-novykh-regionakh-kak-gotovitsya-k-prazdniku-khersonskaya-chaplynka-1128589535.html
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка - РИА Новости Крым, 07.05.2023
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка
В пограничном с Крымом Чаплынском районе Херсонской области готовятся к празднованию 9 мая. О том, что уже сделано, и настроении людей РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T12:16
2023-05-07T12:40
новые регионы россии
эксклюзивы риа новости крым
александр хлюстов
херсонская область
9 мая
день победы
россия
общество
чаплынка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128589742_0:0:1122:631_1920x0_80_0_0_89d7dbdb556653596b8bc88c70481f15.jpg
ЧАПЛЫНКА, 7 мая - РИА Новости Крым. В пограничном с Крымом Чаплынском районе Херсонской области готовятся к празднованию 9 мая. О том, что уже сделано, и настроении людей РИА Новости Крым рассказал глава района Александр Хлюстов.По его словам, в районе более ста памятников и захоронений воинов Великой Отечественной войны, 80 процентов из них привели в порядок. Остальные восстановят в течение года."На больших монументах переведены (на русский - ред.) слова с украинского. Мы же знаем, что Великая Отечественная война длилась с 1941-го по 1945 -й. Мы вернули справедливые цифры, не 1939-1945, а 1941-1945", - отметил Хлюстов. Одно из самых знаковых событий - появление в поселке Чаплынка Вечного огня, который будет снабжаться от центрального газопровода.Как и по всей России, в регионе проходит акция "Георгиевская ленточка". В районе открыты несколько пунктов, где можно получить памятный символ. Однако, по словам Хлюстова, желающих столько, что на всех не всегда хватает.Он также заметил, что особенно радуются ветераны, которые в последние годы "считались изгоями в украинском обществе, их никто и никогда не поздравлял уже долгое время"."Очень взгляд у людей меняется, они очень довольные, особенно пожилые люди, они со слезами на глазах, со словами благодарности приходят сейчас к мемориалам. В селах отдаленных, где были похоронены земляки, ветераны Великой Отечественной войны, люди сами приходят и убирают могилы, которые никто никогда не убирал. Мы выделяем материалы, денежные средства, а люди уже сами приходят, проводят субботники и убирают", - сказал Хлюстов.Ранее руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтеры Победы" Алия Набиуллина рассказала, что во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы". Молодежь на освобожденных территориях создает реестр памятников и памятных знаков и участвует в их восстановлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье"Бессмертный полк-2023": как принять участиеБез всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"
новые регионы россии
херсонская область
россия
чаплынка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Глава Чаплынского района Херсонской области рассказал о подготовке к Дню Победы
Глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов рассказал о подготовке к Дню Победы
2023-05-07T12:16
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128589742_170:0:1122:714_1920x0_80_0_0_63f928b2b6b9adee5f8e44cdb11331e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, александр хлюстов, херсонская область, 9 мая, день победы, россия, общество, чаплынка, видео, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка
ЧАПЛЫНКА, 7 мая - РИА Новости Крым. В пограничном с Крымом Чаплынском районе Херсонской области готовятся к празднованию 9 мая. О том, что уже сделано, и настроении людей РИА Новости Крым рассказал глава района Александр Хлюстов.
2023-05-07T12:16
true
PT2M30S
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка

Глава Чаплынского района рассказал о подготовке к Дню Победы

12:16 07.05.2023 (обновлено: 12:40 07.05.2023)
 
Читать в
ЧАПЛЫНКА, 7 мая - РИА Новости Крым. В пограничном с Крымом Чаплынском районе Херсонской области готовятся к празднованию 9 мая. О том, что уже сделано, и настроении людей РИА Новости Крым рассказал глава района Александр Хлюстов.
По его словам, в районе более ста памятников и захоронений воинов Великой Отечественной войны, 80 процентов из них привели в порядок. Остальные восстановят в течение года.
"На больших монументах переведены (на русский - ред.) слова с украинского. Мы же знаем, что Великая Отечественная война длилась с 1941-го по 1945 -й. Мы вернули справедливые цифры, не 1939-1945, а 1941-1945", - отметил Хлюстов.
Одно из самых знаковых событий - появление в поселке Чаплынка Вечного огня, который будет снабжаться от центрального газопровода.
Как и по всей России, в регионе проходит акция "Георгиевская ленточка". В районе открыты несколько пунктов, где можно получить памятный символ. Однако, по словам Хлюстова, желающих столько, что на всех не всегда хватает.
"Мы не успеваем завозить Георгиевские ленточки, потому что люди идут и идут. И по людям в районе сейчас видно, что они не боятся их надевать, и сейчас они все с ними ходят. К машине подошли дети и пожилые люди, и все, что было у меня в машине, отдал. Даже свою ленточку снял и отдал", - рассказал глава Чаплынского района, добавив, что акция продолжится.
Он также заметил, что особенно радуются ветераны, которые в последние годы "считались изгоями в украинском обществе, их никто и никогда не поздравлял уже долгое время".
"Очень взгляд у людей меняется, они очень довольные, особенно пожилые люди, они со слезами на глазах, со словами благодарности приходят сейчас к мемориалам. В селах отдаленных, где были похоронены земляки, ветераны Великой Отечественной войны, люди сами приходят и убирают могилы, которые никто никогда не убирал. Мы выделяем материалы, денежные средства, а люди уже сами приходят, проводят субботники и убирают", - сказал Хлюстов.
Ранее руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтеры Победы" Алия Набиуллина рассказала, что во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы". Молодежь на освобожденных территориях создает реестр памятников и памятных знаков и участвует в их восстановлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
"Бессмертный полк-2023": как принять участие
Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовые регионы РоссииАлександр ХлюстовХерсонская область9 маяДень ПобедыРоссияОбществоЧаплынкаЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:3422 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
14:32Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
14:08Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнение
13:09ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области
12:169 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка 2:30
11:18Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
10:58Какие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму 0:24
10:36Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
10:09Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
09:49Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод
09:19В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
08:52Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая
08:27COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
08:01Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание
06:32Ночная атака беспилотников на Крым: что известно
00:01Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
20:27Главные события и заявления дня: 6 мая
20:14Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
19:53Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти 1:21
Лента новостейМолния