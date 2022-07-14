"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом
© Источник: Музей истории крымчаков в г. СимферополеСимферопольский ров, 1944 г., после освобождения Крыма
© Источник: Музей истории крымчаков в г. Симферополе
Наталья Дремова
Джанкойская школа № 1 перестала существовать в 1941 году. Ее обнесли колючей проволокой, за которой расхаживали охранники. Сначала за "колючку" поместили гражданских: партийных и советских работников, выявленных фашистами коммунистов. Потом лагерь "перепрофилировали" для военнопленных. Затем превратили в лазарет. Больных туда отправляли, но не лечили: пусть умрут сами.
В Госархиве РК сохранились записки, переданные на волю из этого страшного места:
"Дорогая миленькая тетенька, я к Вам с большой просьбой. Прошу моей просьбе не отказать. Помогите больному в питании, чем сможете. Прошу Вас и Вашу семью очень покорно…", - написал один из узников, Павел Шарыба.
Здесь, в бывшей школе, погибли не меньше тысячи человек.
Недавно в Крыму, рамках проекта "Без срока давности", прошел судебный процесс, установивший, что преступления нацистов на полуострове являются геноцидом. 219 тысяч гражданских лиц и военнопленных были убиты, замучены, погибли от голода и болезней.
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Зачем нужен факт признания геноцида?
В нескольких регионах РФ и в Республике Беларусь такие процессы прошли, продолжают идти, либо намечены. Где-то ставится цель выявить виновных в конкретных преступлениях, но в Крыму большинство нацистов, имевших отношение к уничтожению людей, известно. И многие были осуждены. Но сегодня не только за рубежом, но и в нашей стране "замылилось" восприятие той трагедии. Порой она даже воспринимается как некая неизбежность во время военных действий того времени.
На самом деле, геноцид советских людей – и гражданских, и военнопленных - являлся спланированным и тотальным процессом, укладывавшемся в идею превосходства арийской расы.
"Для "очистки" завоеванных территорий была создана отдельная структура, методы "избавления" от ненужного нацистам населения в Крыму были опробованы самые разные, - рассказал Владимир Бобков, заместитель председателя Госсовета РК, выступавший на процессе – При этом в Крыму были опробованы практически все методы, практиковавшиеся фашистами: людей вешали, расстреливали, уничтожали в душегубках, живых бросали в колодцы. Можно вспомнить и убийство школьников в Керчи, когда детей собрали якобы на прогулку, а затем "угостили" пирожками с ядом".
Признание геноцида в Крыму является поводом скорректировать официальное изложение событий того времени для школьников и студентов. Оно станет "точкой опоры" для, например, учебных и внешкольных программ. Смысл в том, чтобы показать настоящее лицо фашизма.
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О чем рассказывали на процессе эксперты?
На первом заседании была рассмотрены планы Германии на Крым и то, как фашисты начали их осуществлять. На полуострове предполагалось оставить примерно четверть населения для обслуживания арийцев, которых собирались переселить сюда.
О том, как избавлялись от тех, кого изначально считали "мусором", рассказал доктор философии, историк, этнограф Михаил Кизилов. В Крыму были уничтожены пациенты двух заведений для душевнобольных: Республиканской психиатрической больницы и больницы у села Александровка Белогорского района. Всего около 900 человек погибли в душегубках. В Александровке спастись удалось одному пациенту: Степана Терехова выдали за сотрудника. Остальных (их количество известно примерно: 125-140 человек) фашисты убили.
Участники судебного процесса выслушали краткое изложение событий в концлагере на территории бывшего совхоза "Красный". Сейчас -здесь большой мемориал.
В чем состояла суть преступления против человечности на территории концлагеря? В общем и целом, по нашим оценкам, там было убито около 15 тысяч советских граждан. Способы умерщвления были разнообразны: многие умерли от голода, морозов, эпидемий и иных болезней, издевательств, избиений и пыток, расстрелов, через удушение в газвагенах (душегубках), утоплены за пределами лагеря. Тела убитых скрывались в ямах, капонирах, рвах, штольнях с. Мирное (Сарайлы-Кият), балки Актачи-Кият, массива Ближние и Дальние Дубки, холма Кум-Баир, - рассказал историк Михаил Кизилов.
Заместитель начальника отдела мониторинга и анализа информационных материалов управления по организационной работе и взаимодействию со СМИ администрации Керчи Оксана Шеремет напомнила об одном из самых известных преступлении: Багеровском рве. Там было расстреляно 7 тысяч керчан. Менее известен Аджимушкайский ров, где навсегда остались 1,6 тысяч человек, в основном, крымчаков. Камыш-Бурунский ров – еще одно из почти забытых мест массовых расстрелов. В поселке Самострой фашисты расстреляли всех взрослых мужчин. От 16 лет. И не смотрели на документы, если подросток выглядел "слишком взросло".
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Какие новые факты озвучены?
При подготовке к процессу исследователь, кандидат исторических наук Сергей Ткаченко смог уточнить данные по уничтоженным фашистами селам и деревням. Самая известная из таких деревень – Лаки. Она и шахтерский поселок Чаир были самыми первыми в огромном списке.
Большая часть сожженных сел и деревень была связана с проводимой немцами акцией "Огонь и меч". Они устраивали "мертвую зону" рядом с лесами, чтобы лишить партизан поддержки местных жителей.
Но, оказывается, в феврале 1942 года фашисты целенаправленно разбомбили с помощью авиации несколько сел на Южнобережье и в Белогорском районе. Шесть или семь деревень у Сарабуза (это современное Гвардейское) были стерты с лица земли. Рядом был важный объект: военный аэродром с твердым покрытием и штаб армии.
"Не менее 150 населенных пунктов уничтожили немцы в Крыму, - читает Сергей Ткаченко. – Более 20 тысяч крымчан остались без крова. А тысячи лишились жизни".
Что дальше?
Историки считают, что процесс только приоткрыл некоторые страницы истории оккупированного Крыма. Готовясь к нему, эксперты смогли уточнить многие цифры, найти новые данные, сопоставить архивные документы. Но эту работу еще будут продолжать.
Сейчас, например, известно точное местонахождение 54 мест принудительного содержания: концлагерей, тюрем, мест временного заключения. А всего их в Крыму насчитывалось около ста.
Важно установить данные тех, кто стал жертвой нацистского режима в оккупированном Крыму. Конечно, узнать все – задача неосуществимая. Хотя бы потому, что крымчан переселяли на разные территории в пределах Крыма, вывозили, завозили сюда людей из других регионов. Стремиться историки будут к тому, чтобы установить хотя бы 10% имен погибших. Данные о 13 тысяч гражданских, убитых фашистами, уже выложены на сайте Память.su.
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