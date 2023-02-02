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Константинов анонсировал старт работ на месте "Картофельного городка" - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Константинов анонсировал старт работ на месте "Картофельного городка"
Константинов анонсировал старт работ на месте "Картофельного городка" - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Константинов анонсировал старт работ на месте "Картофельного городка"
В Симферополе началось строительство мемориального сквера на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок". Об этом сообщил глава Госсовета... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T07:55
2023-02-02T07:49
крым в великой отечественной войне
история
крым
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе началось строительство мемориального сквера на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок". Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Ранее он уже анонсировал появление мемориального комплекса на месте лагеря "Картофельный городок" и сообщал, что сквер откроют ко Дню Победы.Как говорилось ранее, работы будут выполнены за счет благотворителей."Организация на месте лагеря мемориального сквера — дань нашего уважения и памяти тем крымчанам, которые находились здесь в нечеловеческих условиях, тем, кто был зверски убит фашистами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.Он также выразил уверенность в том, что мемориальный сквер станет народным местом памяти."Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Читайте на РИА Новости Крым:"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидомБуднично и повсеместно: Как и за что фашисты убивали людейТайна завала № 131: новые находки в Аджимушкае
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РИА Новости Крым
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крым в великой отечественной войне, история, крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов
Константинов анонсировал старт работ на месте "Картофельного городка"

Работы по обустройству сквера на месте концлагеря "Картофельный городок" начались в срок

07:55 02.02.2023
 
© Пресс-служба Госсовета РКПроект мемориала на месте концлагеря "Картофельный городок" в Симферополе
Проект мемориала на месте концлагеря Картофельный городок в Симферополе
© Пресс-служба Госсовета РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе началось строительство мемориального сквера на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок". Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Ранее он уже анонсировал появление мемориального комплекса на месте лагеря "Картофельный городок" и сообщал, что сквер откроют ко Дню Победы.
"Здесь планируется установить памятный знак и малые архитектурные формы, различные декорации, провести освещение, оборудовать пешеходные дорожки, высадить зеленые насаждения", - сообщил спикер крымского Госсовета.
Как говорилось ранее, работы будут выполнены за счет благотворителей.
"Организация на месте лагеря мемориального сквера — дань нашего уважения и памяти тем крымчанам, которые находились здесь в нечеловеческих условиях, тем, кто был зверски убит фашистами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он также выразил уверенность в том, что мемориальный сквер станет народным местом памяти.
"Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.
Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.
На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".
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