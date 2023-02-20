https://crimea.ria.ru/20230220/frontovoy-gorod-kak-zhivet-pod-ezhednevnymi-obstrelami-novaya-kakhovka-1127107363.html

Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка

Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка

Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T21:02

2023-02-20T21:02

2023-02-20T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств. О ситуации в Новой Каховке, героизме сотрудников ее экстренных служб, восстановлении разрушенных объектов и поставках воды в Крым, в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Владимир Леонтьев.Об обстановке в городе и возвращении людейВсе службы, которые должны быть в мирном городе, есть и продолжают работать. За последний год они не прекращали работу ни на один день. Люди, занятые обеспечением газом, водой, электроэнергией, медики, пожарные – без преувеличения герои. Двое сотрудников нашего РЭС были ранены при исполнении боевой задачи – они восстанавливали линии электропередачи, чтобы обеспечить населенные пункты светом. Один получил ранения средней тяжести, другой ранен легко. Двое пожарных ранены во время тушения пожаров. На боевых постах? На боевых. Герои? Однозначно.Мы – не прифронтовой, а фронтовой город. Все 11 населенных пунктов, которые входят в Новокаховский городской округ, входят в 15-километровую зону. Люди продолжают работать, занимаются даже теми вещами, которые, казалось бы, под обстрелами чрезмерны: убирают улицы, готовятся к весне, восстанавливают дороги, ликвидируют разрушения, оказывают помощь тем гражданам, кто остался без жилья, и чье жилье разрушено частично. Работают социальные службы, пенсионный фонд, рынки, магазины.Если бы не ежедневные многократные обстрелы, можно было бы сказать, что все благополучно. В городе и населенных пунктах продолжает жить не менее трети населения, которое было до начала СВО. Есть тенденция возвращения людей. Она началась перед Новым годом. Это тоже достаточно хороший показатель. Люди верят, что победа близка, и их никто не бросает.Об обстрелах ВСУГород и все населенные пункты с июня пережили достаточно много. Все ужасы, которые происходят на Донбассе уже восемь лет, коснулись нас. К большому сожалению, есть негативные рекорды – за темное время суток был прилет около 80 снарядов HIMARS в наш город. В основном они были направлены на гидроэлектростанцию, которая выстояла и восстанавливает работоспособность. А в сутки – больше 120 ракет, которые прилетели в город и населенные пункты.С октября-ноября город подвергается артиллерийским и минометным обстрелам ежедневно. Это ужасные вещи – 155-миллиметровые снаряды, 120-миллиметровые мины, которые убивают, ранят мирных граждан и разрушают дома. Стреляют круглосуточно. Есть дома, которые трижды попадали под обстрелы ракет и артиллерийских снарядов. Мы вставляли полностью окна, потом заделывали OSB-плитами. Сейчас снова приходится, по три раза. Если бы мы не восстанавливали, больше 80% жилого фонда города было бы разрушено. Но люди продолжают жить. Мы любим свой город и понимаем, что в скором будущем все это закончится, и мирная жизнь вернется в свою колею.О помощи жителям городаПереоценить невозможно то, что делается МЧС России. Совершенно нет никаких проблем с продуктами питания – ежедневно выдается гуманитарная помощь. В соответствии с решением губернатора все жители 15-километровой прибрежной зоны получают эту помощь. Мы ежедневно раздаем в городе порядка 200 наборов, развозим маломобильным гражданам. До полутысячи человек в день получают эту помощь благодаря МЧС.Благодарность огромная жителям Крыма и всем, кто принял наших горожан с распростертыми объятьями к себе. То, что делают люди для наших горожан – неоценимо.Об эвакуированных и уехавшихТолько МЧС за время эвакуации планово вывезло около двух тысяч человек, из них – порядка 400 детей. Много людей выехали самостоятельно. У нас эвакуация началась не с того момента, когда правый берег был временно оставлен. Эвакуация началась с 11-12 июня, когда первые ракеты начали бомбить мирный город. К октябрю-ноябрю большая часть населения уехала. Интересно, что те, кто уехал в дальнее зарубежье, сейчас звонят из Польши, Португалии, Италии и просят, чтобы их родители, близкие, знакомые были под опекой, и мы этим ежедневно занимаемся.О ситуации на Каховской ГЭСКаховская ГЭС находится на самом переднем крае, представители "РусГидро" работают не покладая рук. Как только произойдет освобождение правого берега, думаю, она будет запущена, потому что специалисты высококвалифицированные, профессиональные. Она не брошена, находится под постоянным контролем технических специалистов и военных – для того, чтобы не допустить возможность разрушений и прорывов.О состоянии Северо-Крымского каналаМожем с гордостью сказать, что мы не только потребляем, но и стараемся внести свою лепту и отплатить благодарностью крымчанам. Северо-Крымский канал начал работать в конце февраля прошлого года. Как вы думаете, сколько ежедневно поступает воды в Крым? 1,7 миллиона кубических метров, за месяц – не менее 50 миллионов "кубов". В этот период не прекращалась подача воды в Крым. И мы будем продолжать так же поставлять воду в Крым, хотя все сооружения находятся под постоянным обстрелом. Дорогие братья-крымчане будут с водой – это сто процентов.О работе врачей в Новой КаховкеЗдравоохранение – один из очень важных вопросов, который находятся под пристальным контролем и Москвы, и губернатора, и председателя правительства, и министерства здравоохранения. К сожалению, мы вынуждены видоизменить систему здравоохранения сейчас. Несколько прилетов в здание и на территорию городской больницы было в последние две недели. В связи с этим стационарно она работать не может. Но работают скорые помощи, причем бригады усилены новыми машинами, которые нам передал Краснодарский край. Работают врачи и медсестры, которые принимают и в лечебном учреждении, и на дому. Работают фельдшерско-акушерские пункты и весь медперсонал. На сто процентов обеспечены медикаментами. В сложной ситуации больные немедленно доставляются в Крым, и им оказывается квалифицированная помощь.О себе, своей команде и паторитизмеЯ закончил Суворовское военное училище, служил офицером. Дальше получал высшее образование. Работал в международных компаниях, занимался бизнесом, строительством.Еще Владимир Высоцкий "Балладе о борьбе" пел: "значит, нужные книги ты в детстве читал". Те, кто работает сейчас в администрации и коммунальных службах, пожарные, медики – это люди, которые "нужные книги в детстве читали". Они не бросили город и думают о нем и о тех, кто здесь остался и будет жить дальше. В Telegram и других соцсетях встречаешь удивление тех, кто на правом берегу находятся: мол, зачем убирают город, время ли сейчас заниматься дорогами? Время! Поэтому мы в чистоте, с водой, обеспечены всем, у нас не мрут от голода, ходят автобусы. Да, жизнь, конечно, не такая, как была, яркая и счастливая. Но у нас все здесь есть. Это благодаря тому, что мы работаем. Мне кажется, то, чем мы занимаемся, и есть настоящий патриотизм и порядочное отношение и к городу, и к людям.

https://crimea.ria.ru/20230220/chem-zhivet-novaya-kakhovka---fotoreportazh-1127106983.html

https://crimea.ria.ru/20230220/pod-postoyannym-kontrolem-mer-novoy-kakhovki-rasskazal-o-sostoyanii-ges-1127104561.html

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Владимир Леонтьев об обстановке Владимир Леонтьев об обстановке 2023-02-20T21:02 true PT3M41S

Владимир Леонтьев об обстрелах Владимир Леонтьев об обстрелах 2023-02-20T21:02 true PT1M52S

Владимир Леонтьев: ВСУ регулярно обстреливают сооружения Северо-Крымского канала Владимир Леонтьев: ВСУ регулярно обстреливают сооружения Северо-Крымского канала 2023-02-20T21:02 true PT1M00S

Владимир Леонтьев о здравоохранении Владимир Леонтьев о здравоохранении 2023-02-20T21:02 true PT1M39S

Владимир Леонтьев о патриотизме Владимир Леонтьев о патриотизме 2023-02-20T21:02 true PT2M56S

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новая каховка, херсонская область, владимир леонтьев, новые регионы россии, новости, общество