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"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2023
"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
В крымский Госкомитет по делам архивов переданы копии рассекреченных архивных документов о концентрационном лагере военнопленных "Картофельный городок", который РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T15:12
2023-05-02T15:12
картофельный городок
история
крым в великой отечественной войне
вторая мировая война
великая отечественная война
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
архив
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В крымский Госкомитет по делам архивов переданы копии рассекреченных архивных документов о концентрационном лагере военнопленных "Картофельный городок", который в годы немецкой оккупации Крыма располагался в Симферополе, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.28 копий документовПо данным пресс-службы, всего в Госкометет переданы копии 28-ми документов, среди которых протоколы допросов, справки, в том числе составленные в 1976 году старшим следователем КГБ по особо важным делам подполковником Строевским - о дислокации лагерей и массовом уничтожении советских военнопленных.Ужасы фашистского концлагеряЭтот же документ свидетельствует, что военнопленных содержали под открытым небом, без возможности укрыться от ветра, дождя и снега, без соответствующей одежды и обуви. Больных и раненых помещали в подвалы для хранения овощей с открытыми вентиляционными отдушинами, дырявыми крышами. Пленные спали на голых сырых земляных полах, питались некипяченой водой на завтрак, на ужин получали до ста граммов эрзацхлеба и черпачок подогретой воды с примесью гнилой капусты, отрубей либо проса. В условиях полного отсутствия медпомощи все это вызывало массовую дизентерию, тиф, полное истощение и гибель. При этом немецкие солдаты из лагерной охраны истязали пленных, избивая их прикладами оружия и палками, принуждая выполнять непосильную работу."В 1941-1942 годах от полного истощения, тифа, желудочно-кишечных и простудных заболеваний в лагере ежедневно умирало до 50 человек. Только на бывшем Армянском кладбище Симферополя в годы немецко-фашистской оккупации похоронено свыше 6 тыс. советских военнопленных, умерших в "Картофельном городке" и других лагерях. Осужденный в 1946 году советскими органами бывший немецкий комендант города Симферополя майор Криммель на предварительном следствии показывал, что начальником постоянного лагеря для советских военнопленных в Симферополе являлся полковник Майер, других данных о нем не указал…", - приводит статистику следователь КГБ.Сохранить памятьДокументы переданы в Госкомитет в день открытия мемориального сквера на месте бывшего лагеря, которое состоится вечером 2 мая в крымской столице по улице Жени Жигалиной, 17.Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов анонсировал появление мемориального комплекса на месте лагеря "Картофельный городок". Работы будут выполнены за счет благотворителей. "Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Читайте на РИА Новости Крым:"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидомКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеБуднично и повсеместно: Как и за что фашисты убивали людей
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РИА Новости Крым
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"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ

ФСБ рассекретила материалы о немецком концлагере "Картофельный городок" в Симферополе

15:12 02.05.2023
 
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
Картофельный городок: ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В крымский Госкомитет по делам архивов переданы копии рассекреченных архивных документов о концентрационном лагере военнопленных "Картофельный городок", который в годы немецкой оккупации Крыма располагался в Симферополе, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

28 копий документов

По данным пресс-службы, всего в Госкометет переданы копии 28-ми документов, среди которых протоколы допросов, справки, в том числе составленные в 1976 году старшим следователем КГБ по особо важным делам подполковником Строевским - о дислокации лагерей и массовом уничтожении советских военнопленных.

"Постоянный лагерь на территории бывшего "Картофельного городка" располагался на северо-западной окраине города, в 800 метрах от железнодорожного вокзала станции Симферополь, по улице Жигалиной, 11-15. Занимал площадь около 4 гектаров, огороженную со всех сторон двухрядным забором из колючей проволоки высотой до трех метров, с караульными вышками и караульной будкой для лагерной охраны. Лагерь функционировал с первых до последних дней оккупации, и в нем одновременно содержалось до 6 тыс. советских военнопленных, обреченных немецкими оккупантами на мучительную гибель и постоянное вымирание от голода, холода, болезней, непосильной работы и варварского обращения", - сказано в справке Строевского.

Ужасы фашистского концлагеря

Этот же документ свидетельствует, что военнопленных содержали под открытым небом, без возможности укрыться от ветра, дождя и снега, без соответствующей одежды и обуви. Больных и раненых помещали в подвалы для хранения овощей с открытыми вентиляционными отдушинами, дырявыми крышами. Пленные спали на голых сырых земляных полах, питались некипяченой водой на завтрак, на ужин получали до ста граммов эрзацхлеба и черпачок подогретой воды с примесью гнилой капусты, отрубей либо проса. В условиях полного отсутствия медпомощи все это вызывало массовую дизентерию, тиф, полное истощение и гибель. При этом немецкие солдаты из лагерной охраны истязали пленных, избивая их прикладами оружия и палками, принуждая выполнять непосильную работу.
"В 1941-1942 годах от полного истощения, тифа, желудочно-кишечных и простудных заболеваний в лагере ежедневно умирало до 50 человек. Только на бывшем Армянском кладбище Симферополя в годы немецко-фашистской оккупации похоронено свыше 6 тыс. советских военнопленных, умерших в "Картофельном городке" и других лагерях. Осужденный в 1946 году советскими органами бывший немецкий комендант города Симферополя майор Криммель на предварительном следствии показывал, что начальником постоянного лагеря для советских военнопленных в Симферополе являлся полковник Майер, других данных о нем не указал…", - приводит статистику следователь КГБ.

Сохранить память

"Работа в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" по рассекречиванию архивных документов, разоблачению преступлений нацистов в отношении мирных граждан и военнопленных на территории Крымского полуострова в период Великой Отечественной войны и сохранению исторической памяти будет продолжена", - отметили в пресс-службе УФСБ.
Документы переданы в Госкомитет в день открытия мемориального сквера на месте бывшего лагеря, которое состоится вечером 2 мая в крымской столице по улице Жени Жигалиной, 17.
Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов анонсировал появление мемориального комплекса на месте лагеря "Картофельный городок". Работы будут выполнены за счет благотворителей.
"Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.
Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.
На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".
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