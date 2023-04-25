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В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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https://crimea.ria.ru/20230425/v-krymu-razvernuli-samuyu-dlinnuyu-v-rossii-georgievskuyu-lentu-1128366284.html
В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту - РИА Новости Крым, 25.04.2023
В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T22:10
2023-04-25T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160 метров, и на ней расписались жители многих городов России, которые сейчас участвуют в СВО. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал спецпредставитель управделами президента РФ в Крыму и Севастополе Олег Подолько.Среди почетных гостей на церемонии был ветеран войны и человек-легенда, обладающий "медвежьей силой" - Анатолий Яковлевич Медведь. Ялтинец, награжденный за боевые заслуги орденами и медалями, в 90 лет сдал нормы ГТО. А сейчас ветерану уже 95."Вот сейчас скажете, что тут из лесу к вам медведь вышел", - пошутил он, обращаясь к артековцам. И поздравил присутствующих с предстоящим великим праздником, пожелав всем – конечно же, скорейшей победы.Рядом с Медведем в одном строю были и молодые ветераны – участник боевых действий в Афгане и в Сирии Владимир Березин, "чеченец" Андрей Каширный и совсем молодой, но уже крещенный в боях СВО капитан Станислав Шалинский.На фронте у солдата одна задача – уничтожить врага и защитить товарища, сказал ветеран боевых действий в Чечне Андрей Каширный.Надежный тыл, поддержка родных и друзей очень важны на фронте, добавил Андрей Каширный - участник штурма Грозного, майор спецназа МВД в запасе. Именно поэтому так важен символ георгиевской ленты, который объединяет все народы России.Сегодня, 25 апреля, акция "Георгиевская лента" стартовала во всех регионах РФ. В Совете Федерации открылась фотовыставка, посвященная путешествию по стране легендарной ленты. Сегодня это не просто память, а символ, помогающий бойцам на передовой, сказал присутствующим на открытии генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Акция, некогда задуманная журналистами "РИА Новости", уже вошла в историю празднования Дня Победы и стала всенародной.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в СевастопольПочему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветовАкция "Георгиевская ленточка-2022" стартовала в "России сегодня"
https://crimea.ria.ru/20230425/georgievskaya-lenta-v-krymu---gde-vzyat-i-kak-nosit-simvol-pobedy-1128362203.html
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Ирина Камышева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгиевская лента, крым, общество, новости, новости крыма
В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту

На месте первого партизанского боя в Крыму развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров

22:10 25.04.2023
 
В урочище Уч-Кош развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
В урочище Уч-Кош развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160 метров, и на ней расписались жители многих городов России, которые сейчас участвуют в СВО. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал спецпредставитель управделами президента РФ в Крыму и Севастополе Олег Подолько.
"Эта 160-метровая лента прошла все линии фронта, она была в Донбассе, она была на Луганском направлении, она была в Запорожье и в Херсоне. Мы были на линии соприкосновения, были на линии фронта. Ее подписали герои, наши воины, которые каждый день находятся под обстрелами и защищают нас от врагов".
Среди почетных гостей на церемонии был ветеран войны и человек-легенда, обладающий "медвежьей силой" - Анатолий Яковлевич Медведь. Ялтинец, награжденный за боевые заслуги орденами и медалями, в 90 лет сдал нормы ГТО. А сейчас ветерану уже 95.
"Вот сейчас скажете, что тут из лесу к вам медведь вышел", - пошутил он, обращаясь к артековцам. И поздравил присутствующих с предстоящим великим праздником, пожелав всем – конечно же, скорейшей победы.
Рядом с Медведем в одном строю были и молодые ветераны – участник боевых действий в Афгане и в Сирии Владимир Березин, "чеченец" Андрей Каширный и совсем молодой, но уже крещенный в боях СВО капитан Станислав Шалинский.
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь
1 из 6
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь
Ветеран боевых действий в Афганистане и Сирии Владимир Березин
Ветеран боевых действий в Афганистане и Сирии Владимир Березин
2 из 6
Ветеран боевых действий в Афганистане и Сирии Владимир Березин
Ветеран боевых действий в Чеченской республике Андрей Каширный
Ветеран боевых действий в Чеченской республике Андрей Каширный
3 из 6
Ветеран боевых действий в Чеченской республике Андрей Каширный
Участник СВО Станислав Шалинский
Участник СВО Станислав Шалинский
4 из 6
Участник СВО Станислав Шалинский
На месте первого партизанского боя в Крыму развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров
На месте первого партизанского боя в Крыму развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров
5 из 6
На месте первого партизанского боя в Крыму развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров
Автографы участников акции
Автографы участников акции
6 из 6
Автографы участников акции
1 из 6
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь
2 из 6
Ветеран боевых действий в Афганистане и Сирии Владимир Березин
3 из 6
Ветеран боевых действий в Чеченской республике Андрей Каширный
4 из 6
Участник СВО Станислав Шалинский
5 из 6
На месте первого партизанского боя в Крыму развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров
6 из 6
Автографы участников акции
На фронте у солдата одна задача – уничтожить врага и защитить товарища, сказал ветеран боевых действий в Чечне Андрей Каширный.
"Сейчас мы воюем уже с армией, подготовленной, которую, не стесняясь, спонсируют все западные страны. В Чечне это было завуалированно, скажем так. Ну было у них там пара БТРов на всю банду, и все. А на Украине все сейчас намного серьезнее. Поэтому я желаю нашим пацанам прежде всего, чтобы вернулись живыми, потому что их ждут матери, жены и дети. А на позициях – удачи, и чтоб они ощущали всегда нашу поддержку, знали, ради чего они воюют".
Надежный тыл, поддержка родных и друзей очень важны на фронте, добавил Андрей Каширный - участник штурма Грозного, майор спецназа МВД в запасе. Именно поэтому так важен символ георгиевской ленты, который объединяет все народы России.
Сегодня, 25 апреля, акция "Георгиевская лента" стартовала во всех регионах РФ. В Совете Федерации открылась фотовыставка, посвященная путешествию по стране легендарной ленты. Сегодня это не просто память, а символ, помогающий бойцам на передовой, сказал присутствующим на открытии генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Акция, некогда задуманная журналистами "РИА Новости", уже вошла в историю празднования Дня Победы и стала всенародной.
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"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь
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Акция "Георгиевская ленточка-2022" стартовала в "России сегодня"
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Никольской улице в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
20:36Радио "Спутник в Крыму"
"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы
 
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