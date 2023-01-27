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Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе

Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе

Мемориальный сквер на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе откроют ко Дню Победы, на его территории появятся памятный РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T21:46

2023-01-27T21:46

2023-01-27T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Мемориальный сквер на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе откроют ко Дню Победы, на его территории появятся памятный знак и аллея с документальными фото. Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Ранее он уже анонсировал появление мемориального комплекса на месте лагеря "Картофельный городок" и сообщал, что строительство начнется в феврале за счет благотворителей. Аллея с фотографиями"К этому времени проект комплекса уже утвержден, определен подрядчик", — сообщил спикер крымского Госсовета.По его словам, на месте лагеря появятся памятный знак и аллея с декорациям, документальными фотографиями из концентрационных лагерей и свидетельствами узников. "Важно, что работы будут выполнены за средства попечителей", — напомнил спикер крымского парламента.Захоронения воиновТакже, по словам Константинова, планируется благоустроить Военно-исторического кладбище воинов, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов."В 2023 году мы продолжим благоустройство кладбища. Планируем организовать на его территории площадку для проведения мероприятий и отремонтировать лестницу в храм", — уточнил парламентарий."Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма Йенеке >>"Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Читайте также на РИА Новости Крым:Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителяВ Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огняИсторию "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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