https://crimea.ria.ru/20230425/v-krymu-razvernuli-samuyu-dlinnuyu-v-rossii-georgievskuyu-lentu-1128366284.html

В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту

В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту - РИА Новости Крым, 25.04.2023

В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту

На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T22:10

2023-04-25T22:10

2023-04-25T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160 метров, и на ней расписались жители многих городов России, которые сейчас участвуют в СВО. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал спецпредставитель управделами президента РФ в Крыму и Севастополе Олег Подолько.Среди почетных гостей на церемонии был ветеран войны и человек-легенда, обладающий "медвежьей силой" - Анатолий Яковлевич Медведь. Ялтинец, награжденный за боевые заслуги орденами и медалями, в 90 лет сдал нормы ГТО. А сейчас ветерану уже 95."Вот сейчас скажете, что тут из лесу к вам медведь вышел", - пошутил он, обращаясь к артековцам. И поздравил присутствующих с предстоящим великим праздником, пожелав всем – конечно же, скорейшей победы.Рядом с Медведем в одном строю были и молодые ветераны – участник боевых действий в Афгане и в Сирии Владимир Березин, "чеченец" Андрей Каширный и совсем молодой, но уже крещенный в боях СВО капитан Станислав Шалинский.На фронте у солдата одна задача – уничтожить врага и защитить товарища, сказал ветеран боевых действий в Чечне Андрей Каширный.Надежный тыл, поддержка родных и друзей очень важны на фронте, добавил Андрей Каширный - участник штурма Грозного, майор спецназа МВД в запасе. Именно поэтому так важен символ георгиевской ленты, который объединяет все народы России.Сегодня, 25 апреля, акция "Георгиевская лента" стартовала во всех регионах РФ. В Совете Федерации открылась фотовыставка, посвященная путешествию по стране легендарной ленты. Сегодня это не просто память, а символ, помогающий бойцам на передовой, сказал присутствующим на открытии генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Акция, некогда задуманная журналистами "РИА Новости", уже вошла в историю празднования Дня Победы и стала всенародной.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в СевастопольПочему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветовАкция "Георгиевская ленточка-2022" стартовала в "России сегодня"

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2023

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