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Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе
Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе
Мемориальный сквер на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе откроют ко Дню Победы, на его территории появятся памятный РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T21:46
2023-01-27T21:46
2023-01-27T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Мемориальный сквер на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе откроют ко Дню Победы, на его территории появятся памятный знак и аллея с документальными фото. Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Ранее он уже анонсировал появление мемориального комплекса на месте лагеря "Картофельный городок" и сообщал, что строительство начнется в феврале за счет благотворителей. Аллея с фотографиями"К этому времени проект комплекса уже утвержден, определен подрядчик", — сообщил спикер крымского Госсовета.По его словам, на месте лагеря появятся памятный знак и аллея с декорациям, документальными фотографиями из концентрационных лагерей и свидетельствами узников. "Важно, что работы будут выполнены за средства попечителей", — напомнил спикер крымского парламента.Захоронения воиновТакже, по словам Константинова, планируется благоустроить Военно-исторического кладбище воинов, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов."В 2023 году мы продолжим благоустройство кладбища. Планируем организовать на его территории площадку для проведения мероприятий и отремонтировать лестницу в храм", — уточнил парламентарий."Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма Йенеке >>"Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Читайте также на РИА Новости Крым:Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителяВ Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огняИсторию "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, новости крыма, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, государственный совет рк (госсовет), общество
Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе
Константинов: новый мемориальный сквер в Симферополе откроется ко Дню победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Мемориальный сквер на месте нацистского лагеря для военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе откроют ко Дню Победы, на его территории появятся памятный знак и аллея с документальными фото. Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Ранее он уже анонсировал появление мемориального комплекса на месте лагеря "Картофельный городок" и сообщал, что строительство начнется в феврале за счет благотворителей.
Аллея с фотографиями
"К этому времени проект комплекса уже утвержден, определен подрядчик", — сообщил спикер крымского Госсовета.
По его словам, на месте лагеря появятся памятный знак и аллея с декорациям, документальными фотографиями из концентрационных лагерей и свидетельствами узников. "Важно, что работы будут выполнены за средства попечителей", — напомнил спикер крымского парламента.
Захоронения воинов
Также, по словам Константинова, планируется благоустроить Военно-исторического кладбище воинов, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов.
"В 2023 году мы продолжим благоустройство кладбища. Планируем организовать на его территории площадку для проведения мероприятий и отремонтировать лестницу в храм", — уточнил парламентарий.
"Картофельный городок" – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Концлагерь являлся пересыльным, его заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.
Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.
На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".
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