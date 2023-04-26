https://crimea.ria.ru/20230426/bez-vsyakoy-agitatsii-novaya-kakhovka-podderzhala-aktsiyu-georgievskaya-lenta-1128372019.html

Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"

Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента" - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"

Новая Каховка Херсонской области присоединилась к Всероссийской акции "Георгиевская лента". Люди делают это без всякой агитации, по зову души и сердца. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T12:35

2023-04-26T12:35

2023-04-26T12:35

георгиевская лента

эксклюзивы риа новости крым

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

общество

владимир леонтьев

великая отечественная война

9 мая

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/50/1100825041_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_be170bf3b9bd05bf2d19785513173f2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Новая Каховка Херсонской области присоединилась к Всероссийской акции "Георгиевская лента". Люди делают это без всякой агитации, по зову души и сердца. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По его словам, ленты раздают всем желающим в общественных приемных и в пунктах выдачи гуманитарной помощи."Мы ежемесячно выдаем около 10 тысяч наборов, иногда по 600-700 человек приходят в день, чтобы получить Георгиевскую ленточку. Наших людей не надо агитировать", - сказал Леонтьев.Как Новая Каховка готовится к 9 МаяОн также рассказал, что в прошлом году, впервые за много лет, празднование 9 Мая в Новой Каховке "прошло на очень высоком народном подъеме". До этого подобное наблюдалось лишь в годы советской власти, "такое было чествование и празднование", отметил глава.По его словам, уже 2 мая в Новой Каховке начинается ряд мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. "Конечно, парада не может быть, нас обстреливают постоянно, но это не значит, что люди, которые здесь живут, а это почти 25 тысяч человек, не увидят портреты, лица героев", - заявил Леонтьев.Также глава города пообещал, что всем ветеранам и детям войны уделят внимание, предусмотрена, в том числе, денежная помощь. Кроме того, в городе есть хлебозавод, коллектив которого также помогает людям, пережившим тяготы Великой Отечественной.По словам Леонтьева, в Киеве не верят, что в Новой Каховке, "несмотря на все происходящее", готовятся чествовать ветеранов Великой Отечественной и детей войны. "У нас живут люди, которые гордятся своей историей и очень любят Россию. И своим поведением наши люди "перековывают" мозги тех, кто находится на правом берегу, - уверен глава Новой Каховки. - Думаю, что так мир быстрее наступит".Раннее сообщалось, что в России стартовала акция "Георгиевская лента". По словам генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, в условиях, когда Россия снова борется с нацизмом, эта акция приобретает новые смыслы и является не просто символом памяти о героях былых времен, но и большой поддержкой для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны. Читайте также на РИА Новости Крым:"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыВ Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую лентуФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

георгиевская лента, новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, общество, владимир леонтьев, великая отечественная война, 9 мая, россия