https://crimea.ria.ru/20221217/v-kerchi-na-remont-zakroyut-srazu-dva-vechnykh-ognya-1125954735.html

В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня

В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня - РИА Новости Крым, 17.12.2022

В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня

В Керчи в воскресенье, 18 декабря, на ремонт закроют сразу два Вечных огня – в сквере Славы и на горе Митридат. Об этом сообщил глава городской администрации... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T14:14

2022-12-17T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в воскресенье, 18 декабря, на ремонт закроют сразу два Вечных огня – в сквере Славы и на горе Митридат. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.По его словам, в сквере Славы планируется заменить горелку, установить систему контроля, автоматического поджига и удаленного управления.Кроме того, плановое обслуживание горелки Вечного огня запланировано начать в воскресенье и на горе Митридат. По словам градоначальника, эта работа выполняется на постоянной основе."Непрерывно горящий огонь – символ вечной памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, их бессмертного подвига. Это воплощение мужества, стойкости и жертвенности миллионов людей. Содержанию этих объектов в нашем городе-герое уделяется особое внимание", - заверил мэр Керчи в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огняИсторию "Концлагеря "Красный" переведут на китайский языкВ Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского

https://crimea.ria.ru/20221118/v-kerchi-uvekovechili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1125438883.html

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крым, керчь, общество, городская среда, новости крыма