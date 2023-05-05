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В новых регионах России появились "Волонтеры Победы" - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"
В новых регионах России появились "Волонтеры Победы" - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"
Во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы", рассказала в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T07:36
2023-05-05T07:36
волонтеры победы
общество
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
патриотическое воспитание
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтеры Победы" Алия Набиуллина.По ее словам, в ближайшие дни в "Артеке" откроется патриотическая смена, на которую приедет первая представительница движения из Запорожской области."Совсем недавно мы там открылись, но за небольшой промежуток времени она смогла накопить такой большой опыт участия в мероприятиях и такое серьезное портфолио. Потому что в "Артек" мы отбирали ребят по их портфолио и на основе выполнения конкурсных заданий. Эта девочка смогла наравне со всеми пройти на нашу смену", - сказала Набиуллина.Молодежь на освобожденной территории создает реестр памятников и памятных знаков, участвует в их восстановлении. Например, в Донецкой Народной Республике волонтеры Победы участвовали в восстановлении знаменитого кургана Саур-Могила – мемориального комплекса на высоте, где раньше находился казацкий сторожевой пост, а в годы Великой Отечественной войны – оборонительный рубеж вермахта.О том, как строится работа с молодежью на освобожденных территориях Российской Федерации, РИА Новости Крым недавно рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. По его словам, школьники 14-15 лет в этих регионах нейтрально относятся к георгиевской ленте, этот символ они раньше особо нигде не видели. Из ребят постарше негативно относятся единицы. Большинство все же знают, что это такое, и относятся к символам Победы с уважением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздникиБолее 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
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новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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волонтеры победы, общество, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), патриотическое воспитание, новости
В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"

Как в новых регионах России участвуют во всероссийском праздновании Дня Победы

07:36 05.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевРуководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтёры Победы" Алия Набиуллина
Руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД Волонтёры Победы Алия Набиуллина - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Во всех четырех новых регионах Российской Федерации уже открылись представительства всероссийского движения "Волонтеры Победы", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД "Волонтеры Победы" Алия Набиуллина.
"Наше движение сейчас организовано уже во всех новых субъектах, в Луганской и Донецкой народных республиках оно существовало еще до того, как регионы вошли в состав РФ. А в Запорожской и в Херсонской области мы его создали недавно, и у нас уже ребята действуют", - рассказала представительница волонтерского движения.
По ее словам, в ближайшие дни в "Артеке" откроется патриотическая смена, на которую приедет первая представительница движения из Запорожской области.
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"Совсем недавно мы там открылись, но за небольшой промежуток времени она смогла накопить такой большой опыт участия в мероприятиях и такое серьезное портфолио. Потому что в "Артек" мы отбирали ребят по их портфолио и на основе выполнения конкурсных заданий. Эта девочка смогла наравне со всеми пройти на нашу смену", - сказала Набиуллина.
Молодежь на освобожденной территории создает реестр памятников и памятных знаков, участвует в их восстановлении. Например, в Донецкой Народной Республике волонтеры Победы участвовали в восстановлении знаменитого кургана Саур-Могила – мемориального комплекса на высоте, где раньше находился казацкий сторожевой пост, а в годы Великой Отечественной войны – оборонительный рубеж вермахта.
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О том, как строится работа с молодежью на освобожденных территориях Российской Федерации, РИА Новости Крым недавно рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. По его словам, школьники 14-15 лет в этих регионах нейтрально относятся к георгиевской ленте, этот символ они раньше особо нигде не видели. Из ребят постарше негативно относятся единицы. Большинство все же знают, что это такое, и относятся к символам Победы с уважением.
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