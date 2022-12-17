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В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня
В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня - РИА Новости Крым, 17.12.2022
В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня
В Керчи в воскресенье, 18 декабря, на ремонт закроют сразу два Вечных огня – в сквере Славы и на горе Митридат. Об этом сообщил глава городской администрации... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T14:14
2022-12-17T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в воскресенье, 18 декабря, на ремонт закроют сразу два Вечных огня – в сквере Славы и на горе Митридат. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.По его словам, в сквере Славы планируется заменить горелку, установить систему контроля, автоматического поджига и удаленного управления.Кроме того, плановое обслуживание горелки Вечного огня запланировано начать в воскресенье и на горе Митридат. По словам градоначальника, эта работа выполняется на постоянной основе."Непрерывно горящий огонь – символ вечной памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, их бессмертного подвига. Это воплощение мужества, стойкости и жертвенности миллионов людей. Содержанию этих объектов в нашем городе-герое уделяется особое внимание", - заверил мэр Керчи в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огняИсторию "Концлагеря "Красный" переведут на китайский языкВ Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского
https://crimea.ria.ru/20221118/v-kerchi-uvekovechili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1125438883.html
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крым, керчь, общество, городская среда, новости крыма
В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня

В Керчи в воскресенье на ремонт закроют Вечный огонь в сквере Славы и на горе Митридат

14:14 17.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Керчи в воскресенье на ремонт закроют Вечный огонь в сквере Славы и на горе Митридат
В Керчи в воскресенье на ремонт закроют Вечный огонь в сквере Славы и на горе Митридат - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в воскресенье, 18 декабря, на ремонт закроют сразу два Вечных огня – в сквере Славы и на горе Митридат. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.
По его словам, в сквере Славы планируется заменить горелку, установить систему контроля, автоматического поджига и удаленного управления.
Кроме того, плановое обслуживание горелки Вечного огня запланировано начать в воскресенье и на горе Митридат. По словам градоначальника, эта работа выполняется на постоянной основе.
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"Непрерывно горящий огонь – символ вечной памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, их бессмертного подвига. Это воплощение мужества, стойкости и жертвенности миллионов людей. Содержанию этих объектов в нашем городе-герое уделяется особое внимание", - заверил мэр Керчи в своем Telegram-канале.
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