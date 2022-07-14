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"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны (справа) ветерана Великой Отечественной войны Алексея Дмитриевича Самохина - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
77-я годовщина Великой Победы
https://crimea.ria.ru/20220714/prosto-umrite-pochemu-sud-v-krymu-priznal-deyaniya-fashistov-genotsidom-1123846638.html
"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом
"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом
РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T20:11
2022-07-14T20:11
77-я годовщина великой победы
крым
подвиги героев
крым в истории: секреты, факты, фото
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Наталья ДремоваДжанкойская школа № 1 перестала существовать в 1941 году. Ее обнесли колючей проволокой, за которой расхаживали охранники. Сначала за "колючку" поместили гражданских: партийных и советских работников, выявленных фашистами коммунистов. Потом лагерь "перепрофилировали" для военнопленных. Затем превратили в лазарет. Больных туда отправляли, но не лечили: пусть умрут сами.В Госархиве РК сохранились записки, переданные на волю из этого страшного места:"Дорогая миленькая тетенька, я к Вам с большой просьбой. Прошу моей просьбе не отказать. Помогите больному в питании, чем сможете. Прошу Вас и Вашу семью очень покорно…", - написал один из узников, Павел Шарыба. Буднично и повсеместно: Как и за что фашисты убивали людей&gt;&gt;Здесь, в бывшей школе, погибли не меньше тысячи человек.Недавно в Крыму, рамках проекта "Без срока давности", прошел судебный процесс, установивший, что преступления нацистов на полуострове являются геноцидом. 219 тысяч гражданских лиц и военнопленных были убиты, замучены, погибли от голода и болезней.Зачем нужен факт признания геноцида?В нескольких регионах РФ и в Республике Беларусь такие процессы прошли, продолжают идти, либо намечены. Где-то ставится цель выявить виновных в конкретных преступлениях, но в Крыму большинство нацистов, имевших отношение к уничтожению людей, известно. И многие были осуждены. Но сегодня не только за рубежом, но и в нашей стране "замылилось" восприятие той трагедии. Порой она даже воспринимается как некая неизбежность во время военных действий того времени.На самом деле, геноцид советских людей – и гражданских, и военнопленных - являлся спланированным и тотальным процессом, укладывавшемся в идею превосходства арийской расы.Признание геноцида в Крыму является поводом скорректировать официальное изложение событий того времени для школьников и студентов. Оно станет "точкой опоры" для, например, учебных и внешкольных программ. Смысл в том, чтобы показать настоящее лицо фашизма.О чем рассказывали на процессе эксперты?На первом заседании была рассмотрены планы Германии на Крым и то, как фашисты начали их осуществлять. На полуострове предполагалось оставить примерно четверть населения для обслуживания арийцев, которых собирались переселить сюда.О том, как избавлялись от тех, кого изначально считали "мусором", рассказал доктор философии, историк, этнограф Михаил Кизилов. В Крыму были уничтожены пациенты двух заведений для душевнобольных: Республиканской психиатрической больницы и больницы у села Александровка Белогорского района. Всего около 900 человек погибли в душегубках. В Александровке спастись удалось одному пациенту: Степана Терехова выдали за сотрудника. Остальных (их количество известно примерно: 125-140 человек) фашисты убили.Участники судебного процесса выслушали краткое изложение событий в концлагере на территории бывшего совхоза "Красный". Сейчас -здесь большой мемориал.Заместитель начальника отдела мониторинга и анализа информационных материалов управления по организационной работе и взаимодействию со СМИ администрации Керчи Оксана Шеремет напомнила об одном из самых известных преступлении: Багеровском рве. Там было расстреляно 7 тысяч керчан. Менее известен Аджимушкайский ров, где навсегда остались 1,6 тысяч человек, в основном, крымчаков. Камыш-Бурунский ров – еще одно из почти забытых мест массовых расстрелов. В поселке Самострой фашисты расстреляли всех взрослых мужчин. От 16 лет. И не смотрели на документы, если подросток выглядел "слишком взросло".Какие новые факты озвучены?При подготовке к процессу исследователь, кандидат исторических наук Сергей Ткаченко смог уточнить данные по уничтоженным фашистами селам и деревням. Самая известная из таких деревень – Лаки. Она и шахтерский поселок Чаир были самыми первыми в огромном списке.Большая часть сожженных сел и деревень была связана с проводимой немцами акцией "Огонь и меч". Они устраивали "мертвую зону" рядом с лесами, чтобы лишить партизан поддержки местных жителей.Умрите геройски: черные бушлаты Евпаторийского десанта&gt;&gt;Но, оказывается, в феврале 1942 года фашисты целенаправленно разбомбили с помощью авиации несколько сел на Южнобережье и в Белогорском районе. Шесть или семь деревень у Сарабуза (это современное Гвардейское) были стерты с лица земли. Рядом был важный объект: военный аэродром с твердым покрытием и штаб армии.Что дальше?Историки считают, что процесс только приоткрыл некоторые страницы истории оккупированного Крыма. Готовясь к нему, эксперты смогли уточнить многие цифры, найти новые данные, сопоставить архивные документы. Но эту работу еще будут продолжать.Сейчас, например, известно точное местонахождение 54 мест принудительного содержания: концлагерей, тюрем, мест временного заключения. А всего их в Крыму насчитывалось около ста."От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоров&gt;&gt;Важно установить данные тех, кто стал жертвой нацистского режима в оккупированном Крыму. Конечно, узнать все – задача неосуществимая. Хотя бы потому, что крымчан переселяли на разные территории в пределах Крыма, вывозили, завозили сюда людей из других регионов. Стремиться историки будут к тому, чтобы установить хотя бы 10% имен погибших. Данные о 13 тысяч гражданских, убитых фашистами, уже выложены на сайте Память.su.
https://crimea.ria.ru/20220410/zhivye-schity-kak-fashisty-otstupali-iz-kryma-1122897929.html
https://crimea.ria.ru/20210917/pered-smertyu-detey-pokormili-tragediya-malenkikh-patsientov-1120881966.html
https://crimea.ria.ru/20210622/V-Krymu-fashisty-provodili-opyty-na-lyudyakh-FSB-rassekretila-dokumenty-1119711341.html
https://crimea.ria.ru/20210928/fsb-rassekretila-dokumenty-o-massovom-ubiystve-detey-v-stavropole-v-vov-1121000542.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, подвиги героев, крым в истории: секреты, факты, фото

"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом

20:11 14.07.2022
 
© Источник: Музей истории крымчаков в г. СимферополеСимферопольский ров, 1944 г., после освобождения Крыма
Симферопольский ров, 1944 г., после освобождения Крыма
© Источник: Музей истории крымчаков в г. Симферополе
Читать в
Наталья Дремова
Джанкойская школа № 1 перестала существовать в 1941 году. Ее обнесли колючей проволокой, за которой расхаживали охранники. Сначала за "колючку" поместили гражданских: партийных и советских работников, выявленных фашистами коммунистов. Потом лагерь "перепрофилировали" для военнопленных. Затем превратили в лазарет. Больных туда отправляли, но не лечили: пусть умрут сами.
В Госархиве РК сохранились записки, переданные на волю из этого страшного места:
"Дорогая миленькая тетенька, я к Вам с большой просьбой. Прошу моей просьбе не отказать. Помогите больному в питании, чем сможете. Прошу Вас и Вашу семью очень покорно…", - написал один из узников, Павел Шарыба.
Буднично и повсеместно: Как и за что фашисты убивали людей>>
Здесь, в бывшей школе, погибли не меньше тысячи человек.
Недавно в Крыму, рамках проекта "Без срока давности", прошел судебный процесс, установивший, что преступления нацистов на полуострове являются геноцидом. 219 тысяч гражданских лиц и военнопленных были убиты, замучены, погибли от голода и болезней.
Памятный знак расстрелянным фашистами гражданам под Симферополем - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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"Живые щиты": как фашисты отступали из Крыма

Зачем нужен факт признания геноцида?

В нескольких регионах РФ и в Республике Беларусь такие процессы прошли, продолжают идти, либо намечены. Где-то ставится цель выявить виновных в конкретных преступлениях, но в Крыму большинство нацистов, имевших отношение к уничтожению людей, известно. И многие были осуждены. Но сегодня не только за рубежом, но и в нашей стране "замылилось" восприятие той трагедии. Порой она даже воспринимается как некая неизбежность во время военных действий того времени.
На самом деле, геноцид советских людей – и гражданских, и военнопленных - являлся спланированным и тотальным процессом, укладывавшемся в идею превосходства арийской расы.
"Для "очистки" завоеванных территорий была создана отдельная структура, методы "избавления" от ненужного нацистам населения в Крыму были опробованы самые разные, - рассказал Владимир Бобков, заместитель председателя Госсовета РК, выступавший на процессе – При этом в Крыму были опробованы практически все методы, практиковавшиеся фашистами: людей вешали, расстреливали, уничтожали в душегубках, живых бросали в колодцы. Можно вспомнить и убийство школьников в Керчи, когда детей собрали якобы на прогулку, а затем "угостили" пирожками с ядом".
Признание геноцида в Крыму является поводом скорректировать официальное изложение событий того времени для школьников и студентов. Оно станет "точкой опоры" для, например, учебных и внешкольных программ. Смысл в том, чтобы показать настоящее лицо фашизма.
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"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов

О чем рассказывали на процессе эксперты?

На первом заседании была рассмотрены планы Германии на Крым и то, как фашисты начали их осуществлять. На полуострове предполагалось оставить примерно четверть населения для обслуживания арийцев, которых собирались переселить сюда.
О том, как избавлялись от тех, кого изначально считали "мусором", рассказал доктор философии, историк, этнограф Михаил Кизилов. В Крыму были уничтожены пациенты двух заведений для душевнобольных: Республиканской психиатрической больницы и больницы у села Александровка Белогорского района. Всего около 900 человек погибли в душегубках. В Александровке спастись удалось одному пациенту: Степана Терехова выдали за сотрудника. Остальных (их количество известно примерно: 125-140 человек) фашисты убили.
Участники судебного процесса выслушали краткое изложение событий в концлагере на территории бывшего совхоза "Красный". Сейчас -здесь большой мемориал.

В чем состояла суть преступления против человечности на территории концлагеря? В общем и целом, по нашим оценкам, там было убито около 15 тысяч советских граждан. Способы умерщвления были разнообразны: многие умерли от голода, морозов, эпидемий и иных болезней, издевательств, избиений и пыток, расстрелов, через удушение в газвагенах (душегубках), утоплены за пределами лагеря. Тела убитых скрывались в ямах, капонирах, рвах, штольнях с. Мирное (Сарайлы-Кият), балки Актачи-Кият, массива Ближние и Дальние Дубки, холма Кум-Баир, - рассказал историк Михаил Кизилов.

Заместитель начальника отдела мониторинга и анализа информационных материалов управления по организационной работе и взаимодействию со СМИ администрации Керчи Оксана Шеремет напомнила об одном из самых известных преступлении: Багеровском рве. Там было расстреляно 7 тысяч керчан. Менее известен Аджимушкайский ров, где навсегда остались 1,6 тысяч человек, в основном, крымчаков. Камыш-Бурунский ров – еще одно из почти забытых мест массовых расстрелов. В поселке Самострой фашисты расстреляли всех взрослых мужчин. От 16 лет. И не смотрели на документы, если подросток выглядел "слишком взросло".
1-я Советская больница, превращенная в немецкий лазарет. 1942 г. Фото из альбома немецкого военного
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В Крыму фашисты проводили опыты на людях: ФСБ рассекретила документы

Какие новые факты озвучены?

При подготовке к процессу исследователь, кандидат исторических наук Сергей Ткаченко смог уточнить данные по уничтоженным фашистами селам и деревням. Самая известная из таких деревень – Лаки. Она и шахтерский поселок Чаир были самыми первыми в огромном списке.
Большая часть сожженных сел и деревень была связана с проводимой немцами акцией "Огонь и меч". Они устраивали "мертвую зону" рядом с лесами, чтобы лишить партизан поддержки местных жителей.
Умрите геройски: черные бушлаты Евпаторийского десанта>>
Но, оказывается, в феврале 1942 года фашисты целенаправленно разбомбили с помощью авиации несколько сел на Южнобережье и в Белогорском районе. Шесть или семь деревень у Сарабуза (это современное Гвардейское) были стерты с лица земли. Рядом был важный объект: военный аэродром с твердым покрытием и штаб армии.
"Не менее 150 населенных пунктов уничтожили немцы в Крыму, - читает Сергей Ткаченко. – Более 20 тысяч крымчан остались без крова. А тысячи лишились жизни".

Что дальше?

Историки считают, что процесс только приоткрыл некоторые страницы истории оккупированного Крыма. Готовясь к нему, эксперты смогли уточнить многие цифры, найти новые данные, сопоставить архивные документы. Но эту работу еще будут продолжать.
Сейчас, например, известно точное местонахождение 54 мест принудительного содержания: концлагерей, тюрем, мест временного заключения. А всего их в Крыму насчитывалось около ста.
"От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоров>>
Важно установить данные тех, кто стал жертвой нацистского режима в оккупированном Крыму. Конечно, узнать все – задача неосуществимая. Хотя бы потому, что крымчан переселяли на разные территории в пределах Крыма, вывозили, завозили сюда людей из других регионов. Стремиться историки будут к тому, чтобы установить хотя бы 10% имен погибших. Данные о 13 тысяч гражданских, убитых фашистами, уже выложены на сайте Память.su.
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября 2021, 16:52
ФСБ рассекретила документы о массовом убийстве детей во время войны
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