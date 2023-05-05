В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"
Как в новых регионах России участвуют во всероссийском праздновании Дня Победы
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевРуководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтёры Победы" Алия Набиуллина
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтеры Победы" Алия Набиуллина.
"Наше движение сейчас организовано уже во всех новых субъектах, в Луганской и Донецкой народных республиках оно существовало еще до того, как регионы вошли в состав РФ. А в Запорожской и в Херсонской области мы его создали недавно, и у нас уже ребята действуют", - рассказала представительница волонтерского движения.
По ее словам, в ближайшие дни в "Артеке" откроется патриотическая смена, на которую приедет первая представительница движения из Запорожской области.
"Совсем недавно мы там открылись, но за небольшой промежуток времени она смогла накопить такой большой опыт участия в мероприятиях и такое серьезное портфолио. Потому что в "Артек" мы отбирали ребят по их портфолио и на основе выполнения конкурсных заданий. Эта девочка смогла наравне со всеми пройти на нашу смену", - сказала Набиуллина.
Молодежь на освобожденной территории создает реестр памятников и памятных знаков, участвует в их восстановлении. Например, в Донецкой Народной Республике волонтеры Победы участвовали в восстановлении знаменитого кургана Саур-Могила – мемориального комплекса на высоте, где раньше находился казацкий сторожевой пост, а в годы Великой Отечественной войны – оборонительный рубеж вермахта.
О том, как строится работа с молодежью на освобожденных территориях Российской Федерации, РИА Новости Крым недавно рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. По его словам, школьники 14-15 лет в этих регионах нейтрально относятся к георгиевской ленте, этот символ они раньше особо нигде не видели. Из ребят постарше негативно относятся единицы. Большинство все же знают, что это такое, и относятся к символам Победы с уважением.
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