https://crimea.ria.ru/20230505/v-novykh-regionakh-rossii-poyavilis-volontery-pobedy-1128513328.html

В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"

В новых регионах России появились "Волонтеры Победы" - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"

Во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы", рассказала в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T07:36

2023-05-05T07:36

2023-05-05T07:36

волонтеры победы

общество

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

патриотическое воспитание

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтеры Победы" Алия Набиуллина.По ее словам, в ближайшие дни в "Артеке" откроется патриотическая смена, на которую приедет первая представительница движения из Запорожской области."Совсем недавно мы там открылись, но за небольшой промежуток времени она смогла накопить такой большой опыт участия в мероприятиях и такое серьезное портфолио. Потому что в "Артек" мы отбирали ребят по их портфолио и на основе выполнения конкурсных заданий. Эта девочка смогла наравне со всеми пройти на нашу смену", - сказала Набиуллина.Молодежь на освобожденной территории создает реестр памятников и памятных знаков, участвует в их восстановлении. Например, в Донецкой Народной Республике волонтеры Победы участвовали в восстановлении знаменитого кургана Саур-Могила – мемориального комплекса на высоте, где раньше находился казацкий сторожевой пост, а в годы Великой Отечественной войны – оборонительный рубеж вермахта.О том, как строится работа с молодежью на освобожденных территориях Российской Федерации, РИА Новости Крым недавно рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. По его словам, школьники 14-15 лет в этих регионах нейтрально относятся к георгиевской ленте, этот символ они раньше особо нигде не видели. Из ребят постарше негативно относятся единицы. Большинство все же знают, что это такое, и относятся к символам Победы с уважением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздникиБолее 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ

https://crimea.ria.ru/20230430/prazdnik-bez-natsizma-kak-den-pobedy-vozvraschalsya-na-zaporozhe-1128451076.html

https://crimea.ria.ru/20230503/pyatero-volonterov-iz-kryma-stanut-poslami-pobedy-1128515627.html

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры победы, общество, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), патриотическое воспитание, новости